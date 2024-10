Dans sa chronique du Sunday Times, Jeremy Clarkson parle de toutes sortes de sujets, qui vont bien au-delà des voitures. Sa santé déclinante ne fait certainement pas partie de ses sujets favoris, mais ainsi va la vie quand on vieillit et "qu'on porte plus de poids que prévu". Le quatrième jour de ses vacances sur une petite île de l'océan Indien, Clarkson a subi quelques revers, et non des moindres.

Que s'est-il passé ? Après avoir pris son petit-déjeuner, l'ancienne star de Top Gear et The Grand Tour a eu du mal à se lever : "J'ai dû prendre un moment pour m'assurer que mes membres fonctionnaient correctement". Quelques heures plus tard, il a sauté d'un bateau pour nager jusqu'à la plage :

"Je nageais dans l'eau comme un labrador. J'ai eu très mal au ventre, et quand on en a un de la taille du mien, cela provoque le genre de douleur qui se mesure en hectares."

Le reste de la journée a été tout aussi pénible. "Il y avait plus d'eau dans mes poumons que dans le lac Supérieur et je me croyais presque mort". Clarkson a ensuite déclaré qu'il avait eu du mal à descendre les escaliers sans que quelqu'un ne lui tienne la main. Tout cela s'est passé le même jour, alors que l'ancien présentateur avait décidé de se reposer pour le reste de ses vacances, assis sur une chaise tout en mangeant du fromage et en buvant du vin.

Il a "naturellement ignoré" les signaux d'alarme après être rentré chez lui, même après avoir remarqué une oppression dans sa poitrine. La situation a finalement dégénéré et il a dû être transporté d'urgence, en ambulance. Les médecins de l'hôpital John Radcliffe voulaient d'abord le renvoyer chez lui car ils n'avaient remarqué aucun signe d'une éventuelle crise cardiaque. Ils lui ont tout de même fait passer un IRM où ils ont découvert qu'il avait une artère cardiaque complètement bloquée et qu'une autre presque bouchée.

Clarkson promet de "découvrir le goût de l'eau"

La star de la série Clarkson's Farm (sur Amazon Prime) a subi une opération d'urgence de deux heures. Heureusement, il n'a pas eu besoin d'un pontage cardiaque. Le présentateur de 64 ans promet désormais de prendre mieux soin de lui en essayant de "rendre le céleri intéressant" et en découvrant "le goût de l'eau". Du Clarkson tout craché.

Avant la diffusion du dernier road trip du Grand Tour, il a admis qu'il était "trop vieux et trop gros pour monter dans les voitures que j'aime et que je n'étais pas intéressé par celles que je n'aime pas". Espérons que le journaliste britannique se remettra en forme rapidement.