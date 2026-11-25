Accueil

Subaru

WRX

Actualités

La nouvelle Subaru WRX manuelle est déjà extrêmement populaire au Japon

Subaru a enregistré 2 000 commandes en seulement cinq jours, dépassant largement les attentes pour sa nouvelle berline sportive à boîte manuelle.

Photo: Subaru

Par: Jeff Perez

Publié par: Emmanuel Rolland

25 Nov à 17:22

Ajouter Motor1.com en tant que source préférée sur Google

Partager

Le retour d'une vraie transmission manuelle pour la WRX au Japon est exactement ce que les passionnés attendaient. Subaru a récemment ouvert les commandes pour sa nouvelle STI Sport R, et la réponse a été énorme.

Selon le média japonais Creative Trend, la Sport R a enregistré environ 2 000 commandes en seulement cinq jours. Les réservations ont ouvert le 19 novembre, avec 600 commandes dès le premier jour. Elle a dépassé les 1 000 réservations en deux jours et atteint environ 2 000 à la fin du week-end férié au Japon le 23 novembre.

Cela dépasse largement les attentes initiales de Subaru. L'entreprise avait initialement prévu de vendre seulement 330 voitures par mois, avec 1 500 unités allouées jusqu'en mars 2027. Cette allocation entière est déjà réservée, et les nouveaux acheteurs envisagent maintenant des délais d'attente de plus de six mois.

Subaru WRX STI Sport R

Photo : Subaru

La Transmission Manuelle Est La Vedette

Le principal attrait est le retour de la boîte manuelle à six vitesses TY85 de Subaru, une boîte robuste précédemment utilisée dans les modèles WRX STI haute performance. Elle est associée à un moteur boxer quatre cylindres turbo de 2,4 litres produisant 275 chevaux (ou 202 kW) et 376 Nm de couple.

La STI Sport R est également équipée d'amortisseurs adaptatifs ZF contrôlés électroniquement et de freins Brembo avec étriers avant à six pistons et arrière à deux pistons. Subaru affirme que la suspension est réglée pour offrir un bon équilibre entre maniabilité et confort de conduite, tandis que les modes de conduite sélectionnables permettent aux conducteurs d'adapter la voiture à différentes conditions.

Il y a aussi le système RevSync de Subaru, qui adapte automatiquement le régime moteur lors des rétrogradages. Les conducteurs peuvent le désactiver et faire eux-mêmes l'adaptation du régime s'ils préfèrent gérer cela eux-mêmes.

Photo : Subaru

Beaucoup De Performances Pour Environ 35 000 $

La WRX STI Sport R commence à ¥5,480,000 au Japon, soit environ 34 300 € aux taux de change actuels. C'est un prix assez attractif pour une voiture avec une boîte manuelle robuste, une suspension adaptative et des freins Brembo améliorés.

Les acheteurs peuvent ajouter quelques options, y compris des sièges Recaro, un aileron arrière plus grand, des éléments aérodynamiques STI, un système audio premium et un échappement de performance. Un modèle entièrement équipé atteindrait environ ¥6,74 millions, soit environ 42 200 €.

Malheureusement, Subaru n'a pas l'intention de commercialiser la STI Sport R aux États-Unis. Les Américains peuvent encore obtenir une WRX manuelle, mais ils passeront à côté de la boîte TY85 de la Sport R, des amortisseurs adaptatifs et d'autres améliorations spécifiques à ce modèle.

Lire aussi

Subaru veut sauver le moteur à essence grâce à un moteur boxer plus efficace

La Subaru WRX STI Sport R est de retour avec une boîte manuelle musclée

Source: Creative Trend

Partager cette actualité

Tendances





BYD prépare une usine en France et négocie avec Ineos pour l'usine de Hambach





Dacia Sandero Stepway GPL (2026), le test des consommations réelles





Toyota 2027 : toutes les nouveautés à venir





Le mini Land Cruiser de Toyota passe en mode tout-terrain.

Dernières actualités

La nouvelle Subaru WRX manuelle est déjà extrêmement populaire au Japon 25 Nov - Séries spéciales

Suzuki revient avec la nouvelle Ignis. Et tout change ! 25 Nov - Nouveauté

Hot Wheels complète la grille F1 2026 avec l'arrivée d'Audi et Cadillac 25 Nov - Curiosités

Toyota construit un Hilux avec des pneus 325 et sacrifie le hayon pour un énorme aileron 25 Nov - General

Mate Rimac révèle avoir eu une "violente dispute" avec le groupe Volkswagen au sujet de l'avenir de Bugatti 25 Nov - Industrie

Bentley confirme l'arrivée prochaine du Bentayga, un modèle robuste 25 Nov - Tout-terrain

Dacia Sandero Stepway GPL (2026), le test des consommations réelles 25 Nov - Consommations

RECOMMANDÉ POUR VOUS





La Subaru WRX STI Sport R est de retour avec une boîte manuelle musclée





Suzuki revient avec la nouvelle Ignis. Et tout change !





Subaru veut sauver le moteur à essence grâce à un moteur boxer plus efficace





Hot Wheels complète la grille F1 2026 avec l'arrivée d'Audi et Cadillac





Peugeot lance une édition spéciale appelée Envy pour 208 et 2008 avec moteur thermique





Toyota construit un Hilux avec des pneus 325 et sacrifie le hayon pour un énorme aileron





BMW crée une M3 unique en hommage à une légende du sport automobile