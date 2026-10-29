La nouvelle Peugeot 208 arrive

La prochaine génération de la Peugeot 208 arrivera en 2027 avec un projet entièrement revu, appelé à ouvrir une nouvelle phase pour la citadine française.

Le changement concernera à la fois le design et la mécanique. Les dimensions devraient rester proches de celles du modèle actuel, mais cette nouvelle formule pourrait donner un nouvel élan à la petite Lionne, qui compte depuis toujours parmi les modèles les plus importants de la marque.

En attendant sa présentation officielle, les photos espion et les prototypes aperçus ces derniers mois ont déjà livré plusieurs indices.

Un style entièrement renouvelé

Notre rendu imagine une nouvelle 208 capable de conserver les proportions compactes de la génération actuelle, avec une longueur d’environ 4 mètres, tout en adoptant un langage stylistique plus moderne et plus technologique. La principale source d’inspiration est le Concept Polygon, qui préfigure certains éléments destinés à la future citadine, à commencer par la signature lumineuse.

Peugeot 208 (2027), le rendu de Motor1.com Photo : Motor1.com

La face avant pourrait abandonner les trois griffes verticales caractéristiques, remplacées par trois fines lamelles horizontales éclairées. À l’arrière aussi, la signature lumineuse devrait s’étirer à l’horizontale, contribuant à donner à la voiture une allure plus large et immédiatement reconnaissable.

Par rapport à la Polygon Concept, la 208 de série devrait toutefois conserver des formes plus conventionnelles et des proportions adaptées à un usage quotidien. Notre rendu interprète cette possible évolution avec une carrosserie moins anguleuse que celle du prototype, une proue plus harmonieuse et une légère esquisse de spoiler à l’arrière.

De l’E-T16 Concept à la nouvelle signature Peugeot

Autre référence utile pour imaginer l’avenir de la 208 : l'E-T16 Concept, un prototype présenté au Mondial de Paris et développé avec Peugeot Sport pour célébrer les quarante ans des succès mondiaux de la 205 T16. Avec ses 816 ch et son approche extrême, ce concept n’annonce pas directement les proportions de la future citadine, mais introduit des éléments susceptibles d’influencer les prochains modèles électriques de la marque.

Peugeot E-T16 Concept Photo : Peugeot

Parmi eux figure justement la réinterprétation de la signature lumineuse à trois griffes, transformée en barres horizontales à l’avant comme à l’arrière. Le concept présente également le volant Hypersquare, à la forme géométrique, ainsi qu’une évolution de l’i-Cockpit tournée vers les futures interfaces numériques de Peugeot.

Une nouvelle plateforme et uniquement de l’électrique

La nouvelle 208 devrait reposer sur la plateforme STLA One et, selon les informations disponibles, elle serait proposée exclusivement avec des motorisations électriques. Les clients préférant une 208 hybride pourraient continuer à trouver au catalogue la génération actuelle, éventuellement mise à jour à l’occasion d’un restylage prévu en 2028.

Pour découvrir les lignes définitives, il faudra toutefois patienter encore quelques mois, avec un possible lancement qui pourrait intervenir au cours du second semestre 2027.

Galerie: Peugeot 208 (2027) : le rendu de Motor1.com

4 Source: Motor1.com