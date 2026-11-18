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BYD séduit le Japon avec un type de VE très japonais

La petite voiture kei électrique Racco attire de nouveaux clients alors que BYD dépasse les 10 000 ventes cumulées au Japon.

Photo: Motor1.com Deutschland

Par: Andrei Nedelea

Publié par: Emmanuel Rolland

18 Nov à 08:17

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Le dernier jalon de BYD au Japon passerait presque inaperçu sur ses graphiques de ventes en Chine. Mais vendre 10 000 voitures dans un pays dominé par des marques locales représente un progrès, surtout quand une partie de cet élan provient de la vente d'un véhicule adapté aux souhaits des acheteurs japonais : une petite boîte pratique sur roues, qui est aussi électrique.

Le constructeur automobile chinois a annoncé que ses ventes cumulées de voitures particulières au Japon avaient dépassé les 10 000 unités. Les 5 000 premières ont pris environ deux ans et demi après le début des livraisons en janvier 2023. Les 5 000 suivantes ont pris environ 15 mois. Cela inclut l'ensemble de sa gamme, et pas seulement son ajout le plus récent et probablement le plus intéressant : la kei car électrique Racco.

Il était audacieux de défier les fabricants japonais avec quelque chose conçu spécifiquement pour leur marché et de créer la première kei car au monde par un constructeur non japonais. La carrosserie haute du Racco, son empreinte minuscule et ses portes arrière coulissantes suivent la formule japonaise familière pour ce type de véhicules. BYD n'avait pas besoin de réinventer quoi que ce soit, mais son entrée devait être convaincante.

La réponse initiale des acheteurs japonais au Racco a été encourageante. Lancé le 28 juillet, il a attiré 1 002 commandes en deux semaines, le rythme de commande le plus rapide de tous les modèles BYD au Japon. À la fin du mois d'août, ce chiffre était passé à environ 1 500. Environ 80 % des acheteurs ont choisi la version haut de gamme 300 Premium, montrant clairement que la version la moins chère était moins attrayante.

BYD a crédité le Racco d'avoir contribué à des commandes mensuelles record sur l'ensemble de sa gamme japonaise en août. Les acheteurs potentiels venus voir le petit véhicule électrique ont également découvert ses autres modèles.

BYD propose six modèles de voitures particulières au Japon, et chacun dispose d'une prise de charge. Cinq sont entièrement électriques : la kei car Racco, la berline compacte Dolphin, la berline Seal, le crossover Atto 3 et le SUV Sealion 7. Le sixième, le SUV Sealion 6, est un hybride rechargeable combinant un moteur à essence avec une propulsion électrique. Cela rend l'ensemble de la gamme électrifiée, sans voitures uniquement à essence ou hybrides conventionnels, non rechargeables, proposées.

Ce qui est plus intéressant, c'est de comparer les performances de vente du Racco à son principal rival, la Nissan Sakura EV, qui est également la voiture électrique la plus vendue au Japon. En octobre, la Sakura EV a vendu 878 unités, tandis que le Racco en a vendu 607. C'est presque 70 % du volume, marquant une augmentation de 37 % par rapport à septembre.

La Nissan Sakura EV était la meilleure vente de voitures électriques au Japon pour la quatrième année consécutive en 2025, mais elle pourrait perdre sa couronne au profit du Racco, qui offre aux acheteurs plus de batterie pour moins d'argent, du moins avant subventions. Elle commence à 2,145 millions de yens avec une batterie de 22,4 kWh et une autonomie WLTC de 210 kilomètres, tandis que la Sakura commence à 2,449 millions de yens avec une batterie de 20 kWh et 180 km.

Même le Racco à plus longue portée, avec une batterie de 35,8 kWh capable de parcourir 320 km, est moins cher que la Nissan d'entrée de gamme à 2,398 millions de yens. Le BYD dispose également de portes arrière coulissantes au lieu des portes conventionnelles de la Nissan. Ce qui pourrait aider la Sakura à rester en tête est la plus grande subvention gouvernementale dont elle bénéficie, ce qui peut la rendre moins chère à l'achat malgré son prix affiché plus élevé.

Il est un peu tôt pour qualifier le Racco de sensation japonaise, mais les acheteurs sont clairement intéressés. Ce nouveau venu vend déjà environ sept voitures pour chaque dix Sakura en un mois, il mérite donc certainement de l'attention.

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