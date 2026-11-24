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Les véhicules électriques de Tesla pourraient bénéficier d'une importante mise à jour l'année prochaine

Tesla a déjà déposé un brevet pour une antenne Starlink intégrée. Désormais, le PDG en parle publiquement.

Photo: Tesla

Par: Nico DeMattia

Publié par: Lucas Huaumé

24 Nov à 10:24

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Elon Musk aime mélanger ses entreprises. Il affirme que le Roadster a des propulseurs de SpaceX et que le Cybercab dispose d'Internet grâce à Starlink. Et cela va arriver sur plus de Tesla, a déclaré Musk lundi. Il a affirmé que cela serait disponible sur tous les modèles Tesla d'ici la fin de 2027, bien que nous ne misons pas beaucoup sur ses délais en général.

Cela faisait suite à un utilisateur de X, David Marcus, qui a déclaré : "J'ai hâte que Tesla propose une option Starlink intégrée sur tous les modèles (au-delà du Cybercab)."

Le PDG de Tesla, Elon Musk, a répondu directement : "Espérons que ce sera disponible vers la fin de l'année prochaine," a-t-il dit dans sa réponse sur X. "Cela sera important pour le FSD non supervisé, afin que les passagers aient une connexion haut débit partout pour le travail et le divertissement."

Il a cependant ajouté une seule réserve : "Sauf en Chine, car Starlink y est illégal."

Tous les Cybercab récemment lancés à Dallas ont des antennes Starlink, affirme Sawyer Merritt sur X. Il sera intéressant de voir comment Tesla intégrera physiquement Starlink à l'arrière des autres modèles Tesla. Le Cybercab a son panneau d'antenne intégré dans le toit, et vous pouvez voir sa petite découpe carrée.

Cependant, cela nécessiterait de redesigner les panneaux de toit de tous les modèles Tesla existants, ce qui n'est pas exactement facile. À moins que les propriétaires ne soient d'accord pour qu'un panneau supplémentaire soit monté sur le toit de la voiture, comme la grande antenne plate que nous avons vue être testée récemment sur le Cybertruck.

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Cependant, selon Ashok Elluswamy, responsable de l'IA chez Tesla, les passagers du Cybercab ne peuvent actuellement pas se connecter à Starlink, car il est uniquement utilisé pour la gestion de flotte, la navigation et le service client. Ainsi, ajouter une assistance FSD et du divertissement pour les passagers serait quelques étapes au-dessus des capacités du robotaxi.

Les Tesla avec FSD sont déjà assez performantes même là où la connexion Internet pourrait être déficiente, comme sur des chemins reculés. Il n'est donc pas clair si Starlink sera vraiment nécessaire, mais cela pourrait peut-être aider à la fiabilité de la connexion dans les zones vraiment éloignées. Surtout maintenant que le FSD peut vous montrer un flux vidéo en temps réel des environs de votre voiture, donc cela ressemble à jouer à Grand Theft Auto avec votre propre voiture dans la vraie vie.

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