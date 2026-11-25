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BYD prépare une usine en France et négocie avec Ineos pour l'usine de Hambach

L'accord exclusif avec INEOS Automotive vise à maintenir l'activité de l'usine de Hambach et à sauvegarder les emplois et les fournisseurs locaux.

Photo: BYD

Par: Fabio Gemelli

Publié par: Lucas Huaumé

25 Nov à 09:12

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BYD est en négociations exclusives avec INEOS Automotive pour acquérir l'usine de Hambach, en France. Le constructeur chinois a confirmé cette information, visant à transformer le site en une usine destinée à produire des véhicules pour le marché européen.

L'opération n'est pas encore finalisée : elle reste subordonnée à la consultation des instances représentatives du personnel compétentes, une étape obligatoire en France avant toute cession de ce type. BYD n'a pas communiqué de date précise pour la conclusion de la négociation.

Une usine en France pour BYD

L'usine de Hambach, située dans la région de la Lorraine, appartient aujourd'hui à INEOS Automotive, le constructeur britannique connu pour son tout-terrain Grenadier. Si l'acquisition se concrétise, BYD utilisera le site pour produire des voitures destinées aux automobilistes européens, au lieu de les importer de Chine.

BYD Shark

Photo : BYD

L'opération s'inscrit dans une stratégie plus large. BYD cherche depuis des mois à reprendre une installation sur le territoire européen : le constructeur chinois avait déjà manifesté son intérêt pour une usine Volkswagen en Allemagne et, selon des informations antérieures, avait également évalué d'autres sites sur le continent. En mai, BYD avait démenti avoir effectué une visite à l'usine Stellantis de Cassino.

Emploi et fournisseurs locaux

BYD affirme vouloir garantir la continuité de la production de l'usine de Hambach et protéger l'emploi des travailleurs déjà en place sur le site. L'entreprise déclare également son intention de créer de nouvelles opportunités pour les fournisseurs locaux français, jusque-là liés à la production du Grenadier.

Commentant l'opération, Stella Li, vice-présidente exécutive de BYD, a déclaré : "Notre engagement en Europe est à long terme. Le projet d'investissement à Hambach reflète notre confiance et notre ambition de continuer à croître en Europe". Li ajoute que l'objectif est "d'offrir aux consommateurs la possibilité de choisir des véhicules fabriqués en France".

Ineos Grenadier

Photo : Ineos

Ce mouvement confirme une démarche que BYD poursuit depuis longtemps : devenir un constructeur européen à part entière, avec des usines sur le territoire plutôt que de simples importations depuis la Chine. Ce n'est pas la première fois que le nom de BYD est associé à une hypothèse d'acquisition de ce type. Déjà en mars, des rumeurs circulaient sur un possible achat d'une marque automobile européenne.

Ce qui reste à clarifier

BYD n'a pas encore indiqué quels modèles seraient produits à Hambach ni à quel moment débuterait la production éventuelle.

Il manque également des informations sur le nombre de postes concernés et sur l'ampleur de l'investissement nécessaire pour convertir l'usine.

La parole est maintenant aux représentants des travailleurs. L'issue de cette consultation déterminera si l'exclusivité négociée se transformera en un accord définitif entre BYD et INEOS Automotive.

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