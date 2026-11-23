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Attention BYD, Koenigsegg est toujours à la poursuite d'un record à 530 km/h avec sa Jesko

Mais l'entreprise doit d'abord trouver des pneus capables de gérer en toute sécurité les vitesses extrêmes de la Jesko.

Photo: Koenigsegg

Par: Adrian Padeanu

Publié par: Lucas Huaumé

23 Nov à 13:12

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BYD a peut-être volé la vedette avec son hypercar électrique, mais Koenigsegg n'est pas prêt à abandonner la couronne de la vitesse de pointe. Christian von Koenigsegg affirme que l'entreprise poursuit toujours une tentative de record avec la Jesko Absolut, qui pourrait "théoriquement" atteindre 532 km/h. Un obstacle majeur se dresse cependant sur le chemin : trouver des pneus capables de supporter de telles vitesses extrêmes.

Le fondateur et PDG de l'entreprise s'est exprimé sur Instagram pour confirmer que la tentative reste très présente à l'ordre du jour. Cependant, il n'a pas fourni de calendrier, expliquant que Koenigsegg n'avancera que lorsqu'il aura sécurisé le bon type de pneus pour cette tâche. C'est particulièrement important maintenant que BYD a considérablement relevé la barre.

Pour rappel, la marque de luxe de BYD, Yangwang, a amené la U9 Xtreme à 503,17 km/h le 1er novembre, devenant ainsi la première voiture de série à franchir la barre des 500 km/h. Cette prouesse a été officiellement reconnue par la FIA et a valu à l'hypercar électrique chinoise deux records du monde Guinness.

BYD a fixé une barre très haute

La tentative de record s'est déroulée sur une section fermée de l'autoroute E11 dans la région d'Al Dhafra à Abu Dhabi. Le pilote de course allemand Marc Basseng était au volant, atteignant cette vitesse impressionnante sur une portion de route publique spécialement préparée.

Contrairement à certains records de vitesse précédents, l'accomplissement de BYD résulte d'une course en sens unique plutôt que d'une moyenne aller-retour. C'est une distinction importante car le vent et les conditions de la route peuvent influencer le résultat. Néanmoins, il est indéniable que franchir le seuil des 500 km/h avec un véhicule de production est significatif.

La Yangwang U9 Xtreme repose sur quatre moteurs électriques contrôlés indépendamment, produisant une puissance combinée de 2 977 chevaux. C'est plus du double de la puissance de la U9 standard, faisant de la Xtreme un adversaire particulièrement redoutable dans le segment hypercar de plus en plus compétitif.

BYD a également collaboré avec Giti Tire pour développer des pneus semi-slicks spécialisés pour la tentative de record. Ce partenariat souligne à quel point la technologie des pneus devient cruciale lorsque les voitures approchent des vitesses normalement associées aux avions.

Koenigsegg Jesko Absolut

Photos Par : Koenigsegg

Koenigsegg Jesko Absolut

Photos par : Koenigsegg

La Jesko Absolut vise les 532 km/h

Koenigsegg a dévoilé la Jesko Absolut en 2020, la décrivant comme la voiture la plus rapide qu'elle construirait. Contrairement à la Jesko Attack axée sur la piste, l'Absolut échange l'énorme aileron arrière contre une carrosserie plus aérodynamique conçue pour minimiser la traînée aérodynamique.

Le coefficient de traînée résultant n'est que de 0,278, aidant l'hypercar suédoise à fendre l'air plus efficacement. Son V8 5,0 litres biturbo produit 1 280 chevaux avec de l'essence ordinaire et jusqu'à 1 600 ch lorsqu'il fonctionne avec de l'E85. Une transmission Light Speed à neuf vitesses envoie la puissance aux roues arrière.

Lorsque l'Absolut a été dévoilée, Koenigsegg n'a pas révélé de vitesse maximale officielle. Cependant, des simulations informatiques ont suggéré qu'elle pourrait théoriquement atteindre 532 km/h. Cela la placerait confortablement devant le record actuel de BYD, du moins sur le papier.

Depuis, l'entreprise a fourni des preuves supplémentaires que la voiture a les performances nécessaires. En juillet 2024, Christian von Koenigsegg a révélé qu'un test sur banc à rouleaux avait poussé la Jesko Absolut au-delà de 500 km/h en neuvième vitesse sans atteindre le limiteur de régime. Le réglage tenait compte de la traînée aérodynamique et de la résistance au roulement, bien qu'un test sur banc ne puisse évidemment pas établir la stabilité de la voiture à ces vitesses sur une route réelle.

Koenigsegg Jesko Absolut sur Circuit

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Les pneus restent le plus grand obstacle

Les derniers commentaires de Koenigsegg suggèrent que trouver les bons pneus reste le plus grand défi. Il est facile de comprendre pourquoi. À plus de 500 km/h, les pneus subissent d'énormes forces centrifuges et de chaleur, rendant la durabilité et la stabilité absolument cruciales.

Le record de la Yangwang U9 Xtreme montre également qu'un pneu adapté peut être développé pour ce territoire de vitesse de plus en plus exclusif. BYD et Giti ont conçu une solution pour une hypercar électrique produisant près de 3 000 chevaux, bien que cela ne signifie pas automatiquement que les mêmes pneus fonctionneraient pour la Jesko Absolut, qui est considérablement différente.

Koenigsegg a déjà travaillé avec Michelin sur des tests de pneus haute vitesse, et l'entreprise devra s'assurer que toute solution répond à ses propres exigences de sécurité avant de tenter un record.

Il y a aussi la question de trouver un endroit approprié. Une tentative à 532 km/h nécessite une étendue de bitume exceptionnellement longue et droite, permettant idéalement au conducteur d'accélérer progressivement et de ralentir sans freiner brutalement près de la fin de la course.

Pour le moment, Koenigsegg ne fixe pas de date pour la tentative. Le constructeur suédois a déjà démontré ce que l'Absolut peut faire dans les tests d'accélération et de freinage. Maintenant, il a besoin des bons pneus et d'assez de place pour se dégourdir les jambes. Si tout se met en place, le règne de BYD au sommet pourrait être étonnamment court.

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D'autres entreprises visent les 480 km/h

La concurrence pourrait devenir encore plus rude si Tesla et Bugatti décident de se joindre à la course. Tesla a également évoqué un objectif de 531 km/h pour la version Performance de la prochaine génération du Roadster, bien que ce soit encore un objectif ambitieux plutôt qu'une capacité vérifiée. La voiture de sport électrique n'est pas encore entrée en production, Tesla visant 2028 pour commencer la fabrication.

Par ailleurs, Bugatti pourrait être tenté de revenir dans la course à la vitesse de pointe après que Mate Rimac a exprimé son intérêt pour la poursuite de nouveaux records. La Tourbillon pourrait être la voiture pour le faire, le président de Bugatti, Christophe Piochon, confirmant que les performances de la nouvelle hypercar hybride devraient permettre à l'entreprise de battre d'autres records de vitesse.

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