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BMW dévoile une Série 7 V12 extra-longue secrète qui n'a jamais vu le jour

BMW a transformé sa berline phare en une limousine allongée, mais l'a laissée de côté.

Photo: BMW

Par: Adrian Padeanu

Publié par: Lucas Huaumé

19 Nov à 15:19

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BMW semble avoir une réserve inépuisable de projets secrets pour la Série 7. Il y a quelques jours à peine, l'entreprise a dévoilé un prototype M7 jusque-là inconnu, basé sur la berline de luxe de la génération E38. Désormais, BMW Classic nous donne une autre raison de revisiter l'histoire de la marque en présentant un concept unique L7 qui est resté caché du public pendant 21 ans.

Cette fois-ci, le point de départ était la controversée Série 7 de la génération E65. BMW a pris une 760Li restylée de 2005 de l'ère Chris Bangle et l'a allongée d'environ 51 centimètres, créant ainsi une limousine encore plus luxueuse avec nettement plus de place pour les passagers arrière. Le résultat est le Concept L7, une berline bleu foncé qui semble être une réponse à Maybach, à l'époque où elle opérait comme une marque indépendante avant de devenir partie intégrante de la gamme Mercedes.

La voiture a récemment fait ses débuts publics dans une vidéo Instagram partagée par Retro Garage avec l'aide de BMW Classic. À en juger par les images, il ne s'agissait pas simplement d'un exercice de design qui n'a jamais dépassé le stade du modèle en argile. BMW a effectivement construit une voiture entièrement fonctionnelle, avec un compartiment arrière extravagant.

Une Série 7 extra-longue avec de l'espace à revendre

BMW a ajouté la longueur supplémentaire au niveau du montant B, comme elle l'avait fait avec la génération précédente E38 L7, peut-être le modèle le plus élégant de tous les modèles Série 7. La modification donne aux portes arrière un profil considérablement plus long tout en réservant tout l'espace supplémentaire aux passagers à l'arrière.

Avec ses 5,53 mètres de long, l'E65 L7 est environ 35 centimètres plus longue que la 760Li à empattement long sur laquelle elle est basée. Elle est également environ 14 centimètres plus longue que l'actuelle Série 7. En fait, elle est à peu près aussi longue qu'une Rolls-Royce Ghost à empattement standard.

Les proportions étirées sont particulièrement visibles de côté, où la section allongée entre les portes rend l'imposante E65 encore plus substantielle. BMW n'avait pas besoin de carrosserie extravagante pour faire ressortir cette limousine.

Un salon sur roues propulsé par un V12

L'espace supplémentaire n'a pas été gaspillé pour les bagages. BMW a transformé le compartiment arrière en quelque chose ressemblant à un salon privé, avec une sellerie en cuir crème, des finitions en bois et un deuxième toit ouvrant pour les passagers arrière.

Un réfrigérateur est dissimulé dans la console centrale, tandis qu'un autre compartiment maintient les bouteilles à la verticale. Les sièges arrière offrent suffisamment d'espace pour que les occupants puissent étendre leurs jambes presque complètement, ce qui n'est certainement pas le cas de toutes les berlines de luxe.

BMW L7 (E38)

Photo : BMW

BMW avait déjà un L7 avant celui-ci

Le concept E65 n'était pas la première tentative de BMW pour construire une Série 7 encore plus luxueuse. Entre 1997 et 2001, l'entreprise a produit 899 exemplaires du L7 basé sur l'E38, chacun dérivé du 750iL et de son V12 de 5,4 litres. Ces voitures étaient environ 25 centimètres plus longues que la Série 7 à empattement long standard.

BMW les a vendues en Europe, au Moyen-Orient et en Asie du Sud-Est, mais jamais aux États-Unis. Petite précision : l'Amérique a cependant eu l'ancien E23 L7 comme version haut de gamme, que BMW a également vendue au Japon. Le L7 original n'avait pas d'empattement allongé, puisqu'il s'agissait essentiellement d'une version entièrement équipée de la Série 7 standard.

Le Concept E65 L7 a essentiellement repris cette formule pour la troisième fois, bien que BMW ne l'ait jamais mis en production. Pourquoi ? C'est une question à laquelle l'entreprise n'a pas encore répondu. Peut-être que le business case pour une limousine aussi extravagante n'était pas suffisamment convaincant, surtout si l'on considère que la 760Li normale était déjà une proposition coûteuse. Peut-être que BMW craignait également qu'elle ne cannibalise les ventes de Rolls-Royce, qui fait partie du Groupe depuis 1998.

Teasers de la BMW Alpina Série 7 2028

7

Source: BMW

Une Série 7 encore plus sophistiquée arrive l'année prochaine

BMW se prépare à repositionner la Série 7 vers le haut de gamme une fois de plus. En 2027, l'entreprise lancera une version plus luxueuse sous la nouvelle marque BMW Alpina, positionnée au-dessus du modèle phare régulier et en dessous de Rolls-Royce.

Cependant, contrairement à la Mercedes-Maybach Classe S, elle n'aura pas d'empattement allongé. Ce n'est pas vraiment un obstacle, étant donné que la Série 7 standard offre déjà un généreux empattement de 3 215 mm entre les essieux. En d'autres termes, BMW estime qu'il y a suffisamment d'espace pour rendre son modèle phare encore plus exclusif sans l'allonger.

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