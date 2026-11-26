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C'est officiel : Gordon Ramsay est le nouveau présentateur de Top Gear

Le tournage commence l'année prochaine, avec les nouveaux épisodes diffusés en 2028.

Photo: BBC Studios

Par: Anthony Alaniz

Publié par: Lucas Huaumé

26 Nov à 09:27

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BBC Studios a annoncé hier que Gordon Ramsay sera le nouveau présentateur principal de Top Gear. Le chef cuisinier « dirigera » une nouvelle équipe de co-animateurs lorsque les nouveaux épisodes seront diffusés en 2028.

L'émission revient après que le studio a annoncé qu'il « mettait l'émission en pause » fin 2023. La BBC a suspendu la production fin 2022 après que l'ancien co-animateur Andrew Flintoff a subi de graves blessures lors d'un accident.

Ramsay, qui affirme que sa passion pour les voitures a commencé dès son plus jeune âge, a déclaré qu'il souhaitait apporter « une énergie et une ambition nouvelles » à l'émission pour une nouvelle génération de spectateurs. Le tournage des nouveaux épisodes de cette émission emblématique de l'automobile débutera l'année prochaine.

Autres Présentateurs Potentiels

BBC Studios a annoncé que Top Gear reviendrait en août. À l'époque, Ed Harvard, directeur du divertissement du studio, ne souhaitait pas « parler des talents aujourd'hui ».

On ne sait pas qui seront les autres présentateurs, mais avant l'annonce de l'été dernier, des rumeurs circulaient selon lesquelles le comédien Jimmy Carr pourrait également occuper l'un des rôles de présentateur. L'émission compte généralement trois présentateurs, mais la relance pourrait modifier le format.

Qu'est-il arrivé à l'ancien Top Gear ?

Le studio a licencié Jeremy Clarkson du programme il y a près d'une décennie après une altercation avec un producteur. James May, Richard Hammond et Andy Wilman ont également quitté l'émission pour lancer un nouveau programme sur Amazon Prime appelé The Grand Tour.

La BBC a tenté de remplacer le trio emblématique par Chris Evans et la star de Friends Matt LeBlanc, rejoints par plusieurs autres co-animateurs, dont Chris Harris, Eddie Jordan, Sabine Schmitz et Rory Reid.

La dernière version de l'émission associait Harris à Flintoff et Paddy McGuinness.

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Source: BBC Studios

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