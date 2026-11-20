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Elon Musk prévoit une Tesla Model Y sans volant ni pédales

Elon Musk a présenté une Tesla Model Y sans volant pour les familles, laissant en suspens le calendrier, le prix et la possibilité pour les consommateurs de l'acheter.

Photo: Tesla

Par: Brian Potter

Publié par: Lucas Huaumé

20 Nov à 11:07

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Elon Musk veut vous vendre une Tesla qui peut accueillir toute une famille, à l'exception du conducteur. Lors du New York Times DealBook Summit le 18 novembre, le PDG de Tesla a déclaré que l'entreprise envisage une version de la Model Y sans volant ni pédales, conçue pour transporter six ou sept personnes.

Musk a indiqué que ce modèle serait un compagnon du Cybercab à deux places. L'idée est de créer un véhicule sans conducteur pour les groupes trop grands pour le plus petit robotaxi de Tesla.

Musk Présente Un Robotaxi à Six ou Sept Places

2027 Tesla Model Y L

Photo : Tesla

"Nous avons encore besoin de véhicules autonomes si vous êtes quatre ou six, ou une famille entière", a déclaré Musk lors du sommet, décrivant une variante de la Model Y conçue pour les voyages en groupe plutôt que pour les trajets en solo. Il n'a donné ni nom pour le véhicule, ni prix, ni date de lancement.

Cette imprécision n'est pas due au hasard d'une interview en direct. Tous les médias qui ont couvert l'annonce, de la presse spécialisée aux médias financiers, ont relevé le même manque d'informations. Aucun site de production, aucun dépôt réglementaire, aucun signe que Tesla ait même commencé à en construire un.

Musk a toutefois fourni un chiffre. Il a déclaré que le Cybercab, le robotaxi sans volant de Tesla déjà en service à Austin, devrait couvrir environ 90 % des kilomètres passagers par lui-même. Le plus grand Model Y prendrait en charge le reste pour les familles et les groupes plus importants que le modèle deux places ne peut accueillir.

Il n'est pas clair si Tesla vendra ce véhicule aux consommateurs ou le conservera dans sa propre flotte de robotaxis. Musk n'a pas précisé.

En Quoi Il Différerait de la Flotte Actuelle de Robotaxis de Tesla

2027 Tesla Model Y L

Photo : Tesla

Les opérations de robotaxi établies de Tesla fonctionnent aujourd'hui avec des Model Y classiques équipées de volants et de pédales. Le Cybercab vient s'ajouter à cette base au fur et à mesure de son déploiement. Ces Model Y peuvent transporter jusqu'à quatre passagers, une limite que la version proposée à six ou sept places dépasserait.

Le Cybercab se situe à l'autre extrémité de cette gamme avec deux sièges, aucun contrôle manuel, et est récemment déployé à Austin. Il fait déjà l'objet d'une surveillance fédérale. L'enquête fédérale sur la sécurité du Cybercab se concentre sur environ 1 000 voitures sans volant dans cette ville.

Il existe également une option contrôlée de manière conventionnelle déjà en vente. Tesla a lancé le Model Y L à trois rangées aux États-Unis en juillet pour 61 990 $, un véhicule familial avec pédale d'accélérateur et volant qui peut déjà accueillir six personnes.

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L'appétit des consommateurs pour une voiture sans aucun contrôle manuel reste faible. L'étude sur les véhicules autonomes de Cox Automotive pour 2026 a révélé que seulement 10 % des consommateurs américains préfèreraient un véhicule entièrement autonome de niveau 5, contre 17 % lors de la première enquête de la société en 2016.

Le choix le plus populaire était le niveau 4, où l'autonomie totale est possible avec l'option pour un humain de prendre le relais, choisi par 28 % des répondants. Seulement 38 % ont déclaré se sentir en sécurité dans un véhicule de niveau 5, contre 87 % pour une voiture moderne avec des aides à la conduite de base.

Source: @SawyerMerritt

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