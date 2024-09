Jeremy Clarkson a-t-il toujours le même amour pour les voitures après les avoir testées pendant 35 ans ? C'est une question que beaucoup de passionnés se posent. La réponse ? Non ! Il n'aime pas les modèles modernes et l'explique assez crûment : il pense que les voitures actuelles sont "toutes de la merde maintenant".

Il a récemment organisé une soirée de visionnage pour le dernier épisode de The Grand Tour, où il a répondu aux questions du public, expliquant qu'il ne parvenait pas à identifier 80 à 90 % des modèles actuels. "Je ne sais pas ce qu'ils sont et je m'en fiche", a-t-il déclaré.

"Les constructeurs disent : Regardez, nous avons un nouveau système de propulsion hybride ! C'est leur argument de vente et je m'en fiche complètement."

Sans âme et trop lourdes

Clarkson pense également que les voitures plus anciennes sont meilleures parce qu'elles sont plus légères. La nouvelle BMW M5 en est un parfait exemple. Elle est équipée d'un système hybride de près de 408 kg et pèse 2 270 kg. C'est plus que le Chevrolet Tahoe et le Ford F-150 ! Dans le dernier épisode du Grand Tour, il a aussi expliqué que l'omniprésence des voitures électriques était l'une des raisons principales de son retrait de l'émission.

Mais bien que Clarkson, James May et Richard Hammond ont dissous leur société de production, après deux décennies de divertissement, cela ne signifie pas la fin pour The Grand Tour. Amazon a prévu de remplacer les trois présentateurs par de nouveaux animateurs, mais les détails restent flous.

Clarkson espère qu'Amazon le remplacera, lui et ses compères, par de nouveaux visages plutôt que des personnalités célèbres, soulignant qu'ils n'étaient pas très connus avant de devenir animateurs.

"Ils doivent trouver des jeunes qui connaissent vraiment les voitures et ensuite les faire animer une émission. Il suffit de trouver des gens passionnés."

Espérons que cette suite soit de la meilleure qualité possible...