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Toyota 2027 : toutes les nouveautés à venir

La nouvelle Toyota Corolla est très attendue : toujours hybride, elle arbore un style entièrement repensé. La nouvelle Celica pourrait également être en préparation.

Photo: Motor1 Italia

Par: Massimo Grassi

Publié par: Lucas Huaumé

24 Nov à 13:16

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Née en 1966, la Toyota Corolla est la voiture la plus vendue de l'histoire, avec plus de 57 millions d'unités immatriculées en 60 ans. Douze générations ont été présentées et 2027 devrait être l'année de l'arrivée de la treizième génération, continuant une histoire riche en succès et innovations. Il s'agira du lancement le plus important pour la marque japonaise, qui a également d'autres nouveautés axées sur la sportivité.

On parle en effet du retour de la Toyota Celica, accompagnée de la version routière de la GR GT, supercar hybride de plus de 600 ch. Voyons ci-dessous toutes les nouveautés Toyota pour 2027.

Toyota Corolla 2027

Toyota Celica 2027

Toyota GR GT

Toyota Corolla 2027

La nouvelle Toyota Corolla a déjà été aperçue, même si presque furtivement. Elle a été présentée à la surprise générale lors du Japan Mobility Show 2025, étonnant pratiquement tout le monde. Bien qu'encore sous forme de concept, la nouvelle génération de la compacte japonaise a complètement changé de style, disant adieu aux formes auxquelles nous sommes habitués pour adopter des lignes plus élancées et nettes, avec la désormais incontournable signature lumineuse horizontale à l'avant et à l'arrière.

Toyota Corolla Concept 2026, les photos en direct

Photo : Motor1 Brasil

Une révolution qui s'étend également à l'intérieur de la Toyota Corolla 2027, avec peu de boutons physiques, des écrans omniprésents qui dominent le tableau de bord et un aménagement particulièrement épuré et minimaliste. Aucune mention n'a été faite concernant la motorisation, bien que penser à l'hybride, full ou plug-in, ne soit jamais une erreur quand on parle de Toyota.

Modèle Toyota Corolla Carrosserie Berline moyenne Moteurs Hybrides Lancement Fin 2027 Prix n.d.

Toyota Celica 2027

Rien d'officiel, mais l'idée que la Toyota Celica puisse revenir en 2027 stimule l'imagination des passionnés et n'est pas à exclure. Ces derniers mois, des prototypes ont été vus en piste et le développement d'un nouveau moteur 2.0 turbo essence, de plus de 400 ch, pour atteindre 600 dans les versions les plus puissantes, le retour du coupé sportif japonais n'est pas si impossible.

Nouvelle Toyota Celica (2027), le rendu de Motor1.com

Photo : Theophilus Chin | Motor1

Selon les rumeurs, la nouvelle Toyota Celica pourrait être signée directement GR (Gazoo Racing, la division sportive de la marque), se passant ainsi du logo aux trois ellipses. Le moteur pourrait être monté en position centrale arrière, associé à une boîte manuelle et à une transmission intégrale. Il pourrait également y avoir une certaine forme d'électrification, non pas pour réduire la consommation, mais pour offrir encore plus de puissance.

Modèle Toyota Celica 2027 Carrosserie Coupé Moteurs Hybrides Lancement Fin 2027 Prix n.d.

Toyota GR GT

La prochaine tête d'affiche de la marque japonaise s'appellera Toyota GR GT. Elle suivra trois principes clés : centre de gravité bas, poids réduit et haute rigidité structurelle. Des principes qui ont donné naissance à un coupé avec un long capot, des lignes élancées et surtout un moteur V8 de 650 ch et 850 Nm de couple, pour mouvoir "seulement" 1 750 kg. Ah, la transmission est naturellement arrière, tandis que la boîte est une nouvelle automatique à 8 rapports.

Toyota GR GT

Photo : Toyota

Ce n'est certainement pas la voiture destinée aux grandes ventes, mais une déclaration d'intention : Toyota ne veut pas cesser de rêver et continue de miser aussi sur les moteurs thermiques. De cette voiture naîtra également la version GT3, avec des modifications esthétiques évidentes comprenant également un grand aileron arrière.

Modèle Toyota GR GT Carrosserie Coupé Moteurs V8 hybride Lancement Mi-2027 Prix n.d.

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