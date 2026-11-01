Voitures électriques VS diesel et hybrides : qui pollue le moins ?

La Tesla Model Y a obtenu cinq étoiles sur cinq dans le Sustainability Rating de Green NCAP, avec un score de 93 %. C'est l'un des résultats les plus élevés jamais obtenus par un SUV électrique dans l'évaluation environnementale indépendante, qui mesure à quel point une voiture est durable tout au long de son cycle de vie : de l'extraction des matières premières à la production, jusqu'à l'utilisation sur route.

Pour la première fois, Tesla a également partagé avec Green NCAP des données vérifiées sur la production du modèle, permettant de calculer avec plus de précision son empreinte carbone. Le résultat ? 95 grammes de CO2 équivalent par kilomètre. Mais certains font encore mieux : la BYD Dolphin Surf atteint 96 %.

Comment elle a obtenu les cinq étoiles

La version testée est la Model Y 62,6 kWh RWD, à propulsion arrière et moteur unique. Elle pèse 1,9 tonne, donc ce n'est pas une voiture légère, mais elle a tout de même obtenu le score maximal de 10/10 dans la catégorie Gaz à effet de serre. L'empreinte carbone sur l'ensemble du cycle de vie est de seulement 95 grammes de CO2 équivalent par kilomètre, une valeur que Green NCAP indique parmi les meilleures jamais mesurées.

Lors des tests sur route, l'habitacle s'est réchauffé rapidement même par des températures froides, grâce à la pompe à chaleur et à une bonne isolation thermique : une demi-heure après l'arrêt à −7°C, la perte de chaleur interne était minimale.

Tesla Model Y Photo de : wheelsage

La recharge rapide en courant continu, celle des bornes le long des autoroutes, a amené la batterie de 10 % à 80 % en 24 minutes. Il manque encore la recharge bidirectionnelle (V2L/V2G), qui permettrait d'alimenter des appareils externes ou le réseau électrique.

Les autres modèles évalués

Dans la catégorie des citadines électriques, la BYD Dolphin Surf de 43 kWh a atteint 96 %, cinq étoiles, grâce à son poids contenu et à sa consommation réduite : recharge rapide de 10 % à 80 % en 33 minutes et fonction V2L de série.

L'autonomie reste cependant une limite pour certains usages, liée aux dimensions de la voiture et de la batterie, et le chauffage de l'habitacle arrière pourrait être amélioré. Produite en Chine, elle a été évaluée avec des données génériques plutôt que spécifiques, ce qui rend son score de départ assez prudent.

BYD Dolphin Surf Photo de : Motor1 Italie

La Suzuki e Vitara de 60 kWh s'arrête à 4 étoiles et demie (87 %), pénalisée par un poids de 1,8 tonne et des données de production génériques pour l'usine indienne. Les testeurs ont noté des inexactitudes dans l'ordinateur de bord, corrigées ensuite par Suzuki via une campagne de service, ainsi qu'un chauffage lent de l'habitacle et une recharge rapide peu performante : 44 minutes de 10 % à 80 %.

Suzuki e Vitara Photo de : Suzuki

Du côté des moteurs thermiques, la Volkswagen Golf 2.0 TDI a obtenu le meilleur résultat jamais enregistré par une voiture à combustion dans les tests Green NCAP, avec 69 % : juste en dessous du seuil de 70 % requis pour les quatre étoiles.

Le même score vaut pour les modèles apparentés Audi A3, Seat Leon et Skoda Octavia. Le Volkswagen Tayron 1.5 eTSI DSG, SUV hybride à essence légèrement plus léger que la Model Y, s'arrête quant à lui à 2 étoiles et demie (41 %) : sur l'ensemble du cycle de vie, il émet 263 grammes de CO2 équivalent par kilomètre, soit presque trois fois le chiffre de la Model Y.

"Tesla doit être applaudie pour la transparence de partage des données sur la production de la Model Y et de sa batterie", a déclaré Aleksandar Damyanov, responsable technique de Green NCAP. Selon Damyanov, passer de données génériques à des données vérifiées par le constructeur rend les évaluations plus précises et récompense ceux qui ont investi pour réduire réellement l'impact climatique de leurs produits.

La Model Y avait déjà été récompensée lors des tests de sécurité menés par d'autres organismes indépendants, tout comme la Model 3, tandis que d'autres SUV électriques comme l'Audi Q4 e-tron avaient déjà obtenu une note maximale dans les évaluations environnementales de Green NCAP.

Automobiles, le classement des émissions favorise les électriques

Modèle Régime Score Étoiles BYD Dolphin Surf 43 kWh Électrique 96% 5 Tesla Model Y RWD 62,6 kWh Électrique 93% 5 Suzuki et Vitara 60 kWh Électrique 87% 4.5 Volkswagen Golf 2.0 TDI Diesel 69% Moins de 4 Audi A3 Diesel 69% Moins de 4 Siège Léon Diesel 69% Moins de 4 Skoda Octavia Diesel 69% Moins de 4 Volkswagen Tayron 1.5 eTSI DSG essence hybride 41% 2.5

Note : les scores sont ceux rapportés dans l'article. Pour la Golf et les modèles apparentés, le 69 % est inférieur au seuil de 70 % nécessaire pour obtenir quatre étoiles.