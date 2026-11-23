Accueil

Actualités

Volkswagen T-Roc Hybrid vs Toyota Corolla Cross, duel entre SUV full hybrid

Deux façons différentes d'interpréter le SUV hybride : le T-Roc mise sur un moteur turbo, le Corolla Cross répond (aussi) avec la traction intégrale

Photo: Motor1.com

Par: Alberto Carmone

Traduit par: Emmanuel Rolland

Publié par: Emmanuel Rolland

23 Nov à 08:10

Ajouter Motor1.com en tant que source préférée sur Google

Partager

Le Volkswagen T-Roc entre dans le monde de l'hybride complet et trouve sur sa route une rivale qui fait de l'hybride son point fort : ld Toyota Corolla Cross.

Les deux SUV proposent des dimensions relativement compactes, des habitacles numériques et des motorisations qui permettent de voyager avec une attention particulière aux consommations. Les différences, cependant, concernent aussi bien la mécanique que l'espace pour les bagages. Mettons-les en comparaison.

Extérieurs

La T-Roc mesure 4,37 mètres de longueur, 1,83 m de largeur et 1,57 m de hauteur, avec un empattement de 2,63 m. La Corolla Cross est légèrement plus grande : elle atteint 4,46 mètres, tout en maintenant une largeur de 1,83 m et un empattement de 2,64 m. La hauteur est de 1,62 m, qui descend à 1,60 m sur la version GR SPORT.

La Volkswagen mise sur une silhouette plus effilée, avec le toit qui descend vers l'arrière et une épaule prononcée au-dessus des passages de roue arrière. La face avant présente des groupes optiques plus fins et, selon la finition, une signature lumineuse qui comprend le lien entre les phares et le logo illuminé. À l'arrière aussi, une bande horizontale relie visuellement les feux.

Les jantes en alliage commencent à 17" sur la Life et passent à 18" sur Style et R-Line, avec des tailles plus grandes disponibles sur demande. La R-Line ajoute des pare-chocs spécifiques et des inserts noirs brillants, accentuant le caractère sportif.

Volkswagen T-Roc

Photo: Volkswagen

Toyota Corolla Cross

Photo: Toyota

La Corolla Cross conserve quant à elle des proportions plus traditionnelles de SUV. La face avant mise à jour présente une calandre en nid d'abeille, flanquée de groupes optiques redessinés, tandis que des protections inférieures et des passages de roue soulignent son allure robuste.

Les jantes sont de 17" sur la version d'entrée de gamme, de 18" sur Icon et Premium et de 19" sur la GR SPORT. Cette dernière se distingue également par l'assiette abaissée et des détails esthétiques dédiés.

Modèle Longueur Largeur Hauteur Empattement Volkswagen T-Roc 4,37 mètres 1,83 mètre 1,57 mètre 2,63 mètres Toyota Corolla Cross 4,46 mètres 1,83 mètre 1,62 mètre 2,64 mètres

Intérieurs

La planche de bord de la Volkswagen tourne autour du display central de 12,9", séparé de la strumentation digitale de 10,25". Apple CarPlay et Android Auto fonctionnent sans câble, tandis que la console abrite la recharge sans fil du smartphone.

Les finitions changent selon la version : au tissu des configurations les plus simples s'ajoutent des combinaisons avec ArtVelours, des sièges sportifs et des revêtements en cuir disponibles sur demande. La Style ajoute un éclairage d'ambiance et un siège conducteur avec fonction massage ; la R-Line privilégie par contre des sièges plus sportifs.

Volkswagen T-Roc, l'intérieur

Photo: Volkswagen

Toyota Corolla Cross, le tableau de bord

Photo: Toyota

La Toyota répond avec une instrumentation de 12,3" et un écran tactile Toyota Smart Connect de 10,5". La console centrale réorganisée offre de l'espace pour les smartphones, tandis que les commandes de climatisation restent séparées de l'infotainment.

L'habitacle alterne des surfaces soft-touch et des matériaux plus résistants dans les zones inférieures. On commence par des sièges en tissu, passant par le cuir de la Premium et les revêtements en daim synthétique BRIN・NAUB de la GR SPORT.

Nouvelle Volkswagen T-Roc, le coffre

Photo: Volkswagen

Toyota Corolla Cross, le coffre

Photo: Toyota

La différence la plus évidente concerne le coffre. Sur la T-Roc full hybrid, la capacité est de 340 litres, qui deviennent 1 212 litres en rabattant les dossiers : le système hybride réduit donc le volume par rapport aux versions mild hybrid.

La Corolla Cross offre 473 litres sur la 1.8, tandis que sur la 2.0, la capacité change avec la traction et la finition : on passe de 425 litres pour la Premium avant à 380 litres pour la GR SPORT avec traction intégrale AWD-i.

Modèle Tableau de bord numérique Écran central Volume du coffre Volkswagen T-Roc 10,25 pouces 12,9 pouces ;

|475/1 350 litres (hybride léger)

340/1 212 litres (hybride complet)

Toyota Corolla Cross 12,3" 10,5" ;

|425/1 359

litres ; 473/1 407 litres (1,8)

; 390/1 324 litres (AWD-i)

undefined undefined

Moteurs

La T-Roc full hybrid utilise un 1.5 turbo quatre cylindres, associé à deux unités électriques : l'une dédiée à la traction et l'autre à la génération d'énergie.

Les puissances totales sont de 136 et 170 CV, avec des couples respectifs de 288 et 309 Nm. Les deux versions ont la traction avant. Le système peut déplacer la voiture en mode électrique, utiliser l'essence pour générer de l'énergie ou combiner la propulsion thermique et électrique.

Rappelons que dans la gamme de la T-Roc, il existe également des versions mild hybrid 1.5 de 116 CV, 150 CV et 204 CV.

Volkswagen T-Roc

Photo: Volkswagen

Toyota Corolla Cross

Photo: Toyota

La Toyota opte pour des moteurs atmosphériques : le 1.8 Hybrid 140 de 140 CV et le 2.0 Hybrid 200 d'environ 180 CV, tous deux avec transmission e-CVT. La première version est à traction avant, tandis que la seconde peut aussi être équipée du système AWD-i, qui ajoute un moteur électrique arrière.

La 1.8 accélère de 0 à 100 km/h en environ 10 secondes ; la 2.0 descend à environ 7,6–7,7 secondes. Les consommations combinées déclarées sont de 4,9–5,0 l/100 km pour la 1.8 et atteignent 5,5 l/100 km pour les 2.0, selon la configuration.

Modèle Hybride complet Volkswagen T-Roc ;

|1,5 136

ch, 1,5 170 ch

Toyota Corolla Cross ;

|1,8 140

ch, 2,0 180

ch, 2,0 180 ch AWD-i

undefined undefined

Prix

La T-Roc full hybrid démarre à 36 050 euros pour la Life de 136 CV. Pour le modèle de 170 CV, il faut compter 42 650 euros pour la Style.

La Corolla Cross commence à 38 000 euros avec le 1.8 Hybrid 140 et à 45 000 euros pour la 2.0 Premium avant.

Lire aussi

Toyota Corolla Cross full hybrid (2026), essai des consommations réelles

Toyota confirme la production d'une Corolla Deck pick-up basée sur la Corolla Cross

Partager cette actualité

Tendances





Volkswagen T-Roc Hybrid vs Toyota Corolla Cross, duel entre SUV full hybrid





La VW ID. Polo GTI Clubsport est un concept de citadine sportive électrique de 362 ch





Chip Foose reconstruit une Chevrolet de 1955 détruite par un incendie, équipée d'un moteur V8 LS3





La Fiat familiale qui a conquis le championnat du monde de rallye

Dernières actualités

Bimobil EX 462 (2025) : Colosse compact pour grandes aventures 23 Nov - Camping-cars / Caravanes

Volkswagen T-Roc Hybrid vs Toyota Corolla Cross, duel entre SUV full hybrid 23 Nov - VS

Le SUV Ti7 interdit de commercialisation dans l'UE 22 Nov - Économie / Marché

Le rêve de supercar de Hyundai est (probablement) mort 22 Nov - Industrie

Land Rover 2027 : toutes les nouveautés à venir 22 Nov - Anticipation

Crise des carburants : 28 % des Français envisagent de passer à la voiture électrique d'ici deux ans 22 Nov - News

Le SUV BYD avec moteur essence, électrique et volant escamotable 21 Nov - Nouveauté

RECOMMANDÉ POUR VOUS





Volkswagen ralentit le rythme du projet Gamechanger : qu’advient-il des Golf et T-Roc électriques ?





Bimobil EX 462 (2025) : Colosse compact pour grandes aventures





Toyota confirme la production d'une Corolla Deck pick-up basée sur la Corolla Cross





Le SUV Ti7 interdit de commercialisation dans l'UE





Pourquoi certaines voitures restent belles même après vingt ans





Le rêve de supercar de Hyundai est (probablement) mort





Regardez une Toyota Camry négligée passer d'un état désastreux à impeccable