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Et s'il s'agissait là de la nouvelle Maserati ?
Une image officielle montre le logo du Trident éclairé. Nous ne savons pas de quoi il s'agit, mais rendez-vous le 10 décembre pour le nouveau plan industriel de la marque italienne.
Photo: Maserati
Par: Massimo Grassi
Traduit par: Emmanuel Rolland
Publié par: Emmanuel Rolland
26 Nov à 08:07
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Le 10 décembre approche, le jour où Maserati présentera son plan industriel. De nombreuses rumeurs ont circulé sur l'avenir du Trident ces derniers mois, entre vente (souvent démentie) et collaboration avec des marques chinoises, jamais officialisée.
En attendant, à la surprise générale, Maserati a publié la photo de ce qui semble être une voiture, avec le Trident en tout premier plan. Le communiqué de presse ne mentionne aucune caractéristique, nous laissant donc dans l'attente du 10 décembre.
Plan Maserati, les rumeurs
Comme mentionné, il n'y a pas encore d'informations officielles sur le plan Maserati pour l'avenir. Selon les dernières rumeurs en provenance de Chine, des accords seraient en cours avec Huawei et JAC, la première s'occupant de l'aspect technologique - y compris le système d'infodivertissement et le logiciel basé sur HarmonyOS - tandis que la seconde se chargerait de l'ingénierie du véhicule, de l'optimisation du châssis et de la production dans l'usine Maextro de Hefei, dans la province d'Anhui.
À Maserati revient la tâche de définir le style qui - toujours selon les rumeurs - aurait déjà été verrouillé. Et peut-être que l'image que vous voyez en couverture pourrait être le premier aperçu de ce que sera le design des Maserati du futur. Comme dit précédemment, il n'y a jamais eu de confirmations officielles sur la collaboration entre la marque modénaise et les constructeurs chinois.
Ce qui est certain, c'est que, pour citer Antonio Filosa (CEO de Stellantis), Maserati "doit changer de musique". Une phrase prononcée il y a quelques jours, lorsque le manager italien a souligné comment le Trident doit changer de cap, tant côté produit que côté communication. Tout en réaffirmant un thème fondamental : l'ingénierie restera italienne, même si elle est partagée avec les partenaires à venir, et le design sera "fortement italien".
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