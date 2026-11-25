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BYD, recharge terminée ? Rester à la borne peut coûter cher

Un automobiliste chinois a été facturé 300 yuans (environ 40 euros) pour avoir laissé sa voiture branchée à une station de recharge Flash Charging.

Photo: BYD

Par: Alberto Carmone

Publié par: Lucas Huaumé

25 Nov à 18:12

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La recharge coûte peu (dans certains pays et dans certaines conditions, du moins), mais oublier la voiture à la borne peut considérablement alourdir la facture.

C'est ce qui est arrivé en Chine à un utilisateur du réseau BYD Flash Charging, qui, après avoir terminé la recharge, a laissé le véhicule connecté, accumulant 300 yuans (environ 40 euros) de frais d'occupation.

Le cas a été rapporté par CarNewsChina, qui relate les captures d'écran publiées par l'automobiliste sur les réseaux sociaux chinois. Selon sa reconstitution, l'énergie aurait coûté à peine 20 yuans (2,7 euros) : le dépassement du temps autorisé lui aurait donc coûté quinze fois plus.

Attention au temps

Le fonctionnement de la facturation a été expliqué dans un message envoyé par BYD à l'utilisateur. Une fois la recharge terminée, un délai de tolérance de 15 minutes est prévu pour libérer la station. Passé cet intervalle, un tarif de 3 yuans par minute est appliqué, jusqu'à un maximum journalier de 300 yuans.

Chargeur rapide BYD

Photo : BYD

Plus qu'une amende, il s'agit donc d'un coût appliqué par l'opérateur pour l'occupation de la borne. Cela a également un sens, étant donné que ces stations de recharge sont conçues pour être utilisées pendant quelques minutes en raison de leur grande vitesse de recharge.

En effet, les bornes Flash Charging peuvent fournir jusqu'à 1 500 kW via un seul connecteur, avec des temps très courts pour les véhicules compatibles.

BYD déclare un passage de 10 à 70 % en cinq minutes et de 10 à 97 % en neuf minutes, en combinant le système à la deuxième génération de la Blade Battery.

Laisser un véhicule stationné pendant près de deux heures après la session signifie donc bloquer une station qui pourrait servir à plusieurs autres automobilistes. C'est ce problème que la tarification de l'occupation cherche à limiter : augmenter la puissance ne suffit pas si l'emplacement reste indisponible.

D'autres opérateurs facturent également l'occupation

BYD n'est pas la seule à prévoir des coûts pour ceux qui restent connectés après avoir terminé. Selon la comparaison rapportée par CarNewsChina, certaines bornes Nio de 120 kW appliquent 0,5 yuan par minute, après 15 minutes gratuites, avec un maximum de 50 yuans (environ 6 euros).

BYD Atto 3 Evo, l'un des modèles les plus récents de la marque chinoise présentés en Italie

Photo : BYD

Certaines stations StarCharge prévoient également un tarif de 0,5 yuan par minute, mais avec 10 minutes de tolérance et une limite de 80 yuans. Les conditions peuvent donc varier sensiblement d'un réseau à l'autre.

Dans le cas signalé, BYD applique un montant par minute six fois supérieur. Le message pour ceux qui utilisent ces bornes est plutôt clair : la recharge peut se terminer en quelques minutes, mais il est préférable d'être prêt à repartir.

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Galerie: Chargeur Flash BYD

Source: BYD

Source: Carnewschina

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