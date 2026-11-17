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Tesla et SpaceX, la grande fusion se rapproche mais l'obstacle est la Chine

La production chinoise de Tesla risque de se heurter aux contrats militaires de SpaceX

Photo: Motor1 Italia visual (AI-assisted)

Par: Eleonora Lilli

Publié par: Emmanuel Rolland

17 Nov à 10:29

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La fusion entre Tesla et SpaceX pourrait devenir une réalité. Et cette fois, il ne s'agit pas seulement de rumeurs : Elon Musk a confirmé que l'opération est entrée dans une phase concrète. Quand l'annonce sera-t-elle faite ? Selon des sources proches du dossier citées par Bloomberg, cela pourrait être en décembre 2026. Sinon, tout pourrait être reporté aux premiers mois de 2027.

En attendant, Wall Street observe l'opération avec intérêt : les rumeurs de fusion ont fait monter les deux titres, les rapprochant de leurs récents sommets historiques.

Tesla et SpaceX : négociations en cours, mais aucun accord signé

Pour l'instant, aucune des deux sociétés n'a confirmé un accord définitif. La seule démarche officielle est la création de comités indépendants qui devront évaluer la fusion. Musk, étant directement impliqué dans l'opération, ne pourra pas participer aux travaux. Une situation qu'il a lui-même qualifiée d'"inhabituelle".

En jeu, des chiffres vertigineux. SpaceX a été évaluée à environ 1 770 milliards de dollars au moment de son introduction en Bourse, tandis que Tesla se maintient depuis des mois au-dessus des 1 000 milliards de capitalisation. Si l'accord se concrétise, ce serait la plus grande fusion d'entreprises jamais réalisée.

Il reste à définir des questions importantes : combien d'actions SpaceX reviendraient aux actionnaires de Tesla et comment la nouvelle société serait-elle gérée. Un vote favorable de la majorité des actionnaires de Tesla présents à l'assemblée sera également nécessaire. Et ce n'est pas du tout acquis : l'année dernière, une proposition sur la gouvernance du conseil n'avait recueilli que 39,4 % des suffrages.

La Chine, l'obstacle entre Tesla et les contrats gouvernementaux de SpaceX

À compliquer la possible fusion, il y a surtout la Chine. Tesla y a une production rentable et stratégique, tandis que SpaceX travaille avec le gouvernement et la défense des États-Unis, respectant des règles strictes de sécurité nationale. Deux réalités qui ne peuvent pas simplement être mises sous le même toit.

Selon Bloomberg, "la Chine reste le principal problème structurel" de l'opération. Les activités chinoises de Tesla devraient être séparées des contrats les plus sensibles de SpaceX. Un dossier complexe, que les deux conseils d'administration abordent encore avec le soutien de leurs conseillers respectifs.

Il y a ensuite la variable politique. Avec Donald Trump à la Maison Blanche, les deux sociétés souhaiteraient conclure l'éventuel accord durant l'administration actuelle. La crainte est qu'un Congrès à majorité démocratique puisse introduire des règles plus strictes et lancer de nouvelles enquêtes sur les activités de Musk.

Une situation délicate également du côté des autorisations. Rajat Gupta, analyste chez JPMorgan, parle en effet de "dynamiques clés en conflit" entre l'approbation réglementaire et le consensus des actionnaires.

Et attention : l'assemblée annuelle de Tesla du 3 décembre 2026 ne contiendra en tout cas pas de proposition de fusion : à l'ordre du jour figurent la réélection de Elon Musk, Robyn Denholm et JB Straubel, un vote consultatif sur la rémunération et la ratification du commissaire aux comptes.

Un éventuel accord nécessiterait une assemblée spéciale séparée et ne pourrait être convoqué qu'après avoir résolu les questions de gouvernance et le dossier chinois, comme cela a déjà été le cas dans de précédentes démentis sur la gestion de la Chine dans la fusion. Nous n'avons donc plus qu'à attendre.

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