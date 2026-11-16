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BMW ne dit pas non à plus de commandes physiques, mais ne dit pas oui non plus

Le constructeur allemand écoute les retours des clients, laissant la porte ouverte à davantage de boutons dans les futurs modèles.

Par: Adrian Padeanu

Publié par: Emmanuel Rolland

16 Nov à 17:12

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BMW a passé les dernières années à retirer systématiquement les boutons physiques de ses intérieurs, arguant que les écrans tactiles et les commandes vocales offrent une manière plus épurée et moderne d'interagir avec la voiture. Cependant, l'entreprise pourrait ne pas être entièrement opposée à réintroduire certains de ces boutons. Les retours des clients pourraient éventuellement convaincre le constructeur automobile de reconsidérer son approche de plus en plus axée sur les écrans.

Le passage aux commandes numériques n'était pas accidentel. BMW croit que la consolidation des fonctions dans les écrans rend l'habitacle moins encombré et donne aux designers plus de liberté pour agencer le tableau de bord. Plutôt que de remplir la console centrale de commutateurs individuels, l'entreprise a de plus en plus déplacé les réglages et les fonctions du véhicule dans son système d'infodivertissement.

Il y a également un argument générationnel derrière cette décision. S'adressant à CarExpert plus tôt cette année, le PDG de BMW Group Australia, Vikram Pawah, a expliqué que les jeunes clients sont de plus en plus à l'aise avec l'utilisation des commandes vocales et des écrans tactiles. Il a suggéré que les acheteurs âgés de 45 ans et moins sont particulièrement habitués à interagir avec la technologie de cette manière, souvent tout en combinant plusieurs tâches.

BMW Série 3 E46

Dans l'optique de BMW, les conducteurs veulent accomplir les tâches rapidement, et les commandes vocales et les interfaces tactiles deviennent des moyens de plus en plus naturels pour y parvenir. L'entreprise conçoit donc ses derniers intérieurs en fonction de ces habitudes changeantes plutôt que de s'en tenir aux commandes traditionnelles simplement parce que c'est ainsi que les voitures ont toujours été conçues.

BMW Pourrait Revoir Sa Position

Cependant, tout le monde n'est pas convaincu que remplacer les boutons par des écrans représente un progrès. Ajuster des fonctions basiques via un écran tactile peut nécessiter plus d'attention que de tendre la main vers un contrôle dédié, en particulier en conduisant. Et bien que les assistants vocaux se soient améliorés, ils ne sont pas toujours la solution la plus pratique. Par ailleurs, la mémoire musculaire ne faillit que rarement.

BMW semble confiante que les clients s'habitueront à sa nouvelle approche, mais Claudia Maier, responsable de la technologie numérique pour les modèles Neue Klasse de l'entreprise, ne ferme pas la porte à des ajustements. S'adressant à Carsales, elle a reconnu que les retours des clients pourraient influencer les aménagements intérieurs futurs.

'Nous avons notre concept "la bonne information au bon moment et de la bonne manière" et nous en sommes très confiants. Mais bien sûr, je pense que vous devez toujours prendre en compte les retours des clients. S'il y a une forte demande pour des choses spécifiques, nous en tenons toujours compte.'

BMW Série 3 E46

Ne Vous Attendez Pas À Une Rentrée Massive Des Boutons (Ni Jamais)

En d'autres termes, BMW ne promet pas de ramener les boutons qu'elle a passés des années à retirer, mais elle ne ferme pas complètement la porte non plus. Maier a spécifiquement mentionné les commandes de climatisation et les boutons du volant comme des candidats potentiels pour un retour si les acheteurs expriment clairement leurs préférences.

En fin de compte, le retour des boutons physiques dépendra de la demande des clients. BMW croit clairement que sa dernière génération d'intérieurs représente un progrès, mais l'entreprise sait aussi que les préférences des clients peuvent changer.

Peut-être que la meilleure solution serait de trouver un équilibre entre l'ancien et le nouveau. Personne ne demande à l'entreprise de ramener tous les commutateurs d'une BMW des années 2000 comme la Série 3 E46, mais avoir des contrôles dédiés pour les fonctions fréquemment utilisées ne ferait pas de mal. Après tout, il y a une raison pour laquelle certains d'entre nous préfèrent toujours tourner un bouton plutôt que d'ajuster la température via trois menus d'écran tactile.

BMW Série 3 E46

Le Coût De La Réintroduction Des Boutons

Il y a aussi l'éléphant dans la pièce : les coûts. Ajouter des boutons physiques, des commutateurs et des commandes dédiées augmente la complexité de fabrication et les dépenses par rapport à l'installation du même écran tactile sur plusieurs modèles. Un écran largement standardisé peut être partagé dans toute la gamme, alors que les boutons individuels nécessitent du matériel supplémentaire, du câblage, une intégration et un assemblage.

Pour un constructeur vendant plus de deux millions de véhicules chaque année, ces économies s'accumulent rapidement. Ramener plus de commandes physiques pourrait rendre les clients plus satisfaits, mais BMW devrait également décider si la dépense supplémentaire est économiquement viable. Ce n'est pas seulement un problème mathématique pour les comptables à Munich, non plus. La plupart des autres constructeurs ont réduit les commandes physiques ces dernières années, faisant de cette approche "minimaliste" une tendance beaucoup plus large dans l'industrie.

Histoires de boutons...

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Source: Carsales

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