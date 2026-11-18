Accueil

Tesla

Actualités

80 propriétaires de Tesla coréens risquent la prison pour FSD illégal

En Corée du Sud, le FSD était autorisé uniquement sur certaines Tesla, mais des dispositifs non originaux contournaient le verrouillage de sécurité.

Photo: Tesla

Par: Fabio Gemelli

Traduit par: Emmanuel Rolland

Publié par: Emmanuel Rolland

18 Nov à 16:03

Ajouter Motor1.com en tant que source préférée sur Google

Partager

L'Agence de police métropolitaine de Séoul a interpellé et renvoyé devant le parquet 80 propriétaires de Tesla pour avoir activé illégalement le Full Self-Driving (FSD). En Corée du Sud, le système avancé d'assistance à la conduite est autorisé uniquement sur une partie des voitures en circulation. La police a saisi 21 dispositifs non originaux utilisés pour débloquer la fonction.

Les appareils avaient été achetés en Europe et en Chine, ou fabriqués artisanalement, et contournaient un blocage lié à la provenance du véhicule. La violation de la loi sur la gestion des véhicules à moteur prévoit jusqu'à deux ans d'emprisonnement ou une amende pouvant aller jusqu'à 20 millions de wons sud-coréens, soit environ 14 000 euros.

Pourquoi seule une Tesla sur cinq pouvait utiliser le FSD

Le Full Self-Driving ou FSD, qui en Europe est devenu Conduite Assistée Tesla, est arrivé en Corée du Sud fin 2025, mais pas pour toutes les Tesla. Le système reste réservé aux modèles produits aux États-Unis dans des configurations précises, exemptés de la certification de sécurité locale grâce à l'accord de libre-échange entre Séoul et Washington. Outre les Model S, Model X et Cybertruck, la documentation officielle indique également certaines Model 3 et Model Y américaines équipées du matériel adéquat.

Tesla Conduite Autonome Complète

Photo : Tesla

Fin septembre 2026, 238 968 Tesla étaient enregistrées en Corée du Sud. Parmi elles, seules 53 477, soit 22,4 %, pouvaient activer légalement le FSD selon les données de Tesla Korea. Les 185 491 restantes, soit environ 77,6 % du total, en étaient exclues pour une raison technico-bureaucratique, non par choix du propriétaire.

Model 3 et Model Y chinoises, certification encore incomplète

Le problème concerne les Model 3 et Model Y assemblées à la Giga Shanghai : elles doivent respecter les normes de sécurité sud-coréennes, y compris l'obligation de garder les mains sur le volant, mais n'ont pas encore passé la vérification requise pour le FSD. Le ministère sud-coréen du Territoire, des Infrastructures et des Transports a déclaré que la documentation technique fournie par Tesla est incomplète : il manque des informations détaillées sur le fonctionnement du système, et il n'existe pas de normes internationales spécifiques permettant de clore automatiquement la procédure.

Galerie: Tesla Model 3 Standard (2026)

9

Source: Tesla

Plusieurs propriétaires exclus ont entre-temps inondé de plaintes les canaux sociaux du ministère des Transports, demandant des délais certains pour l'approbation du FSD également sur les véhicules chinois. L'actuel Supervised FSD reste de toute façon un système d'assistance qui nécessite la supervision constante du conducteur, et non une conduite autonome sans contrôle : un point qui vaut indépendamment du modèle.

Les dispositifs saisis ne sont pas un simple déblocage logiciel. Selon les reconstitutions de la police, ils peuvent altérer la reconnaissance de l'environnement environnant ou provoquer des réactions inattendues du véhicule.

Un risque différent, et plus concret, par rapport à la seule question légale des contrôles sur l'identité de celui qui conduit avec des systèmes d'assistance actifs.

Lire aussi

Tesla Cybercab : 29 990 dollars à l'achat plus 299 dollars par mois pour la conduite autonome

Le patron de Porsche n'apprécie pas les coups marketing de Tesla

Partager cette actualité

Tendances





Voici la nouvelle BMW M3 électrique avec plus de 800 ch de puissance





L'intérieur du Chery Tiggo 8 : un salon sept places





La marque chinoise qui vise Stellantis et Volkswagen pour produire en Europe





BYD séduit le Japon avec un type de VE très japonais

Dernières actualités

80 propriétaires de Tesla coréens risquent la prison pour FSD illégal 18 Nov - VS

La Ferrari 12Cilindri de Novitec est encore plus impressionnante 18 Nov - Pièces Détachées / Tuning

La Shelby Cobra de Ken Miles pourrait dépasser les 25 millions de dollars 18 Nov - A vendre

À l'automne 2027, Google arrivera dans la VW Golf. Un indice sur le prochain restylage ? 18 Nov - General

Nissan révèle un détail clé du design de la prochaine GT-R 18 Nov - Design

Le Ram Rampage débarque en Europe 18 Nov - News

Les différents types de moteurs électriques expliqués : ils ne sont pas tous identiques 18 Nov - Voitures Électriques

RECOMMANDÉ POUR VOUS





Tesla et SpaceX, la grande fusion se rapproche mais l'obstacle est la Chine





La Ferrari 12Cilindri de Novitec est encore plus impressionnante





Jeremy Clarkson révèle des défauts alarmants lors d'un trajet en Tesla Cybercab





La Shelby Cobra de Ken Miles pourrait dépasser les 25 millions de dollars





Tesla Cybercab : 29 990 dollars à l'achat plus 299 dollars par mois pour la conduite autonome





À l'automne 2027, Google arrivera dans la VW Golf. Un indice sur le prochain restylage ?





Le patron de Porsche n'apprécie pas les coups marketing de Tesla