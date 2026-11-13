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Le patron de Porsche n'apprécie pas les coups marketing de Tesla

Michael Leiters déclare que Porsche veut se concentrer sur l'innovation technologique plutôt que sur des présentations tape-à-l'œil.

Photo: Tesla

Par: Adrian Padeanu

Publié par: Lucas Huaumé

13 Nov à 10:17

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Par coïncidence, Porsche et Tesla ont dévoilé leurs voitures phares respectives le 15 octobre. Tandis que la société d'Elon Musk a organisé un spectacle spectaculaire avec un Roadster réalisant une figure aérienne, Porsche a adopté une approche plus traditionnelle avec son concept Mission S. Désormais, l'homme aux commandes à Zuffenhausen a clairement indiqué de quel côté il se situe.

Lors d'une conférence à Berlin cette semaine, Michael Leiters a lancé une pique subtile à la présentation de Tesla, affirmant que Porsche veut "éviter complètement tout type d'effets et de spectacles". Au lieu de cela, l'entreprise souhaite démontrer une innovation technologique tangible. Selon Bloomberg, le dirigeant a également souligné que les deux voitures ciblent des clients différents, suggérant que Porsche n'est pas particulièrement intéressé à rivaliser avec Tesla sur le plan du spectacle.

Le contraste était difficile à manquer. Tesla a finalement levé le voile sur son Roadster de nouvelle génération presque neuf ans après avoir montré le prototype en 2017. La présentation d'octobre a présenté une voiture montant une rampe incurvée avant de se lancer dans les airs, effectuant une rotation en plein vol et atterrissant sur ses roues. Le coup de théâtre reposait sur des propulseurs à air comprimé développés avec l'aide des ingénieurs de SpaceX.

Cascade du Tesla Roadster 2028 lors de l'événement de lancement

Photo par : Tesla

Tesla a encore beaucoup à prouver

C'était certainement une manière accrocheuse de présenter une nouvelle voiture de sport, mais Tesla a encore beaucoup à prouver. L'entreprise a esquissé plusieurs versions, y compris un modèle Performance avec des ventilateurs d'aspiration et une variante Thrust équipée de propulseurs à gaz froid montés à l'arrière. Tesla affirme que cette dernière peut accélérer de 0 à 100 km/h en moins de 0,9 seconde. Il y a aussi une version Rocket monoplace avec des propulseurs tout autour, bien que cette configuration ne soit pas homologuée pour la route.

Il est intéressant de noter que Tesla n'a pas annoncé de prix ni de calendrier de production ferme. Elon Musk a mentionné 2028 comme objectif, mais c'est à peine rassurant compte tenu de la durée de développement du projet.

Tandis que Tesla vend le rêve d'une hypercar électrique assistée par fusée, Porsche a quelque chose de plutôt différent en tête. La Mission S est une voiture de sport à moteur central positionnée au-dessus de la 911, avec un prix considérablement plus élevé attendu si elle obtient le feu vert pour la production. Son moteur n'a pas encore été révélé, mais tout indique un groupe motopropulseur à huit cylindres, qu'il s'agisse d'un V8 ou d'un flat-8.

Concept Porsche Mission S 2026

Photos Par par : Porsche

Concept Porsche Mission S 2026

Photos par : Porsche

La Mission S démarre fort

Leiters affirme que la réponse des clients potentiels a été "écrasante", faisant de ce concept un élément important de sa stratégie pour faire monter Porsche en gamme. La voiture est conçue pour accueillir soit un moteur hybride, soit un moteur à combustion classique, donc Porsche n'abandonne pas nécessairement la motorisation essence au sommet de sa gamme. Elle pourrait même être équipée d'une boîte de vitesses manuelle, à condition que la demande soit suffisante pour rendre les chiffres viables.

Une Mission S de production marquerait également le retour de Porsche dans le segment des supercars pour la première fois depuis que la 918 Spyder a tiré sa révérence en 2015. Cela place Ferrari directement dans le viseur, bien que le plus grand objectif de Porsche soit d'augmenter l'exclusivité et les prix de vente moyens pour améliorer la rentabilité.

C'est particulièrement important compte tenu des défis financiers actuels de l'entreprise et de la baisse des ventes en Chine. Plutôt que de courir après le volume, Porsche veut vendre moins de voitures à des prix plus élevés, misant sur la volonté des clients de payer plus pour quelque chose de plus spécial.

Tesla Roadster 2028 : la présentation

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Source: Tesla

Le patron de Ferrari est fan des coups marketing de Tesla

Tout le monde dans l'industrie ne partage pas les réserves de Leiters à propos de la présentation de Tesla. Le PDG de Ferrari, Benedetto Vigna, avait précédemment attribué un 10 sur 10 à la révélation du Roadster, montrant que l'approche théâtrale de Musk a aussi ses admirateurs dans le monde établi des voitures de sport.

En fin de compte, Porsche et Tesla poursuivent des idées très différentes de ce que devrait représenter une voiture de sport phare. L'un parie sur la technologie des fusées et des démonstrations spectaculaires, tandis que l'autre veut gagner des clients avec de l'ingénierie et de l'exclusivité. Reste à voir si l'une ou l'autre approche se traduit par des voitures de production réussies.

Une chose est sûre : après près d'une décennie d'attente, Tesla doit faire plus que faire voler son Roadster pendant quelques secondes. Il doit le construire.

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Source: Bloomberg

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