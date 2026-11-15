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L'Allemagne restreint la circulation des voitures BYD, Nio et Geely sur les sites militaires pour des raisons de sécurité

Les sites de la Bundeswehr appliquent désormais les règles locales concernant les voitures chinoises connectées, séparant les limites d'accès aux véhicules d'une interdiction confirmée des drones d'entraînement fabriqués en Chine.

Photo: BYD

Par: Brian Potter

Publié par: Lucas Huaumé

15 Nov à 17:12

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Les forces armées allemandes ont instauré un contrôle strict. Certaines voitures chinoises de BYD, Nio et Geely sont désormais arrêtées avant d'atteindre les sites sensibles de la Bundeswehr, en raison de ce que leurs caméras et capteurs pourraient enregistrer.

Le ministère de la Défense indique que la restriction s'applique aux véhicules connectés de manière générale. Elle ne vise pas une liste nommée de marques ou de pays. Les soldats conduisant une voiture concernée doivent se garer à l'extérieur et entrer à pied.

Comme rapporté par Bloomberg, des personnes familières avec une évaluation de contre-espionnage non publique ont déclaré que l'Allemagne a interdit certains véhicules des bases car leurs signaux pourraient potentiellement collecter et transmettre des données. Der Spiegel avait rapporté deux jours plus tôt que des listes circulant au sein de la Bundeswehr nomment des modèles chinois spécifiques interdits dans les installations classées comme zones de sécurité.

Quels Sites de la Bundeswehr Refusent les Voitures Chinoises ?

Geely E5

Photo : Geely

Le porte-parole du ministère de la Défense, Mitko Müller, a déclaré lors d'une conférence de presse gouvernementale le 11 novembre que les agents de sécurité locaux établissent les règles d'accès réelles, site par site. Une voiture connectée pourrait être interdite dans une zone restreinte tout en étant autorisée à se garer plus loin des bâtiments sensibles.

Cette discrétion locale signifie qu'il n'existe pas de liste publiée unique des modèles interdits. Les responsables n'ont pas confirmé si des marques au-delà de BYD, Nio et Geely sont impliquées. L'empreinte de Geely en Allemagne s'étend au-delà de sa propre marque, via Volvo, Polestar, Lynk & Co, Zeekr, Lotus et sa copropriété de Smart avec Mercedes-Benz.

Stuttgarter Zeitung a rapporté qu'aucune preuve publiquement substantielle ne montre que ces voitures ont envoyé des données de la Bundeswehr aux services de renseignement chinois. Les limites d'entrée sont décrites comme préventives.

L'Allemagne n'est pas seule dans ce cas. La Pologne a restreint les véhicules fabriqués en Chine dans les installations militaires en février, couvrant tout véhicule capable d'enregistrer la localisation, la vidéo ou le son à moins que ces fonctions ne soient désactivées. La tendance vers une interdiction permanente des véhicules connectés chinois s'étend à plusieurs gouvernements occidentaux.

Pourquoi les Caméras et Radars Déclenchent une Révision de Sécurité

2023 Zeekr X

Photo : Zeekr

Le ministère a nommé les caméras, microphones, radars et capteurs ultrasoniques comme les équipements spécifiques à l'origine de l'inquiétude. Tout cela est conçu pour recueillir des données sur l'environnement d'une voiture pour l'assistance au stationnement ou la surveillance du conducteur. Près d'une caserne, ce même matériel pourrait cartographier les agencements, les routines et l'équipement.

Cela ne concerne pas uniquement les véhicules électriques. Les restrictions s'appliquent à toute voiture connectée transportant cet ensemble de capteurs, indépendamment du type de propulsion ou du pays d'origine. C'est aussi pourquoi la surveillance européenne de BYD s'est élargie au-delà d'un seul constructeur.

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La restriction des véhicules est distincte d'une décision séparée déjà confirmée. La Bundeswehr cessera d'utiliser des drones fabriqués en Chine pour la formation et les remplacera par des modèles allemands ou européens. La politique couvre les futures formations et exercices.

D'autres gouvernements ont pris des mesures similaires. La pression des prix des véhicules électriques chinois en Europe a déjà remodelé la conversation concurrentielle. En octobre, l'armée américaine a interdit aux véhicules BYD privés d'entrer sur la base aérienne de Kadena à Okinawa, au Japon, invoquant des risques de sécurité liés aux mêmes catégories de capteurs.

Source: Der Spiegel sur Bloomberg

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