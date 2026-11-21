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Le SUV BYD avec moteur essence, électrique et volant escamotable

Le BYD Fang Cheng Bao Ti 9 a fait ses débuts, avec volant pliable pour quand on ne veut pas conduire.

Photo: BYD

Par: Massimo Grassi

Traduit par: Emmanuel Rolland

Publié par: Emmanuel Rolland

21 Nov à 17:04

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Nous avons l'habitude de parler du temps que met le toit, en toile ou en métal, d'un cabriolet à se replier. Dans ce cas, il y a un autre élément capable de se cacher ou non : le volant. Cela se produit sur le nouveau BYD Fang Cheng Bao Ti 9, un SUV hybride rechargeable de grande taille qui vient d'être présenté en Chine.

Ne pensez pas pour autant à une voiture autonome : le volant rétractable fonctionne uniquement à l'arrêt du véhicule. Le reste de la fiche technique décrit un SUV conçu pour parcourir de longues distances sans presque jamais s'arrêter pour faire le plein d'essence. Le prix de départ en Chine est de 279 900 yuans, soit environ 39 000 euros au taux de change actuel. Le Ti 9 sera disponible en trois configurations, avec une batterie LFP de nouvelle génération capable de se recharger de 10 % à 97 % en seulement neuf minutes.

Avec ou sans volant ?

Les trois configurations disponibles pour le BYD Fang Chang Bao Ti 9 sont le 4WD Max à 279 900 yuans, le 4WD Ultra à 299 900 yuans et le Foldable Smart Cabin, le plus cher, à 329 900 yuans et le seul à être équipé du volant rétractable. Il s'agit d'un élément en plusieurs morceaux, associé à une direction by wire (donc sans connexions mécaniques) qui, à l'arrêt du SUV, peut se replier et entrer dans le tableau de bord, tandis qu'une petite table peut apparaître. Une solution spectaculaire utile lorsque les batteries se rechargent.

Le SUV chinois est long de 5,27 mètres, avec un empattement de 3,13 mètres. Ce sont des dimensions qui le placent parmi les modèles les plus grands jamais réalisés par Fang Cheng Bao, la sous-marque premium de BYD.

Sous le capot, un 1.5 turbo est associé à deux moteurs électriques, pour une puissance combinée de 400 kW (536 CV) et un 0-100 km/h en 4,8 secondes, un temps plus digne d'une sportive que d'un SUV 6 places. À bord, on trouve également "God's Eye B", le système de conduite assistée de BYD basé sur des capteurs LiDAR.

Autonomie et recharge du BYD Fang Cheng Bao Ti 9

L'autonomie en mode tout électrique atteint 400 km selon le cycle chinois CLTC, bien plus permissif que notre WLTP, tandis que l'autonomie combinée atteint jusqu'à 1 630 km. Pour alimenter les moteurs électriques, une batterie LFP Blade 2.0 de 66,48 kWh est utilisée, qui, via les bornes de recharge Flash Charging de 1 500 kW, passe de 10 % à 70 % en cinq minutes et de 10 % à 97 % en neuf minutes.

Pour l'instant, aucune arrivée du Ti 9 en Europe n'a été annoncée.

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