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Volvo introduit des robots humanoïdes dans ses usines

Les premières unités Aeon sont déjà en formation à l'usine Volvo de Gand, en Belgique. La prochaine étape est de leur donner un travail réel.

Photo: Volvo

Par: Iulian Dnistran

Traduit par: Emmanuel Rolland

Publié par: Emmanuel Rolland

26 Nov à 12:13

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Volvo, le constructeur du crossover électrique EX60, souhaite remplacer certains ouvriers de ses usines par des robots humanoïdes capables d'effectuer des tâches répétitives sans se plaindre de douleurs dorsales.

Pour y parvenir, le constructeur automobile a introduit les premières unités Aeon dans son usine à Gand, en Belgique, où des humains les forment actuellement à accomplir diverses tâches. Volvo a déclaré qu'il vise à soutenir les employés dans les travaux répétitifs et « ergonomiquement exigeants », et ce n'est pas le seul constructeur automobile à envisager de remplacer les humains par des robots.

Volvo Cars forme des robots humanoïdes AEON pour un travail futur dans les usines

Photo : Volvo

Alors que les bras robotiques fixes sont une présence incontournable dans les usines automobiles depuis des décennies, certaines marques investissent maintenant beaucoup de temps et d'argent dans des robots dotés d'intelligence artificielle capables d'effectuer des tâches où les composants n'atterrissent pas toujours au même endroit exact. Les tâches dites de « pick-and-place » sont progressivement prises en charge par des robots, avec Tesla, General Motors, Ford, et Rivian qui remplissent lentement mais sûrement leurs usines de robots complexes.

Volvo ne fait pas exception, et bien que les premiers humanoïdes expédiés à l'usine de l'entreprise à Gand ne soient qu'en phase de formation pour l'instant, ils commenceront progressivement à travailler dans des conditions réelles à partir de mi-2027, a déclaré le constructeur suédois.

Actuellement, Volvo Cars utilise l'apprentissage par imitation pour enseigner aux robots comment saisir et placer certains composants avec une grande précision dans deux fixations. Au cours du processus d'apprentissage, l'équipe rendra progressivement le travail plus difficile, en ajoutant plusieurs pièces, en se déplaçant dans la zone de production et en interagissant avec les systèmes automatisés de l'usine.

« Le design humanoïde d'Aeon signifie qu'il peut s'intégrer dans notre production telle qu'elle est aujourd'hui, aux côtés de nos équipes et de l'automatisation existante », déclare Magnus Nilsson, directeur de la fabrication chez Volvo Cars. « Notre objectif est que les robots humanoïdes prennent en charge certaines des tâches les plus physiquement exigeantes et contribuent à rendre le travail plus ergonomique pour nos employés. »

Le robot choisi par Volvo ressemble à un humain, mais n'a pas de pieds. Au lieu de cela, le robot de 1,65 mètre se déplace sur des roues et peut atteindre jusqu'à 8,6 kilomètres par heure. Il pèse 60 kilogrammes et peut transporter jusqu'à 10 kg. Plusieurs caméras et capteurs sont utilisés pour capter son environnement et manipuler les pièces avec précision.

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