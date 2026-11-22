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Crise des carburants : 28 % des Français envisagent de passer à la voiture électrique d'ici deux ans

Selon une étude OpinionWay, plus d'un quart des Français envisagent sérieusement d'acheter ou de louer une voiture électrique au cours des 24 prochains mois.

Photo: Renault

Emmanuel Rolland

Par: Emmanuel Rolland

22 Nov à 09:18

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La hausse des prix des carburants pourrait bien changer les habitudes des automobilistes français. Alors que les tensions géopolitiques au Moyen-Orient entretiennent les incertitudes sur les approvisionnements pétroliers, la voiture électrique gagne du terrain dans les intentions d'achat. Selon une étude réalisée par OpinionWay pour PrimesEnergie.fr, 28 % des Français envisagent sérieusement l'acquisition ou la location d'un véhicule électrique dans les deux prochaines années.

Cette proportion varie toutefois sensiblement selon les générations. Les automobilistes de moins de 50 ans se montrent les plus intéressés par cette transition. Ainsi, 35 % des 35-49 ans envisagent de passer à l'électrique, contre 32 % des 25-34 ans et 29 % des 18-24 ans. Chez les plus de 50 ans, l'intérêt est moins marqué : 23 % pour les 50-64 ans et 21 % au-delà de 65 ans.

Les différences régionales sont également importantes. La Nouvelle-Aquitaine arrive en tête avec 34 % de répondants envisageant un passage à l'électrique, tandis que la région Provence-Alpes-Côte d'Azur ferme la marche avec seulement 12 %.

Le prix du carburant accélère la transition électrique

Si les considérations environnementales restent présentes, les arguments économiques occupent désormais une place centrale. L'étude révèle que 79 % des Français estiment que la raréfaction des ressources pétrolières rendra nécessaire le développement de moyens de transport moins dépendants des énergies fossiles.

Par ailleurs, 72 % des personnes interrogées considèrent que la réduction des émissions de CO₂ liées aux transports rendra la voiture électrique incontournable. Enfin, 66 % estiment qu'un véhicule électrique peut revenir moins cher qu'un modèle thermique sur l'ensemble de sa durée d'utilisation.

La crise énergétique semble donc avoir modifié la perception de cette technologie. Longtemps associée avant tout à une démarche environnementale, la voiture électrique apparaît de plus en plus comme une solution pour limiter la dépendance aux fluctuations des prix du pétrole.

Un constat qui intervient alors que l'électrification du marché automobile français progresse rapidement. Selon les chiffres de la PFA cités dans l'étude, les voitures électriques représentaient 42 % des immatriculations en septembre. Elles ne constituent toutefois encore que 3 % du parc automobile roulant.

Les Français regardent d'abord le rapport qualité-prix

L'intérêt grandissant pour l'électrique ne signifie pas pour autant que les automobilistes français privilégieront systématiquement les constructeurs européens. Certes, 67 % des personnes interrogées estiment que les aides publiques devraient être réservées aux véhicules de marques européennes.

Mais lorsqu'il s'agit de passer à l'achat, le patriotisme économique s'efface largement devant les considérations financières. Ainsi, 76 % des Français déclarent qu'ils privilégieraient avant tout le meilleur rapport qualité-prix entre un constructeur européen et un concurrent international, notamment chinois ou américain.

Cette ouverture ne signifie pas que les marques chinoises ont totalement convaincu les consommateurs. Au contraire, 58 % des répondants expriment encore des réserves sur la qualité de leurs modèles. Un défi supplémentaire pour les constructeurs venus de Chine, qui multiplient les lancements et les offensives commerciales sur le marché français.

Une éventuelle taxe au kilomètre ferait fuir les acheteurs

Autre enseignement de l'étude : les automobilistes restent particulièrement sensibles à la fiscalité qui pourrait accompagner le développement de la voiture électrique.

L'idée d'une taxation au kilomètre, déjà adoptée ou envisagée dans certains pays, a notamment été évoquée pour compenser la diminution des recettes fiscales liées aux carburants. En France, cette piste a été écartée par le gouvernement.

Une décision qui devrait rassurer les automobilistes. Selon OpinionWay, 78 % des personnes interrogées jugent injuste une telle taxation. Plus significatif encore, 75 % déclarent qu'ils renonceraient à l'achat d'un véhicule électrique si cette mesure venait à être instaurée.

La transition électrique semble donc bien engagée dans les esprits, mais elle reste conditionnée à un équilibre économique acceptable. Pour convaincre davantage d'automobilistes, les constructeurs devront proposer des modèles accessibles, tandis que les pouvoirs publics devront maintenir un cadre fiscal et des dispositifs d'aide suffisamment attractifs.

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