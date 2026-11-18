Accueil

Toyota

Actualités

Toyota confirme la production d'une Corolla Deck pick-up basée sur la Corolla Cross

La nouvelle chaîne de montage située dans la banlieue de São Paulo sera le lieu de production du nouveau pick-up, qui est déjà destiné à l'exportation.

Photo: Motor1 Brasil

Par: Thiago Moreno

Publié par: Emmanuel Rolland

18 Nov à 18:06

Ajouter Motor1.com en tant que source préférée sur Google

Partager

Toyota a confirmé le nom du pick-up dérivé de la Corolla Cross : Corolla Deck. L'information a été communiquée lors de l'inauguration de la deuxième usine de la marque à Sorocaba, au Brésil, baptisée Sorocaba 2, qui produira ce modèle. Le pick-up sera exporté dans toute l'Amérique latine et les Caraïbes – la même région que celle déjà desservie par l'entreprise depuis le Brésil – et constitue le premier produit concret de cette nouvelle unité de production.

Cette annonce met fin à plusieurs mois de spéculations et de rumeurs concernant ce projet, qui permettra à Toyota de pénétrer un segment où figurent déjà le Fiat Toro et le Renault Niagara, mais aussi des modèles comme le BYD Mako et le Volkswagen Tukan.

Galerie: Toyota Corolla Deck présentée à Sorocaba (SP)

Source: Motor1 Brazil

Bien que Toyota n'ait pas encore confirmé toutes les informations concernant la Corolla Deck, le constructeur a présenté un prototype lors de sa conférence. Ce prototype, une version XRX comme le SUV, est proposé en configuration hybride. Cela laisse présager l'utilisation du système hybride complet de la Corolla et de la Corolla Cross, combinant un moteur atmosphérique de 1,8 litre fonctionnant au biocarburant et un moteur électrique alimenté par une batterie de 1,3 kWh. Sur la berline et le SUV, cette motorisation développe une puissance combinée de 122 ch. Elle est associée à une transmission automatique e-CVT et uniquement disponible en traction avant.

Visuellement, les liens avec la Corolla Cross sont évidents. La Corolla Deck se distingue par sa calandre, dotée d'une grande barre horizontale au-dessus de la grille, comme sur le Toyota Frontlander, le Corolla Cross chinois. D'après les images, il est également possible de constater que le modèle exposé dispose d'une suspension arrière indépendante, comme la berline. Il s'agirait d'une évolution par rapport à la barre de torsion utilisée sur le SUV.

Photo : Toyota

Sorocaba 2 occupe une surface construite de 160 000 m² sur un terrain de 400 000 m², au sein du complexe industriel de Sorocaba. L'unité dispose d'une capacité initiale de production de 100 000 véhicules par an, avec un potentiel d'extension à 200 000 unités à l'avenir, selon les chiffres présentés lors de l'événement. Comme l'usine d'origine, elle possède un processus de production complet – emboutissage, tôlerie, peinture et assemblage – et est déjà prête à accueillir des modèles hybrides flex.

La production comprendra l'ensemble des modèles Toyota fabriqués au Brésil : la Corolla berline, la Corolla Cross, le Yaris Cross et, à l'avenir, la Corolla Deck. Avec cette évolution, l'ensemble de l'appareil industriel de Toyota au Brésil sera regroupé à Sorocaba, qui concentre également les activités de développement du constructeur pour l'Amérique latine.

Photo : Motor1 Brésil

La nouvelle unité fonctionnera avec des énergies renouvelables, y compris du biométhane. L'entreprise n'a pas détaillé l'ensemble de la matrice énergétique ni les volumes, mais l'utilisation du biométhane est la première annonce de ce type parmi les constructeurs installés dans le pays et s'ajoute à l'engagement de réduction des émissions de l'usine, qui fait partie du cycle d'investissement de 11,5 milliards de R$ annoncé par Toyota pour le Brésil jusqu'en 2030, maintenu malgré le désastre naturel qui a détruit l'usine de moteurs de Porto Feliz (SP).

L'expansion du complexe entraînera la création de 2 000 emplois d'ici 2030. En 2024, lors de la pose de la première pierre de l'ouvrage, Toyota prévoyait 500 emplois directs à partir de 2026 et environ 10 000 indirects dans la chaîne de production.

Lire aussi

Regardez une Toyota Camry négligée passer d'un état désastreux à impeccable

Toyota Land Cruiser édition spéciale : seulement 75 exemplaires pour ses 75 ans

Partager cette actualité

Tendances





Voici la nouvelle BMW M3 électrique avec plus de 800 ch de puissance





L'intérieur du Chery Tiggo 8 : un salon sept places





La marque chinoise qui vise Stellantis et Volkswagen pour produire en Europe





BYD séduit le Japon avec un type de VE très japonais

Dernières actualités

Toyota confirme la production d'une Corolla Deck pick-up basée sur la Corolla Cross 18 Nov - Industrie

Ferrari, comment l'histoire inspire les nouvelles formes du Cavallino 18 Nov - Design

80 propriétaires de Tesla coréens risquent la prison pour FSD illégal 18 Nov - VS

La Ferrari 12Cilindri de Novitec est encore plus impressionnante 18 Nov - Pièces Détachées / Tuning

La Shelby Cobra de Ken Miles pourrait dépasser les 25 millions de dollars 18 Nov - A vendre

À l'automne 2027, Google arrivera dans la VW Golf. Un indice sur le prochain restylage ? 18 Nov - General

Nissan révèle un détail clé du design de la prochaine GT-R 18 Nov - Design

RECOMMANDÉ POUR VOUS





Pourquoi certaines voitures restent belles même après vingt ans





Ferrari, comment l'histoire inspire les nouvelles formes du Cavallino





Regardez une Toyota Camry négligée passer d'un état désastreux à impeccable





80 propriétaires de Tesla coréens risquent la prison pour FSD illégal





Une plateforme, trois moteurs : comment Toyota veut révolutionner les hybrides





La Ferrari 12Cilindri de Novitec est encore plus impressionnante





SUV, ventes record : voici qui domine le monde