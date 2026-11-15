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BMW lance l'assemblage des batteries pour l'iX5 aux États-Unis

À l'usine de Woodruff, des batteries haute tension Gen6 pour le iX5 sont fabriquées, qui devrait être construit à Spartanburg à partir de décembre.

Photo: BMW

Par: Stefan Leichsenring

Traduit par: Emmanuel Rolland

Publié par: Emmanuel Rolland

15 Nov à 12:05

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Le groupe BMW a lancé l'assemblage de batteries à Woodruff, ouvrant ainsi la voie à la production de l'iX5 à proximité de Spartanburg. Les deux sites en Caroline du Sud ne sont distants que d'environ 24 km. La production de l'iX5 devrait commencer en décembre, selon une annonce antérieure de BMW.

La BMW iX5 est la première voiture entièrement électrique de BMW construite aux États-Unis. Mais elle ne sera pas la seule : D'ici 2030, au moins six modèles électriques seront fabriqués à Spartanburg. Cela inclut probablement l'iX7 prévu pour 2027 et l'iX6 qui suivra. Tant l'iX5 que les futurs modèles iX6 et iX7 ne reposent pas sur la Neue Klasse, mais toujours sur la plateforme Multi-Energy CLAR. Cependant, ils recevront les nouvelles batteries Gen6, qui sont composées pour la première fois de cellules cylindriques.

Dans la nouvelle usine de batteries BMW Woodruff, 300 employés et 250 robots travaillent

Photo : BMW

Woodruff est, après Debrecen (Hongrie), Irlbach-Straßkirchen (Basse-Bavière) et Shenyang (Chine), le quatrième site où les batteries Gen6 sont fabriquées en série. La cinquième usine à San Luis Potosí (Mexique) devrait être opérationnelle en 2027. BMW fabrique ainsi les batteries selon le principe "Local for Local" en Europe, Asie et Amérique du Nord.

La batterie de 141 kWh de l'iX5 est composée de 960 cellules cylindriques au format 46120. Bien visible ici : les bandes métalliques de refroidissement entre les rangées de cellules

Photo : BMW

Les cellules de batterie cylindriques proviennent de différents fabricants selon la région. Pour l'Europe, il s'agit de CATL, EVE Energy et récemment de Samsung SDI. Pour les États-Unis, AESC et LG Energy Solution ont été choisis, pour la Chine notamment CATL. Avec les fournisseurs coréens récemment ajoutés, Samsung SDI et LG Energy Solution, BMW souhaite diversifier la chaîne d'approvisionnement pour ne pas être trop dépendant des entreprises chinoises.

Cependant, les entreprises coréennes ne devraient intervenir qu'à la fin de la décennie. Les cellules pour l'iX5 proviennent initialement d'AESC, selon un rapport de Automobilwoche. Étant donné que l'usine d'AESC aux États-Unis n'est pas encore terminée, les cellules proviennent encore principalement d'une usine chinoise, ce qui va à l'encontre du principe Local for Local.

Les cellules sont intégrées directement dans la batterie haute tension selon le système Cell-to-Pack (c'est-à-dire sans l'utilisation de modules). Elles sont ensuite insérées par le dessous dans la carrosserie ouverte ("Pack-to-open-Body").

Une rangée de cellules dans les clusters semble être composée de 24 cellules comme sur l'i3

Photo : BMW

Les cellules livrées sont d'abord testées, notamment pour leur tension. Ensuite, des clusters de cellules sont formés en connectant les cellules de batterie avec des bandes de refroidissement métalliques. Les clusters de cellules et le système de contact des cellules sont nettoyés et soudés au laser. Lors du processus de Foaming, tous les éléments sont reliés par une mousse plastique qui doit ensuite durcir. Le remplacement de cellules ou de clusters de cellules défectueux n'est pas prévu.

La batterie terminée avec le Energy Master monté (la partie grise à droite au centre de l'image)

Photo : BMW

Ensuite, le boîtier est fermé, scellé et riveté. Dans la dernière étape, le Energy Master est installé. Il contient la gestion de la batterie, la distribution d'énergie haute et basse tension et la protection par contacteurs (interrupteurs électromécaniques). Avant la livraison à Spartanburg, les batteries sont testées dans leur ensemble.

Dans les cellules de batterie Gen6 pour l'iX5, BMW utilise une part élevée de matériaux recyclés pour le cobalt, le lithium et le nickel. Des énergies renouvelables sont également utilisées dans la fabrication des matériaux d'anode et de cathode ainsi que dans la production des cellules. L'usine de Woodruff fonctionne normalement sans combustibles fossiles. Les "flurförderzeuge", c'est-à-dire les chariots élévateurs, tracteurs et transpalettes, fonctionnent à l'hydrogène.

En résumé

Alors que Mercedes ou Audi révèlent les fabricants de leurs cellules de batterie uniquement sur demande, BMW fait preuve de transparence. Lors de notre visite de l'usine d'Irlbach-Straßkirchen et grâce au nouveau communiqué de presse, nous avons également appris comment les cellules sont connectées avec la bande de refroidissement, moussées et assemblées en paquet de batterie. Cela intéressera beaucoup les passionnés de technologie comme nous. Cependant, BMW ne met pas volontiers en avant les détails peu flatteurs. Cela inclut le fait que les cellules pour la BMW iX5 proviennent pour l'instant de Chine, du moins en grande partie.

Lire aussi

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Source: BMW (Woodruff), BMW (iX5), BMW (Samsung SDI, LGES), Automobilwoche (AESC)

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