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La Ford Mustang Cobra fait son grand retour.

Une nouvelle vidéo publiée par Ford Racing annonce le retour de l'emblématique Mustang Cobra.

Photo: Ford

Par: Jeff Perez

Publié par: Lucas Huaumé

11 Nov à 17:50

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Grande nouvelle pour les fans de Ford : la société tease le retour de la Mustang Cobra, l'un des noms les plus célèbres de l'histoire des muscle cars. Dans un court teaser partagé par Ford Racing sur X, le constructeur promet un "cœur atmosphérique issu de la compétition" pour le modèle à venir, suggérant que la Cobra ressuscitée privilégiera les performances d'un moteur atmosphérique.

La vidéo en révèle peu d'autre, mais Ford confirme que l'histoire se poursuivra en 2027. Cela signifie probablement que nous devrons attendre l'année prochaine pour la révélation complète et les détails techniques. Regardez le teaser ci-dessous :

Longue vie à la Cobra

Le nom Cobra a une grande importance dans l'histoire de Ford. La dernière fois que nous l'avons vu, il apparaissait sur la Mustang SVT Cobra suralimentée et les modèles de l'ère Shelby, y compris la légendaire Terminator Cobra du début des années 2000.

Aucun mot pour l'instant sur le fait que la Mustang Cobra 2027 sera un modèle autonome, une édition spéciale de la Mustang, ou quelque chose de positionné au-dessus de l'actuelle Dark Horse. Le dernier rapport indique qu'elle pourrait avoir un V8 atmosphérique avec une boîte manuelle, et atteindre plus de 600 chevaux (environ 447 kW).

La promesse d'un moteur atmosphérique devrait certainement faire parler les passionnés. Mais nous ne connaîtrons tous les détails que lorsque la nouvelle Mustang Cobra arrivera l'année prochaine.

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