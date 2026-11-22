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Le rêve de supercar de Hyundai est (probablement) mort
Le chef du Hyundai Design Center, Simon Loasby, explique pourquoi le constructeur automobile ne construira pas son audacieuse supercar à hydrogène.
Par: Anthony Alaniz
Traduit par: Emmanuel Rolland
Publié par: Emmanuel Rolland
22 Nov à 13:09
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L'industrie automobile est un commerce, et les entreprises ont besoin de faire des bénéfices. Cela signifie que tous les concepts de voitures de sport coûteux et produits en faible volume que nous voyons ne passeront pas en production—peu importe combien nous les réclamons. Le radical N Vision 74 de Hyundai pourrait être la dernière victime.
Dans une interview avec The Drive, Simon Loasby, le directeur du centre de design de Hyundai, a indiqué à la publication que Hyundai n'a actuellement aucun projet de transformer ce concept en voiture de série. Des rumeurs ont commencé à circuler en 2023 selon lesquelles Hyundai envisageait de construire ce véhicule électrique inspiré du rétro.
L'entreprise avait démenti le rapport à l'époque, mais cela n'a pas arrêté les spéculations et les murmures d'un modèle de production possible. Puis, en août 2024, Hyundai a mentionné le N Vision 74 lors de sa présentation à l'Investor Day, mais le rêve d'une nouvelle supercar Hyundai est mort. Loasby a déclaré :
« Cela se résume aux calculs pour juger du modèle économique. Et si vous êtes très strict avec le modèle économique uniquement pour cette voiture, les volumes de cette voiture et l'impact, vous n'avez aucune chance. Si vous l'ouvrez à la valeur globale de promotion de la marque, vous avez plus de chances. »
Si Proche, Mais Pas Oublié
Hyundai N Vision 74 Concept
Photo : Hyundai
Hyundai a mis beaucoup d'efforts dans le projet après son lancement, allant même jusqu'à construire quelques prototypes. Selon Loasby, « Nous étions vraiment dessus. Nous avions le modèle en argile de production et l'extérieur, l'intérieur, etc. »
Bien que Hyundai n'ait pas l'intention de produire la voiture, le N Vision 74 inspire les futurs modèles. La nouvelle Elantra présente un style similaire, qui pourrait être encore plus évident sur la future Elantra N, et nous nous attendons à voir d'autres indices de design sur d'autres voitures à venir.
Qu'allons-nous Manquer ?
Photo : Hyundai
Le Hyundai N Vision 74 a fait ses débuts en juillet 2022 en tant que véhicule électrique à hydrogène. Il était équipé d'une pile à combustible à hydrogène, d'une batterie, et de deux moteurs électriques alimentant chaque roue arrière.
Hyundai a indiqué que le 74 produisait 671 chevaux (environ 500 kW) et pouvait parcourir jusqu'à 600 km avec une batterie et une pile à combustible pleines. Des rumeurs avaient un temps suggéré que l'entreprise construirait 100 exemplaires, mais cela ne s'est jamais réalisé.
Si vous êtes déçu par Hyundai, vous pouvez vous acheter une voiture jouet N Vision 74... radiocommandée.
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Source: The Drive
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