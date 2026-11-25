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Suzuki revient avec la nouvelle Ignis. Et tout change !

3,57 mètres, 91 ch, LFP de 26 kWh : l'Ignis arrive en 2027 et pourrait devenir une référence pour l'E-Car européenne... mais adieu l'ALLGRIP.

Photo: Suzuki

Par: Flavio Atzori

Publié par: Lucas Huaumé

25 Nov à 15:57

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Suzuki vise... petit. Le constructeur japonais a décidé de revenir sur le segment A avec la nouvelle Suzuki Ignis et le fait en révolutionnant le concept d'un produit qui, en 26 ans de carrière, a toujours été précurseur. Citadine à transmission intégrale, pionnière de l'hybride léger accessible, symbole de fonctionnalité, l'Ignis revient sous la forme d'une citadine électrique du segment A, la première compacte à batterie que la maison de Hamamatsu destine aux marchés du monde entier.

Présentée en ligne en avant-première mondiale, l'objectif déclaré est clair : rendre la transition vers l'électrique simple, en ciblant un usage, celui de l'utilisation urbaine, qui pour beaucoup est l'usage clé d'un véhicule à batterie. Et cette Ignis pourrait signifier encore plus : un exemple de ce que pourraient être les E-Car européennes avec des règles qui, encore aujourd'hui, prévoient des mailles encore larges. Elle mesure 3,57 mètres de long, a quatre places, un moteur de 91 ch et une batterie LFP de 26 kWh. Les ventes en Europe débuteront progressivement à partir de l'été 2027.

Nouvelle Suzuki Ignis : courte, haute et avec des feux "numériques"

Nouvelle Suzuki Ignis : une planche de bord enveloppante

Nouvelle Suzuki Ignis : 91 ch et batterie LFP

Nouvelle Suzuki Ignis : quand arrive-t-elle et combien coûte-t-elle

Nouvelle Suzuki Ignis 2027 : les extérieurs

Les formes sont celles d'un petit monospace aux angles vifs : nez court, flanc presque vertical, ligne d'épaule qui monte vers l'arrière et toit à l'effet suspendu, souligné, sur les photos officielles, par la peinture bicolore avec pavillon noir.

Galerie: Suzuki Ignis (2027)

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Source: Suzuki

À l'avant, il n'y a pas de véritable calandre, et ce qui caractérise la face avant, ce sont les phares à LED, qui, comme ceux à l'arrière, ont une signature lumineuse inspirée des chiffres des écrans numériques : une signature pensée pour rendre l'Ignis reconnaissable au premier regard. Complètent le tableau les passages de roue et protections inférieures en plastique noir et les jantes de 15 pouces avec pneus 175/65.

Dans ses proportions, la nouvelle Ignis rappelle de près le concept Vision e-Sky présenté par Suzuki au Japan Mobility Show 2025, mais elle a été conçue pour les marchés mondiaux : avant son lancement, elle a été testée sur des routes publiques en Europe et sur d'autres continents, en ville et sur des parcours riches en virages, et les données collectées ont servi à ajuster la motorisation et le châssis.

L'intérieur de la Suzuki Ignis (2027)

Photos Par : Suzuki

L'intérieur de la Suzuki Ignis (2027)

Photo de : Suzuki

Nouvelle Suzuki Ignis 2027 : les dimensions

Longueur Largeur Hauteur Empattement 3,57 mètres 1,57 mètre 1,64 mètre 2,46 mètres

Par rapport à l'Ignis hybride léger sortie de scène en 2025, la nouvelle est plus courte de 13 cm et plus étroite de 12,5 cm, mais plus haute de 3 cm avec un empattement légèrement plus long : les roues sont poussées aux coins pour dégager de l'espace à bord. La garde au sol minimale est de 150 mm et le rayon de braquage minimum est de seulement 4,5 mètres.

Nouvelle Ignis Ignis (2020-2025) Différence Longueur 3 570 mm 3 700 mm -130 mm Largeur 1 565 mm 1 690 mm -125 mm Hauteur 1 635 mm 1 605 mm +30 mm Empattement 2 460 mm 2 435 mm +25 mm

Nouvelle Suzuki Ignis 2027 : les intérieurs

À l'intérieur, la ligne arrondie de la planche de bord se prolonge sans interruption sur les panneaux de porte. Devant le conducteur se trouve un vaste panneau qui réunit dans un cadre unique l'instrumentation numérique et l'écran tactile de l'infodivertissement, tandis qu'en dessous, une bande claire avec un vide-poches au design inspiré de la céramique. Suzuki n'a pas encore communiqué la diagonale des écrans.

Suzuki Ignis (2027)

Photos Par : Suzuki

Suzuki Ignis (2027)

Photo De : Suzuki

Le sélecteur de transmission dépasse de la partie centrale de la planche de bord et libère le tunnel, utilisé pour un espace à jour, tandis que les sièges des photos officielles sont en tissu bicolore.

Les sièges homologués sont quatre. La capacité du coffre n'a pas encore été déclarée.

Nouvelle Suzuki Ignis 2027 : le moteur

Pour animer la nouvelle Ignis, il y a le Suzuki eAxle, une unité qui regroupe moteur électrique, onduleur et réducteur. La traction est à deux roues motrices, donc adieu à la version intégrale ALLGRIP qui avait distingué l'ancienne Ignis parmi les citadines. La batterie est au lithium-fer-phosphate (LFP), un élément intéressant car un petit pack batterie n'a pas besoin de trop de pics de charge mais de stabilité.

Puissance maximale Couple maximal Batterie Transmission 67 kW (91 ch) 133 Nm 26 kWh LFP 2 roues motrices

La base est la plateforme HEARTECT-e, développée par Suzuki spécialement pour les voitures à batterie : les accumulateurs sont placés sous la carrosserie, au bénéfice de la légèreté, de la rigidité et de l'espace intérieur. Même les suspensions sont spécifiques à cette plateforme, tandis que le système de freinage comprend des disques ventilés à l'avant et des tambours à l'arrière.

Pour récupérer plus d'énergie et simplifier la conduite, il y a le freinage régénératif-hydraulique avec servofrein électrique et la fonction "un pédalier", avec laquelle on accélère et ralentit en utilisant uniquement l'accélérateur. Cette dernière, cependant, ne sera pas disponible sur toutes les versions.

Suzuki Ignis (2027) : Détails

Photos Par : Suzuki

Suzuki Ignis (2027)

Photo De : Suzuki

Nouvelle Suzuki Ignis 2027 : le prix

La commercialisation commencera progressivement en Europe et sur d'autres marchés à partir de l'été 2027. Les prix, équipements et dotations pour la France ne sont pas encore annoncés. Lorsqu'elle arrivera, l'Ignis entrera dans un segment qui se remplit de citadines à batterie, où elle trouvera des rivales comme la Dacia Spring, la Leapmotor T03 et la nouvelle Renault Twingo électrique.

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