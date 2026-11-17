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Voici la nouvelle BMW M3 électrique avec plus de 800 ch de puissance

Quatre moteurs électriques et un logiciel très intelligent assurent une nouvelle qualité de dynamique de conduite. Ce n'est pas forcément au goût de tout le monde.

Photo: BMW

Par: Stefan Wagner

Traduit par: Emmanuel Rolland

Publié par: Emmanuel Rolland

17 Nov à 16:58

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Les experts de la division M ont décidé de me faire vivre une expérience physique intense. Klaus Huber, directeur de la dynamique de conduite de la M3, m'invite à monter sur le siège passager pour un essai de la fonction Launch Control.

Pendant un instant qui semble durer plus longtemps qu'il ne l'est vraiment, mon estomac se trouve environ 13 mètres derrière moi, tandis qu'un "Rrrrrggggghhhh" sourd et crispé s'échappe de l'intérieur de mon corps pris au dépourvu. Cela rappelle un peu le redouté départ fulgurant du Voltron à Europa Park (les amateurs de montagnes russes comprendront).

La première M3 électrique démarre donc visiblement sur les chapeaux de roue. Qu'il en soit capable n'est pas vraiment une grande surprise. Et cela n'a finalement pas vraiment d'importance. Qu'il accélère de 0 à 100 km/h en environ 2,7 secondes (officiellement, on parle encore de "nettement moins de 3 secondes") - c'est déjà vu. D'autres le peuvent aussi. Notamment une Tesla Model X. Je crois que je n'ai pas besoin d'en dire plus.

Étranger et pourtant familier

La question bien plus cruciale est la suivante : cette première BMW M3 sans moteur thermique procure-t-il suffisamment de plaisir de conduite et d'émotions pour satisfaire les passionnés et fans intransigeants de M, ou n'est-il finalement rien de plus qu'une merveille technologique diablement rapide mais sans âme ?

Pour le découvrir, je me suis rendu la semaine dernière dans le sud de la France, à Miramas près de Marseille, où se trouve depuis environ 40 ans l'un des sites d'essai les plus importants de BMW. Celui-ci comprend une piste de course magnifiquement conçue. Sur laquelle les experts de BMW m'ont généreusement accordé 14 à 15 tours avec la voiture de sport la plus importante et la plus discutée de l'année à venir.

Le chef M Frank van Meel explique à Wagner les subtilités de la nouvelle M3

Photos Par : BMW

Il est encore camouflé, le premier M3 électrique. Début janvier, le voile se lèvera

Photos de : BMW

Autant de temps de conduite est tout sauf habituel, d'autant plus dans une voiture encore au stade de prototype. Cela m'a bien sûr aidé à tirer des conclusions solides et quelque peu fondées sur la M3 la plus controversée de tous les temps. Autant vous le dire tout de suite : d'une certaine manière, cette créature étrangère semble étonnamment familière. Et pourtant, elle est complètement différente. Elle est en de nombreux points totalement impressionnante, mais il y aura certains aspects qui ne plairont pas aux puristes.

Mais avant de plonger dans l'aspect (espérons-le) émotionnel de la dynamique de conduite, nous devons d'abord comprendre quel genre de monstre la division M a créé. J'aimerais imaginer le processus de création avec des scientifiques fous, des éclairs (comme il se doit) et du tonnerre dans un atelier secret à Garching, mais en réalité, cela a probablement été beaucoup de travail acharné de la part d'une multitude de cerveaux extrêmement brillants.

4 moteurs, 850 ch, freinage mécanique presque obsolète

Ce qui est crucial, c'est que la M3 utilise également la technologie de la Neue Klasse et s'appuie sur le nouveau super-cerveau de BMW, le Heart of Joy, pour atteindre de nouveaux sommets en matière de dynamique de conduite. Le cœur de la joie regroupe la propulsion, le freinage, la recharge, la régénération et certaines fonctions de direction en une seule unité, traitant les informations jusqu'à dix fois plus rapidement que les générations précédentes de contrôleurs. Cela ne peut être que bénéfique pour le véhicule de performance le plus important de l'entreprise.

Tout comme une batterie qui peut libérer l'énergie beaucoup plus rapidement, mais surtout la récupérer bien plus vite que d'habitude. La disposition de base de la batterie de 100 kWh est similaire à celle de l'i3, mais le M3 utilise des cellules plus performantes et un système de refroidissement désormais bilatéral amélioré. BMW M promet jusqu'à 650 kilomètres d'autonomie selon le cycle WLTP, des vitesses de recharge allant jusqu'à 420 kW et la possibilité de recharger 350 kilomètres d'autonomie en 10 minutes.

Divers composants qui étaient jusqu'à présent en carbone sont en fibre naturelle de lin sur la nouvelle M3.

Photos Par : BMW

Ne ressemble pas tout à fait à un compartiment moteur M3 traditionnel, mais tout de même ...

Photos de : BMW

Mais pour réussir avec une voiture électrique axée sur le plaisir, la capacité de régénération est essentielle, comme si la survie de l'humanité en dépendait. Si tel était le cas, la M3 nous sauverait tous sans effort. Sa capacité de régénération maximale est de 540 kW. À titre de comparaison, une Porsche Taycan actuelle atteint 400 kW. Le frein mécanique classique est également présent sur la première M3 électrique, mais il est rarement utilisé.

À moins d'un freinage d'urgence à haute vitesse, les disques de frein en acier restent froids. Après dix tours rapides sur la piste mentionnée, Huber a mesuré la température des disques : 90 degrés à l'avant, 60 degrés à l'arrière - la norme après une telle utilisation est d'environ 500 degrés ou plus. Huber m'a expliqué : "Si vous faites trois tours de piste, le quatrième est gratuit grâce à la régénération. Lors de tests sur le Sachsenring, nous avons consommé environ 250 kWh en une journée et récupéré 150 kWh rien que par régénération."

Le facteur clé de ce manège énergétique est les moteurs électriques. Vous aurez remarqué que le M3 en compte quatre. Chaque roue est entraînée individuellement par un moteur. Et il peut non seulement pousser puissamment vers l'avant, mais aussi vers l'arrière. C'est la raison de cette récupération d'énergie monumentale. Les transmissions centrales ou les différentiels classiques ne sont également plus nécessaires. Un système similaire n'existe actuellement que sur la Ferrari Luce.

Les roues mesurent 20 pouces à l'avant et 21 pouces à l'arrière. Excellente traction même avec des Bridgestones "normaux" ou Michelin Pilot Sport 6S

Photo : BMW

Tout cela est bien beau. Mais ce qui nous intéresse, nous les fans, depuis des mois, c'est : quelle puissance ces moteurs électriques délivrent-ils ? Eh bien, l'essieu avant développe 480 kW/540 Nm, tandis que l'essieu arrière atteint 560 kW/1.000 Nm. La puissance totale du système est de 625 kW (850 ch) et le couple maximal est de 1.200 Nm. Cela représente 300 ch et 550 Nm de plus que l'actuel M3 CS.

Cela semble totalement absurde, mais bien sûr, cette M3 doit aussi transporter une masse bien différente. Officiellement, on ne veut pas encore se prononcer à ce sujet, mais officieusement, on parle d'un poids de combat d'environ 2.400 kilos. Selon la version, cela représente environ 500 à 600 kilos de plus que la génération précédente G80.

Entre sensation de M3 familière et jeu vidéo

Sur la piste, vous ne ressentez - comme vous pouvez vous y attendre - presque rien de tout cela. La sensation de base de cette révolution M3 - position de conduite, impulsion initiale au volant, sensation générale de direction, appui en courbe, etc. - est étonnamment proche de celle d'une M3. Les sceptiques se sentiront peut-être plus rapidement chez eux qu'ils ne l'auraient voulu.

Ce qui frappe, c'est la rigidité du châssis. Le fait d'avoir boulonné le châssis, la carrosserie et la batterie ensemble a probablement grandement contribué à cela. Pour le reste, nous retrouvons les mesures de suspension habituelles que nous connaissons déjà des précédentes M3. Par rapport à un i3 standard, il y a des essieux complètement nouveaux et une fois de plus nettement plus larges, bien sûr des ressorts, amortisseurs et cinématiques spécifiques, ainsi qu'une armada d'entretoises.

Photo : BMW

Ce qui est particulièrement intéressant et vraiment différent, c'est le comportement de la M3 électrique lorsqu'elle s'approche ou dépasse ses limites. Vous voudrez bien plus souvent explorer cet état avec cette voiture. Simplement parce qu'il est si facile de la mettre en drift et de la maintenir dans cet état. Et cela déjà en mode MDM, la version de BMW d'un ESP sport, qui a heureusement été préservée pour l'ère électrique.

Le secret réside une fois de plus dans le contrôle des moteurs électriques individuels, qui est d'une précision telle que même les pilotes moins expérimentés peuvent réaliser avec cette M3 des choses dont ils n'avaient jusque-là que rêvé.

En d'autres termes : vous pouvez presque vous frayer un chemin le long de la limite uniquement avec la pédale d'accélérateur ou simplement appuyer un peu plus fort pour profiter d'une glissade relativement inoffensive. La voiture s'occupe de tout, elle règle tout.

Photos Par : BMW

Photos de : BMW

Excitant ? Absolument. C'est fantastique et un véritable changement de jeu, comme on pouvait l'espérer de ce modèle. Mais les puristes de la conduite pure et non filtrée pourraient opposer qu'on est désormais presque plus proche d'un jeu vidéo que de l'art de maîtriser un véhicule.

Et oui, il y a d'autres aspects où la nouvelle M3 fonctionne si parfaitement qu'on a l'impression d'être plus dans une simulation que dans une berline de performance réelle. Le contrôle ultra-direct des freins (moteurs électriques) est un exemple. Rarement ai-je vu un frein qui mord aussi vite, avec autant de mordant et de fermeté. Il faut vraiment travailler la finesse du pied.

Et parce que tant de puissance est disponible en permanence et instantanément, peu importe à quel point vous entrez mal dans un virage, vous en sortirez toujours 3 fois plus vite qu'un moteur thermique comparable. Il est bien sûr nécessaire que toute cette puissance soit correctement transmise à la route, et cela est remarquablement bien réussi dans ce véhicule. Encore une fois, grâce à l'unité de contrôle central et au contrôle idéal des moteurs dans toutes les situations de conduite, des avantages immenses en résultent.

Les grandes questions de l'électromobilité sportive

Permettez-moi d'aborder deux sujets qui suscitent généralement de vives discussions concernant les voitures électriques à usage sportif. Il s'agit bien sûr du son et des changements de vitesse simulés. Cela peut presque devenir philosophique. Parce qu'une voiture électrique, quelle que soit son orientation vers la performance, ne produit pas de son particulièrement distinctif par elle-même, il y a quelque chose de ridicule à jouer des bruits artificiels pour créer de l'émotion. Il en va de même pour les transmissions factices.

D'un autre côté, à la fois un paysage sonore approprié et des changements de vitesse audibles et ressentis sont presque essentiels pour nous, créatures d'habitude, afin de nous orienter correctement lors d'une conduite ambitieuse. Essayez de faire un demi-tour de piste en silence et sans changements de vitesse artificiels dans la nouvelle M3. C'est possible, mais cela paraît absurde et une part considérable de l'implication disparaît.

Ainsi, vous vous surprendrez rapidement à réactiver le son et à utiliser les palettes de changement de vitesse. Pour ces deux fonctions, les ingénieurs de Munich ont développé trois niveaux. Si vous souhaitez (par exemple sur de longs trajets autoroutiers) rouler en silence et avec une boîte de vitesses automatique à 1 rapport, pas de problème.

Photo : BMW

En outre, six "stages" ont été conçus, pouvant être passés automatiquement ou manuellement. Ils correspondent globalement à la graduation d'une boîte automatique classique, c'est-à-dire : la première vitesse atteindra bientôt sa limite et si vous êtes à 80 km/h en cinquième stage, la voiture accélérera nettement plus lentement qu'en stage 3.

Cela aide réellement beaucoup au plaisir de conduite et à l'orientation. Donc, même si vous vous sentez toujours un peu ridicule de passer des rapports qui ne sont pas réellement présents, quelque chose manquerait vraiment si vous n'aviez pas cet outil à disposition.

Si vous souhaitez en outre un peu de soutien sonore, le mode "Mid" est recommandé. Le mode "Max", en revanche, est vraiment (presque désagréablement) bruyant. À notre grand soulagement, les concepteurs sonores de BMW ont décidé de ne pas diffuser une copie 1:1 du moteur six cylindres en ligne S58 existant à travers les haut-parleurs. Au lieu de cela, nous avons quelque chose qui ressemble à la version synthétisée des années 80 de ce moteur. Je peux vivre avec, et j'espère que les clients aussi.

Beaucoup de fans inconditionnels passeront à l'électrique

Ces fans auront l'occasion de le découvrir par eux-mêmes à partir du printemps ou du milieu de 2027. Selon les déclarations actuelles des responsables, le premier M3 électrique ne devrait pas être beaucoup plus cher qu'un M3 Competition xDrive actuel, qui est encore disponible à partir de 107.600 euros.

Et pour revenir à la question initiale : d'après cette première impression, un BMW M3 sans moteur à essence est tout à fait capable de transmettre le frisson et l'émotion dignes d'un modèle M. Sur le plan de la dynamique de conduite, il semble que la division M ait créé quelque chose de vraiment exceptionnel ici.

Cependant, tout ne plaira pas à tous les passionnés inconditionnels. Beaucoup de choses sont très différentes et beaucoup sont aussi proches de la simulation parfaite. Cependant, je suis déjà convaincu que cette voiture amènera plus de passionnés à changer d'avis que ce qu'ils pouvaient imaginer jusqu'à présent.

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