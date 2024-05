450 000 dollars, c'est beaucoup d'argent pour à peu près n'importe quoi, sans parler d'un vieux pick-up Dodge. Mais avant que vous ne décidiez de partir à la recherche d'un Power Wagon 1953 moins cher, il y a quelque chose que vous devez savoir. Dodge n'a pas construit de Power Wagon à double cabine pour 1953, ni d'ailleurs pour les années suivantes. Il s'agit d'un restomod hautement personnalisé, et si vous avez un peu d'argent, il sera vendu aux enchères par Mecum dans le courant du mois.

Selon l'annonce de la vente aux enchères, ce vieux pick-up a été entièrement reconstruit et amélioré au-delà des portes supplémentaires à l'arrière. Un moteur Cummins turbo diesel de 2,8 litres à quatre cylindres se trouve sous le capot, relié à une boîte de vitesses manuelle à cinq rapports. Les freins à disque aux quatre roues assurent la puissance de freinage, les amortisseurs Bilstein et les moyeux d'essieu Warn contribuent au système à quatre roues motrices du Power Wagon, et le tout repose sur des pneus BFGoodrich de 39 pouces. À titre de comparaison, les Power Wagon 1953 étaient équipés à l'origine de moteurs six cylindres en ligne à tête plate et de boîtes de vitesses manuelles non synchronisées à quatre rapports.

Galerie: Dodge Power Wagon 1953 à vendre

7 Photos

L'intérieur de l'ancien Power Wagon est habillé de sièges baquets en cuir noir à l'avant et d'une banquette en cuir à l'arrière. Le tableau de bord, d'apparence originale, est équipé de jauges rétro et d'un système d'infodivertissement à écran tactile. Il est également équipé de l'air conditionné et, pour les jours où l'on souhaite respirer de l'air frais, la cabine quatre portes personnalisée est dotée d'un toit en tissu qui s'ouvre en coulissant. Le lit a été refait avec un plancher en bois, et l'extérieur porte une nuance de rouge vif avec du noir sur les ailes et les marchepieds. Le grand pare-chocs avant est également noir, et il est surmonté d'un treuil Warn.

Les détails spécifiques de la construction ne sont pas mentionnés dans la liste des enchères. Les photos montrent un pick-up propre à l'intérieur comme à l'extérieur, et l'odomètre n'indique qu'un seul kilomètre sur la reconstruction. La vente aux enchères est prévue pour le 17 mai et Mecum estime qu'il pourrait rapporter entre 350 000 et 450 000 dollars lorsque le marteau tombera.