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Jeremy Clarkson révèle des défauts alarmants lors d'un trajet en Tesla Cybercab

Le diffuseur raconte avoir réservé deux robotaxis Tesla au Texas, y compris un trajet en Cybercab où il a signalé des passages au feu rouge et des arrêts retardés.

Photo: Tesla

Par: Brian Potter

Publié par: Emmanuel Rolland

16 Nov à 14:45

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Jeremy Clarkson est monté dans un Tesla Cybercab au Texas en s'attendant à un aperçu du futur. Il a vécu un trajet qu'il dit ne pas avoir pu arrêter, dans une voiture sans volant ni pédales.

Le présentateur a réservé deux trajets en robotaxi pour sa chronique dans le Sunday Times. Les deux se sont déroulés de manière différente mais problématique.

La première voiture n'a jamais bougé. La seconde aurait franchi des feux rouges, freiné pour des obstacles inexistants, et continué à rouler une fois arrivée à destination.

Ce que Jeremy Clarkson Dit S'être Passé au Texas

Intérieur du Tesla Cybercab

Photo : Motor1.com

Le premier Cybercab de Clarkson s'est arrêté au coin de la rue de son point de prise en charge et est resté là tandis que son assistant à bord insistait sur le fait qu'il était déjà en mouvement. Un représentant de Tesla lui aurait conseillé d'annuler le trajet et de demander un véhicule de remplacement.

C'est avec la deuxième voiture que les choses sont devenues étranges. Elle a d'abord conduit normalement. Puis, elle aurait franchi des feux rouges et freiné brutalement pour des obstacles que Clarkson assure ne pas avoir vus sur la route. Il était assis sans volant ni pédales pour intervenir.

Clarkson a écrit qu'il était vraiment inquiet pendant environ 10 minutes durant le trajet, ne pouvant que regarder. Il a également décrit un moment tendu où le Cybercab a eu du mal à réagir face à un caddie autonome traversant sa route.

"J'aimais l'audace de Musk et je trouvais que le Cybercab avait fière allure, mais je l'éviterais s'il apparaissait un jour à Londres," a écrit Clarkson, une fois le trajet enfin terminé.

Pourquoi Le Cybercab N'aurait-il Pas Voulu S'arrêter

Tesla Cybercab

Photo : Tesla

Ce qui ressort le plus du récit de Clarkson, c'est ce qui s'est passé une fois que le Cybercab a atteint sa destination. Il ne s'est pas arrêté. Il aurait continué, lui disant qu'il cherchait un endroit sûr pour se garer. Il a ensuite passé plusieurs endroits que Clarkson considérait comme parfaitement adaptés pour s'arrêter.

Ce n'est pas le premier faux pas signalé pour le service de robotaxi de Tesla. La flotte de robotaxi d'Austin a déjà fait l'objet de critiques après un accident avec une borne, et les régulateurs ont ouvert une enquête fédérale de sécurité sur le comportement du véhicule.

Le service de robotaxi de Tesla utilise à la fois des véhicules Model Y et des Cybercabs. Il fonctionne depuis plusieurs mois à Austin, Dallas, Houston, Miami, Orlando et Tampa, avec Fort Worth et San Antonio rejoignant début novembre alors que l'entreprise étend son service non supervisé et quasiment continu de ville en ville.

Des traqueurs indépendants qui analysent les données du registre texan estiment qu'à la mi-novembre, il y avait environ 1 300 véhicules Tesla Robotaxi LLC enregistrés dans l'État. Les comptes de Cybercab et Model Y sont déduits des schémas de VIN plutôt que des totaux de modèles officiels.

Aucune de ces données d'enregistrement ne confirme comment la flotte se comporte au jour le jour. L'expérience de Clarkson décrit le trajet d'un passager.

Tesla a discuté de la possibilité d'offrir éventuellement le Cybercab deux places au-delà de sa propre flotte de robotaxi, mais n'a pas donné de date précise pour les ventes aux clients particuliers.

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Source: The Times

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