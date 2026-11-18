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La Shelby Cobra de Ken Miles pourrait dépasser les 25 millions de dollars

Le CSX2196 combine l'ingénierie de la Daytona Coupe, une carrosserie unique Flip-Top et un rare aluminium 427 pour justifier son estimation massive.

Photo: Mecum Auctions

Par: Brian Potter

Traduit par: Emmanuel Rolland

Publié par: Emmanuel Rolland

18 Nov à 14:36

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Mecum a mis un chiffre sur l'une des Cobras les plus étranges jamais construites par Shelby American. La 1964 Shelby 427 Prototype Factory Team Cobra, châssis CSX2196, passe sous le marteau lors de la vente aux enchères de Kissimmee en Floride avec une estimation supérieure à 25 millions de dollars.

Ken Miles a lui-même construit celle-ci, retravaillant un roadster de style 289 pour en faire quelque chose de plus proche d'un prototype de course. La vente est prévue pour le 16 janvier 2027, lors d'un événement qui se déroule du 5 au 17 janvier.

Pourquoi le CSX2196 est estimé à 25 millions de dollars

Ken Miles, Shelby 427 Prototype Factory Team Cobra (1967)

Photos Par : Mecum Auctions

Ken Miles, Shelby 427 Prototype Factory Team Cobra (1967)

Photos par : Mecum Auctions

Le CSX2196 a débuté comme un roadster standard de style 289 équipé d'un moteur 427. Il a couru en tant que voiture de l'équipe Shelby American lors des 12 Heures de Sebring en 1964. Ce qui s'est passé après Sebring le distingue de tous les autres Cobras.

Shelby American a dépouillé la voiture jusqu'à ses rails de châssis et a allongé le châssis de 7,62 cm, ajoutant des renforts et des triangulations de style Daytona Coupe. Cela fait du CSX2196 le seul roadster Cobra construit sur une plateforme modifiée de Daytona Coupe. C'est l'un des deux seuls Cobras assemblés chez Shelby American aux États-Unis, aux côtés du prototype Daytona Coupe lui-même.

Mecum soutient ce chiffre avec une originalité documentée. La voiture affiche seulement 4 096 miles d'origine et conserve son châssis, sa carrosserie, son moteur, ses freins, sa suspension, ses jauges et même sa plaque de châssis d'origine, ce qui est inhabituel pour une voiture aussi ancienne qui a également beaucoup couru.

Une restauration de quatre ans par Legendary Motorcar a utilisé uniquement des pièces d'origine ou des pièces neuves d'époque pour ramener la voiture à sa spécification Nassau de 1964, y compris les pneus Goodyear Blue Streak corrects pour l'époque. Peter Miles, le fils de Ken Miles, l'a qualifiée de "Cobra ultime".

L'ingénierie Flip-Top de Ken Miles et le moteur 427

Le surnom vient de la carrosserie elle-même. Le CSX2196 arbore une carrosserie en aluminium unique dont les clips avant et arrière s'ouvrent comme ceux d'une Daytona Coupe, un détail confirmé par le designer Shelby Pete Brock, ce qui lui a valu le surnom de "Flip-Top" parmi les collectionneurs.

Sous cette carrosserie se trouve un moteur 427 side-oiler en aluminium léger, construit à l'époque par le spécialiste des moteurs Ford Mose Nowland. Des chemises de cylindres plus grandes, nécessaires en raison de la coulée en aluminium, ont réduit la cylindrée réelle à 390 pouces cubes malgré le nom 427.

Associé à un ensemble rare de carburateurs Weber de 58 mm, le moteur produisait plus de 500 chevaux dans une voiture pesant environ 816 kg. Ce rapport poids-puissance était extrême même pour les normes des voitures de sport des années 1960.

Lors de la Nassau Speed Week, le CSX2196, qui a été construit spécifiquement pour battre les Corvette Grand Sports, a pris une avance de huit secondes sur le peloton dès le premier tour, devant les Ford GT40 et la Ferrari 275 Comp Speciale. Brock l'a qualifiée de "voiture d'ingénierie la plus sophistiquée jamais produite par l'opération Shelby". Pebble Beach et Amelia Island ont toutes deux confirmé cela avec des honneurs de classe pour la voiture restaurée, une histoire qui court parallèlement au record aux enchères du Shelby Daytona Coupe établi plus tôt cette année.

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Source: Mecum

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