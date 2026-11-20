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Tesla investit tout (ou presque) dans le robotaxi. Où en sommes-nous ?

Des investissements colossaux en Allemagne et le lancement du Cybertruck au point mort : Musk mise sur le succès du Cybercab. Mais ce dernier peut-il réellement générer des ventes importantes ?

Photo: InsideEVs

Par: Francesco Barontini

Publié par: Lucas Huaumé

20 Nov à 14:33

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Tesla a annoncé un investissement de 3 milliards d'euros pour agrandir la Gigafactory de Grünheide, près de Berlin. L'objectif est de lancer en 2029 la production du Cybercab, le robotaxi électrique à deux places sans volant ni pédales.

La nouvelle usine sera conçue pour en produire jusqu'à un million par an. Un chiffre impressionnant, surtout si l'on considère qu'aujourd'hui le marché des véhicules entièrement autonomes est encore limité. La question ne se pose donc pas seulement en termes de combien de Cybercab Tesla pourra construire, mais où et comment pourra-t-elle les utiliser ?

Du Cybertruck aux robotaxis

Le choix allemand s'inscrit dans une réorganisation plus large. Elon Musk a annoncé que la production du Cybertruck au Texas sera progressivement arrêtée vers la mi-2027 pour faire place au Cybercab. Une décision qui fait suite à des ventes du pick-up bien inférieures aux prévisions initiales.

Le Tesla Cybercab vu en direct

Photo : Motor1.com

À Austin, Tesla déclare déjà une capacité installée supérieure à 125 000 Cybercab par an. Mais il y a une précision à apporter : capacité ne signifie pas production effective. Et actuellement, comme l'explique le responsable de l'ingénierie Lars Moravy, la production est conditionnée par la demande effective de robotaxis. Donc, la véritable question est : combien de Cybercab Tesla produit-elle ? Personne ne le sait avec certitude. Et combien de temps faudra-t-il à la firme américaine pour atteindre les volumes maximaux au Texas et en Allemagne ? Cela reste également inconnu.

Qui achètera tous ces Cybercab ?

Mettons les choses au clair. Entré en service à Austin en septembre, le Cybercab est principalement destiné aux flottes Tesla. Musk a précisé que la plupart des exemplaires devraient rester la propriété de l'entreprise, générant des revenus via des courses payantes. Tesla souhaite toutefois démarrer d'ici la fin de 2026 également les premières livraisons à des clients externes, initialement en petits nombres.

Tesla Cybercab

Photo : Tesla

Ce qui est proposé est un modèle économique très différent de la vente d'une voiture : au lieu d'encaisser immédiatement le prix du véhicule, Tesla récupérera l'investissement grâce à l'utilisation quotidienne de la flotte. Il faudra des passagers, des villes autorisées, de l'assistance, de la recharge et une gestion efficace des courses. De plus, les deux seuls sièges limitent les situations où le Cybercab peut remplacer un taxi traditionnel.

Le nœud du volant et des règles

Face à un effort de production de l'ampleur annoncée, certains pensent que, pour augmenter le marché potentiel, Tesla pourrait construire une version avec commandes traditionnelles. Certains Cybercab expérimentaux disposent déjà de volant et de pédales, comme l'indiquent les documents techniques pour les secouristes. Mais il n'existe aucune annonce concernant une variante commerciale, qui nécessiterait de toute façon une homologation spécifique.

Tesla Robotaxi : pour l'instant basé sur le Model Y

Photo : Tesla

La question la plus complexe reste normative. Aux États-Unis, la NHTSA a ouvert une enquête sur la certification du Cybercab sans commandes manuelles. En Europe, le cadre actuel permet certaines homologations de véhicules entièrement autonomes par le biais d'un régime pour petites séries, limité en général à 1 500 immatriculations annuelles par modèle.

Et le feu vert à l'homologation ne garantirait pas automatiquement celui au service : la circulation de taxis sans conducteur requiert également des autorisations nationales ou locales, différentes selon les pays.

D'ici 2029, les normes pourraient évoluer, mais pour Tesla, cela reste un double défi : obtenir le feu vert pour les véhicules et les services, puis accroître la demande assez rapidement pour remplir des usines capables de produire des centaines de milliers de robotaxis.

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Galerie: Tesla Cybercab

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Source: Tesla

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