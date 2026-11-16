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Tesla Cybercab : 29 990 dollars à l'achat plus 299 dollars par mois pour la conduite autonome

Aux Etats-Unis, Tesla invite certains clients sélectionnés à passer commande. Tesla peut augmenter les frais d'abonnement avec un préavis d'un mois.

Photo: Motor1.com

Par: Stefan Leichsenring

Publié par: Emmanuel Rolland

16 Nov à 10:49

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Tesla propose désormais le Cybercab à certains clients aux États-Unis. Son prix est de 29 990 dollars. À cela s'ajoutent 299 dollars par mois pour un abonnement, sans lequel le véhicule ne possède pas de capacités de conduite autonome. Étant donné que le véhicule ne fonctionne qu'en mode autonome, il est impossible de l'utiliser sans cet abonnement.

Dans le configurateur américain, il n'y a pas de possibilité de commande accessible au public pour le Cybercab ; celle-ci ne peut être débloquée que sur invitation personnelle par e-mail. Cependant, le compte Tesla Robotaxi a publié une capture d'écran montrant le prix d'achat et les frais d'abonnement mensuels. Selon cette source, les livraisons commencent déjà en décembre :

L'utilisation du véhicule est expressément réservée à des fins privées. Selon les conditions contractuelles, cela signifie que le Cybercab ne peut pas être mis à disposition ou loué dans des réseaux de robotaxis, sauf si Tesla donne une autorisation écrite. Cependant, il semble possible de prêter le véhicule à des amis ou connaissances via une application, tant que cela ne se fait pas à des fins commerciales.

L'assistance en cas de panne et la connectivité sont incluses dans l'abonnement. Ainsi, on peut définir la destination de conduite via l'application, gérer les droits d'accès, programmer des rendez-vous de maintenance et obtenir du support. Les frais d'immatriculation, d'assurance, de maintenance et de recharge ne sont cependant pas inclus dans les frais. Et bien que la voiture soit autonome, vous êtes responsable des infractions au code de la route :

"Vous et tous les passagers que vous autorisez êtes toujours responsables de respecter les lois en vigueur, de conduire le véhicule en toute sécurité lors de l'utilisation de la technologie Cybercab, ainsi que de payer les péages, les frais de stationnement et autres infractions routières." (Conditions contractuelles)

L'utilisation est limitée à certaines zones. Cette zone est basée sur le service de robotaxi de Tesla, mais peut également changer à tout moment :

"Le Cybercab ne peut être utilisé que dans les périmètres géographiques autorisés par Tesla pour les robotaxis et d'autres limites d'exploitation soutenues par Tesla, comme indiqué dans le produit (dans l'application ou sur l'écran tactile du Cybercab) ou dans la documentation de Tesla. Tesla peut étendre, réduire, déplacer ou modifier autrement la zone d'exploitation à tout moment par le biais de logiciels, de cartes, d'avis dans le produit ou d'une mise à jour de ces conditions. L'exploitation en dehors de la zone d'exploitation est interdite et peut être techniquement empêchée. La zone d'exploitation du Cybercab (y compris les périmètres géographiques, les heures d'exploitation et les conditions) est généralement basée sur le service de robotaxi de Tesla et peut changer avec les modifications de ce service, mais n'a pas besoin de coïncider avec celui-ci." (Conditions contractuelles)

Les frais d'abonnement s'élèvent à près de 3 600 dollars annuellement ou à un peu moins de 36 000 dollars sur dix ans. Comme l'a découvert Electrek, Tesla peut modifier les frais d'abonnement à tout moment avec un préavis d'un mois. Cela ressort des conditions contractuelles :

« Le prix de votre abonnement peut changer à l'avenir, mais nous vous informerons un mois à l'avance. » (Conditions contractuelles)

En outre, Tesla peut surveiller ou contrôler le véhicule à distance à tout moment :

"Pour la sécurité des passagers, du public et des systèmes Tesla, Tesla peut accéder à distance au Cybercab (par exemple, pendant un appel de support), déterminer sa localisation, contacter, restreindre le fonctionnement, contrôler ou mettre le Cybercab en mode sécurisé, ainsi que suspendre ou mettre fin à l'accès à la technologie Cybercab ou à la connectivité." (Conditions contractuelles)

Il reste également flou si le véhicule est homologué. L'agence américaine de sécurité routière NHTSA a demandé à Tesla comment ils comptent respecter les réglementations de sécurité sans volant, pédales ou rétroviseurs extérieurs. Ces éléments sont également requis aux États-Unis pour une homologation routière. Tesla a répondu, mais traite la réponse comme un secret commercial, comme l'a rapporté Electrek début novembre.

De plus, la question se pose de savoir pourquoi Tesla n'offre pas également la conduite autonome aux clients qui ont commandé et payé un Model Y avec l'option Full Self Driving il y a des années. Selon Electrek, Tesla affirme souvent que le Model Y peut conduire de manière autonome tout comme le Cybercab. Le Model Y est même utilisé sans conducteur de sécurité dans huit villes américaines, alors que cela n'est possible qu'à Austin pour le Cybercab.

En résumé

Le Tesla Cybercab est désormais vendu à certains clients sélectionnés. Ils paient près de 30 000 dollars et environ 300 dollars par mois. Cela pourrait encore passer, mais la clause permettant d'augmenter les frais d'abonnement avec un préavis d'un mois est préoccupante. Les clients doivent espérer que Tesla souhaite conserver ses testeurs payants. De plus, ils sont responsables des éventuelles infractions au code de la route du véhicule autonome, bien qu'ils n'aient aucune influence dessus.

Lire aussi

Le Tesla Cybercab fait déjà l’objet d’une enquête pour absence de volant

Tesla lance officiellement le Cybercab, le taxi sans volant

Source: Electrek, Teslas Abo-Bedingungen (PDF), Electrek (NHTSA)

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