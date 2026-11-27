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La TVR Griffith est de retour avec l'aide de Lotus

Après des années de faux départs, la voiture de sport V8 pourrait enfin échapper aux rêves de showroom de TVR.

Photo: TVR

Par: Adrian Padeanu

Traduit par: Emmanuel Rolland

Publié par: Emmanuel Rolland

27 Nov à 19:20

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L'histoire du retour de la TVR Griffith a connu plus de rebondissements qu'un tour de Nürburgring, mais il y a enfin des nouvelles encourageantes. Près d'une décennie après ses débuts, la voiture de sport tant retardée obtient une nouvelle chance de production, cette fois-ci avec Lotus fournissant les installations pour y parvenir.

TVR a annoncé aujourd'hui qu'elle construira la nouvelle Griffith à l'usine 3, qui fait partie du Hethel Performance Hub de Lotus à Norfolk, en Angleterre. L'installation offrira à TVR son propre espace de production dédié, tout en lui donnant accès aux ressources de développement de véhicules et à la piste d'essai de Lotus. Les essais dynamiques sont prévus pour commencer prochainement, avec les premières livraisons aux clients ciblées pour 2028.

C'est un développement significatif pour un projet qui a passé des années dans les limbes. La deuxième génération de la Griffith a été initialement dévoilée en 2017, avec une production prévue pour 2019. Cela ne s'est jamais réalisé, et plusieurs tentatives pour remettre la marque britannique sur pied n'ont pas réussi à livrer une voiture de production.

TVR Griffith

Un Nouveau Propriétaire, Une Nouvelle Équipe, Et Un Plan Plus Crédible

Cette fois-ci, cependant, une autre entreprise mène la danse. Le Groupe MOTV, anciennement connu sous le nom de Charge Holdings, a pris le contrôle opérationnel total de TVR et a installé une nouvelle équipe de direction avec une expérience chez certains des plus grands noms de l'industrie automobile. MOTV a acquis une participation majoritaire dans TVR l'année dernière et a depuis restructuré l'entreprise. Le groupe affirme avoir mis en place les bonnes personnes et les bonnes ressources pour faire de la Griffith une voiture de production, enfin.

Le PDG de TVR et de MOTV, Paul Abercrombie, reconnaît que le scepticisme est inévitable après tant de faux départs. S'adressant à Autocar, il a admis que l'entreprise "n'aurait pas pu choisir un plus grand" défi. Cependant, il croit que la nouvelle propriété a résolu plusieurs des problèmes qui ont précédemment empêché TVR de construire des voitures.

Le nouveau groupe a accès à une équipe d'ingénierie, à des installations de recherche et développement, à une piste d'essai et à une ligne de production existante. Il dispose également d'un plan de financement soutenu par des investisseurs en capital-investissement et d'un bilan restructuré laissant TVR relativement sans dette.

En d'autres termes, ce n'est pas simplement une autre annonce promettant une nouvelle TVR. MOTV essaie de mettre en place l'infrastructure avant de faire cette promesse à nouveau.

TVR Griffith

La Formule Coupé V8 RWD Manuel Reste

La bonne nouvelle pour les traditionalistes est que la Griffith n'est pas réinventée en crossover électrique ou en grand tourer hybride. La nouvelle direction a l'intention de s'en tenir à la recette originale : un V8 à moteur avant, propulsion arrière et boîte manuelle.

TVR affirme que la voiture conservera son châssis léger à structure spatiale sur mesure et sa carrosserie composite. Ces ingrédients devraient offrir le type d'expérience de conduite à l'ancienne qui a fait la renommée de la marque.

Selon Autocar, la voiture de production restera fondamentalement la même que le modèle dévoilé il y a presque une décennie. Cela signifie conserver le V8 Ford Coyote de 5,0 litres, initialement évalué à 500 chevaux (environ 368 kW), ainsi que le châssis conçu par Gordon Murray. Le plan initial impliquait également un réglage du moteur par Cosworth, bien qu'il ne soit pas encore clair si cet arrangement est toujours en place.

Il y aura cependant des changements. MOTV a l'intention de rafraîchir le style extérieur et de mettre à jour l'habitacle pour rapprocher la Griffith des attentes modernes. La voiture de production finale est prévue pour être révélée l'année prochaine, donc nous ne devrions pas avoir à attendre trop longtemps pour voir ce qui a changé.

L'entreprise envisage également de transférer une partie de la technologie de la plateforme Charge Cars. Cela pourrait inclure des systèmes d'infodivertissement et d'assistance avancée au conducteur, bien qu'Abercrombie n'ait pas précisé exactement ce qui sera retenu.

L'objectif est de préserver le caractère analogique du concept original sans ignorer la technologie que les acheteurs attendent d'une voiture de sport moderne.

2018 TVR Griffith

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TVR + Lotus = Équipe de Rêve ?

Le partenariat avec Lotus est sans doute la pièce la plus importante de ce puzzle. Plutôt que de partir de zéro et de construire sa propre usine, TVR peut utiliser une installation automobile établie avec des capacités d'ingénierie et de fabrication déjà en place.

L'usine 3 du Hethel Performance Hub servira de maison de production pour la Griffith. TVR aura également accès aux installations de développement de Lotus, y compris la piste d'essai. L'arrangement fait partie de l'initiative plus large de Lotus pour transformer Hethel en un centre de collaboration pour l'ingénierie automobile spécialisée et la fabrication en petite série.

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Source: TVR, Autocar

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