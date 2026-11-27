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La Hyundai Mercury est un véhicule électrique à batteries interchangeables destiné à la Chine

Le nom Mercury est de retour, mais ne vous attendez pas à une berline de luxe américaine. Hyundai a d'autres projets pour lui.

Photo: Hyundai

Par: Adrian Padeanu

Publié par: Lucas Huaumé

27 Nov à 09:22

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Ford a mis fin à sa Mercury en 2011, mettant fin à une marque qui existait depuis 1938. Quinze ans plus tard, le nom Mercury fait un retour inattendu, mais pas de la manière que l'on aurait pu imaginer. Hyundai a ressuscité le nom pour un nouveau concept de SUV électrique développé spécifiquement pour la Chine, donnant une seconde vie plutôt inattendue à un ancien badge automobile américain.

Dévoilé au Salon de l'Auto de Guangzhou 2026, le concept Mercury est le troisième véhicule de la gamme Ioniq Planet de l'entreprise axée sur la Chine. Bien qu'il partage son nom avec l'ancienne marque de Ford, il n'y a évidemment aucun lien entre les deux. Hyundai a choisi le nom d'après la planète la plus proche du Soleil, poursuivant ainsi sa stratégie de dénomination céleste pour sa famille de véhicules électriques chinois.

Bien qu'il s'agisse encore d'un concept, Mercury offre un aperçu d'un petit crossover électrique que Hyundai envisage de lancer en Chine l'année prochaine. Comme les autres modèles développés pour le plus grand marché automobile du monde, il ne ressemble pas vraiment à une Hyundai, bien que nous supposons que cela soit intentionnel pour mieux répondre aux goûts locaux. Audi adopte une approche similaire avec sa filiale sans anneaux AUDI pour rester pertinent dans un marché extrêmement compétitif.

Concept Hyundai Mercury 2026

Photo : Hyundai

Nez de requin, mais façon Hyundai

Le concept Mercury est un SUV sous-compact fini en Citrine Neon, avec une face avant aiguisée. Hyundai va jusqu'à décrire le style de l'EV comme un "nez de requin", ce qui devrait faire lever plus d'un sourcil parmi les passionnés de BMW.

Le concept-car repose sur des roues noires de 20 pouces enveloppées de pneus Michelin Pilot Sport et bénéficie d'une garde au sol décente. Alors que la plupart des concepts de nos jours présentent des poignées de porte escamotables, ce n'est pas le cas ici, car une nouvelle réglementation de sécurité en Chine interdit effectivement cette configuration. À l'arrière, il y a un diffuseur assez grand en deux parties et un spoiler de toit massif qui intègre un feu stop vertical en deux parties.

Bien que les spécifications techniques restent enveloppées de mystère, Hyundai a évoqué un développement intéressant actuellement en préparation. En collaboration avec CATL, elle prévoit d'introduire une seconde version du Mercury avec des capacités de changement de batterie. Cela pourrait rendre le SUV électrique plus pratique pour les clients préférant remplacer une batterie déchargée plutôt que d'attendre qu'elle se recharge.

Galerie: Hyundai Mercury concept

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Source: Hyundai

Le changement de batterie gagne du terrain en Chine

Sur une note connexe, CATL construit également une infrastructure de changement de batterie de plus en plus étendue en Chine via son réseau Choco-Swap. L'entreprise a déjà construit plus de 2 500 stations, avec des plans pour dépasser les 3 000 d'ici la fin de l'année. Le réseau devrait s'étendre à 6 000 emplacements en 2027, couvrant 297 villes chinoises.

Comme vous pouvez l'imaginer, le plus grand avantage est la vitesse : remplacer une batterie déchargée par une complètement chargée prend environ 100 secondes, rendant le processus comparable à un arrêt de ravitaillement conventionnel. Plutôt que d'attendre qu'un VE se recharge, les conducteurs se rendent dans une station dédiée et font échanger la batterie automatiquement.

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Hyundai prévoit d'autres modèles exclusivement pour la Chine

Mercury n'est pas le seul modèle spécifique à la Chine sur lequel Hyundai travaille. Une version à autonomie étendue de l'Ioniq V sera commercialisée l'année prochaine, suivie d'une version de production du concept Earth en 2028. En regardant plus loin, deux autres véhicules à nouvelles énergies (NEV) sont prévus pour être lancés en 2029. Si vous n'êtes pas familier avec le terme NEV, il couvre non seulement les véhicules entièrement électriques mais aussi les VE à autonomie étendue, les VE à pile à combustible et les hybrides rechargeables.

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