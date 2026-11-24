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La Ford GT40 conduite par Carroll Shelby revient aux enchères après une tentative de vente précédente

La Ford GT40 P/1018 conserve son châssis d'origine, son V8 d'époque et son histoire de studio alors qu'elle revient à Mecum Kissimmee en 2027.

Photo: Mecum Auctions

Par: Brian Potter

Publié par: Lucas Huaumé

24 Nov à 17:23

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Carroll Shelby a conduit deux Ford GT40 au cours de sa vie, et l'une d'elles s'apprête à retourner aux enchères. Le châssis P/1018, un coupé de course Mk I de 1965, doit passer sous le marteau lors de la vente de Mecum à Kissimmee en janvier 2027.

La voiture revient après être apparue lors de l'édition 2026 de la même vente aux enchères. Elle est l'un des seulement 48 coupés Mk I jamais construits, et l'historien de la marque Ronnie Spain la compte comme l'une des deux seules GT40 avec un historique documenté de conduite par Shelby.

Retour de la Ford GT40 P/1018 aux enchères

1965 Ford GT40 MkI conduit par Carroll Shelby à vendre

Photo : Mecum Auctions

La P/1018 sera la tête d'affiche d'une partie du programme de janvier 2027 de Mecum à Kissimmee. La vente se déroulera du 5 au 17 janvier au Osceola Heritage Park en Floride, et la GT40 est déjà listée dans le catalogue actif.

Shelby American a pris livraison de la voiture pour le travail d'exposition et de démonstration, pas pour la compétition. À son arrivée, l'équipe a constaté des dommages au niveau du nez de la carrosserie, mais cela n'a pas empêché son utilisation pour une séance photo promotionnelle avec Carroll Shelby lui-même.

Le châssis conserve encore son tub d'origine et a été la première GT40 construite avec un panneau de châssis à trois trous, un détail utilisé par les collectionneurs pour le distinguer des autres coupés survivants. Son moteur Ford V8 et sa transmission manuelle ZF à cinq vitesses ont été reconstruits au milieu des années 1990.

La peinture a changé plus d'une fois en six décennies. La voiture a arboré une livrée bleu foncé, celle de Gulf Oil, et porte maintenant une couche de son maroon d'origine, la couleur avec laquelle elle a quitté l'usine en 1965.

Galerie: 1965 Ford GT40 MkI conduit par Carroll Shelby à vendre

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Source: Mecum Auctions

Carroll Shelby et l'historique documenté de la GT40

Ford a confié l'ensemble de son programme de course GT40 à Shelby American à Los Angeles à la fin de 1964, déplaçant le développement loin de la base d'origine de la voiture à Slough, en Angleterre. Ce mouvement a mis l'équipe de Shelby en charge des campagnes de Daytona de 1965 à 1966 et des efforts au Mans qui ont suivi jusqu'en 1967.

Shelby est enregistré comme ayant conduit la P/1018 le 9 novembre 1965, lors des travaux promotionnels chez Shelby American. Il a repris le volant le 6 janvier 1966, donnant à la voiture une deuxième date documentée avec son conducteur le plus célèbre.

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Hollywood a trouvé la GT40 quelques années plus tard. MGM Studios a loué le coupé en 1968, et le vétéran de la course sur route Bob Bondurant l'a conduit pour des tours d'essai filmés pour le film "Grand Prix". La voiture est également apparue à l'écran dans la série télévisée "The Man from U.N.C.L.E."

Cet ensemble, un démonstrateur Shelby American avec un historique de conduite directe par Carroll Shelby et un crédit de film studio, est ce qui distingue la P/1018 des autres coupés Mk I survivants. Les acheteurs surveillant le programme de Kissimmee la trouveront listée aux côtés d'autres envois notables, y compris une récente activité de vente aux enchères de GT40 de haut niveau qui a maintenu l'intérêt pour le modèle actif à l'approche de 2027.

Source: Mecum Auctions sur Ford Authority

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