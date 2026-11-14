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Volkswagen dévoile un nouveau T-Roc R doté d'une puissance similaire à celle de la Golf R

Des prototypes camouflés montrent le Volkswagen T-Roc R avec des sorties d'échappement quadruples, des roues plus larges et une carrosserie agressive tandis que les détails clés du groupe motopropulseur restent non confirmés.

Photo: Volkswagen

Par: Brian Potter

Publié par: Lucas Huaumé

14 Nov à 17:04

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Volkswagen a partiellement levé le voile sur son prochain SUV compact sportif. Des photos de prototypes camouflés publiées cette semaine montrent le Volkswagen T-Roc R 2027 arborant quatre sorties d'échappement, un pare-chocs arrière retravaillé et des roues visiblement plus larges que le T-Roc standard.

Ce teaser arrive alors que la sous-marque de performance R de Volkswagen suscite l'anticipation pour une révélation que plusieurs rapports placent désormais avant la fin de ce mois. Une arrivée aux États-Unis n'est pas confirmée, pas plus qu'un nom définitif pour le groupe motopropulseur sous ce camouflage.

Ce que les teasers confirment

Teaser du Volkswagen T-Roc R 2027

Photo : Volkswagen

Le nouveau T-Roc a atteint les concessions européennes fin 2025. Il est basé sur l'architecture MQB evo partagée avec la Golf mise à jour.

C'est cette plateforme partagée qui rend une variante R possible en premier lieu. C'est pourquoi les passionnés surveillent ce prototype depuis le teaser précédent de Volkswagen en novembre dernier.

Les nouvelles photos montrent un kit carrosserie aux lignes plus nettes que le T-Roc R sortant, ainsi que des roues qui semblent à la fois plus larges et plus grandes. L'arrière arbore un pare-chocs inférieur révisé avec deux paires distinctes de sorties d'échappement, soit quatre au total.

Volkswagen ne se donne pas la peine d'installer des sorties quadruples sur un SUV au tempérament sage, donc cette disposition d'échappement est le signal visuel le plus clair de l'intention de performance de la voiture. Les clichés espions montrent apparemment des roues de 19 pouces sur le mulet d'essai, une avancée qui la distinguerait encore plus des versions inférieures du T-Roc.

La division R de Volkswagen a publié les images sur les réseaux sociaux sans fiche technique, laissant le groupe motopropulseur, les prix et le déploiement sur le marché en suspens pour l'instant.

Groupe motopropulseur du T-Roc R : Chiffres de la Golf R attendus

Teaser du Volkswagen T-Roc R 2027

Photo : Volkswagen

Les médias couvrant le prototype partent d'une hypothèse : le T-Roc R emprunterait son moteur à la Golf R actuelle, un quatre cylindres turbo de 2,0 litres couplé à une transmission intégrale produisant environ 328 chevaux et 420 Nm de couple.

Si ce transfert se concrétise comme prévu, cela marquerait un réel bond par rapport au T-Roc R sortant, qui plafonnait à environ 296 chevaux et 400 Nm. Volkswagen n'a pas confirmé cet échange de moteur, donc la comparaison avec la Golf R reste la meilleure supposition de l'industrie. Un système hybride léger de 48 volts est également évoqué comme un ajout probable, poussé par le durcissement des règles d'émission.

La plus grande question qui plane sur tout le programme est de savoir si cette génération deviendra le dernier modèle R à essence de Volkswagen avant que les compactes sportives et SUV de la marque ne basculent vers l'architecture électrique. Rien à propos de ce calendrier de transition n'a été confirmé.

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Source: Volkswagen

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