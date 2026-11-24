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Toyota n'en est même pas à mi-chemin du développement de son coupé à moteur central

Les ingénieurs progressent, mais le refroidissement, la maniabilité et d'autres défis techniques restent non résolus.

Photo: Toyota

Par: Adrian Padeanu

Publié par: Lucas Huaumé

24 Nov à 18:29

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Toyota a des nouvelles à la fois positives et négatives pour les fans espérant voir une nouvelle voiture de sport à moteur central. La bonne nouvelle est que la société expérimente activement une machine qui pourrait éventuellement devenir un modèle de production. La mauvaise nouvelle ? Elle n'est même pas à mi-chemin de son développement.

Le concept GR Yaris Morizo M est récemment apparu lors de la 6ème manche de la Super Taikyu Series 2026, où sa silhouette de coupé inhabituelle a attiré beaucoup d'attention. Cependant, malgré son apparence de possible avant-goût d'une renaissance de la MR2, Toyota insiste sur le fait que le projet reste fermement au stade expérimental. Dans une interview publiée par le magazine officiel Toyota Times, le président de Gazoo Racing, Tomoya Takahashi, a offert une mise au point sur la quantité de travail restant avant que la voiture puisse atteindre les concessions.

Lorsqu'on lui a demandé à quel stade le projet avait progressé vers la production, il a expliqué que les ingénieurs étaient déjà à 70 à 80 % du chemin pour comprendre ce qui se passe lorsqu'ils mettent le moteur au centre. Préparer une voiture de production réelle est cependant une autre histoire.

Toyota GR Yaris Morizo M concept coupé

Photo : Toyota

Le refroidissement reste un obstacle majeur

"Nous n'en sommes même pas à la moitié," a-t-il admis, soulignant que comprendre les défis techniques ne signifie pas que Toyota est proche de valider un modèle de série.

Le projet a déjà beaucoup appris à Toyota sur les défis de déplacer le moteur derrière le conducteur. Le refroidissement et la gestion de la chaleur ont été particulièrement problématiques car le moteur est placé plus en arrière, rendant difficile l'acheminement d'air suffisant dans le compartiment moteur.

Les ingénieurs ont passé l'année dernière à expérimenter différentes façons d'améliorer le flux d'air. Ils ont également rencontré des problèmes avec les caractéristiques de maniabilité, la performance dynamique et la génération d'une force d'appui suffisante.

Toyota GR Yaris Morizo M concept coupé

Photos Par : Toyota

Toyota GR Yaris Morizo M concept coupé

Photos par : Toyota

D'une étrange berline à un coupé tout aussi étrange

Le dernier prototype abandonne la carrosserie de berline de la GR Yaris pour une forme de coupé redessinée destinée à améliorer le refroidissement et modifier la répartition du poids entre l'avant et l'arrière de la voiture. Toyota affirme que la nouvelle silhouette semble aider à diriger plus d'air vers l'arrière, bien que cela n'ait pas résolu tous les problèmes. Fait intéressant, le moteur lui-même reste fondamentalement inchangé, recevant seulement quelques raffinements mineurs. Toyota a également reconnu que la voiture de course a été assemblée à la hâte sans véhicule de base existant.

Deux autres changements intéressants ont été apportés au dernier prototype. Contrairement à la version précédente qui utilisait la transmission automatique à huit vitesses de la GR Corolla, la voiture était équipée d'une boîte manuelle conventionnelle. Takahashi a expliqué que cela était une décision délibérée pour éliminer les complications des contrôles de transmission électronique et se concentrer sur la performance dynamique de la voiture. En d'autres termes, Toyota veut comprendre la configuration à moteur central avant de se préoccuper de la technologie de transmission plus complexe.

Le volant a également été déplacé du côté droit au côté gauche. Toyota voulait expérimenter une configuration mieux adaptée à une expansion mondiale potentielle, bien que Takahashi ait souligné que cela ne devait pas être interprété comme une confirmation d'un modèle de production international.

Galerie: Concept de coupé Toyota GR Yaris Morizo M

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Source: Toyota

Pas encore une voiture de série

Le point le plus important à retenir des derniers commentaires de Toyota est que la société n'essaie pas nécessairement de transformer ce concept particulier en une voiture de série.

Takahashi a expliqué que l'objectif est d'explorer ce qui se passe lorsque Toyota donne à son véhicule expérimental à moteur central une silhouette de coupé. Si les clients apprécient le design, l'entreprise en tiendra compte, mais amener cette voiture exacte dans les concessions n'est pas l'objectif principal.

Cette distinction est importante. Toyota a démontré à plusieurs reprises sa volonté de construire des voitures de performance excitantes, avec plusieurs produits badgés GR servant d'exemples particulièrement convaincants. Cependant, le concept Morizo M reste un projet de recherche plutôt qu'un prototype de production à peine déguisé. Après tout, il n'y a également aucune confirmation d'une date de lancement, de spécifications de production ou même d'une décision finale de construire une version routière.

Pour l'instant, les passionnés devront faire preuve de patience. Toyota est manifestement intéressée à garder vivant le rêve de la voiture de sport à moteur central, mais ses ingénieurs ont encore beaucoup de travail à faire. Et compte tenu de l'insistance de l'entreprise à bien maîtriser les fondamentaux avant de s'engager dans la production, c'est probablement une bonne chose.

La lueur d'espoir ? Toyota n'a pas abandonné l'idée. Elle a juste un long chemin à parcourir avant de pouvoir éventuellement ramener la MR2 ou quelque chose de similaire.

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