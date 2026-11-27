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La prochaine supercar de Gordon Murray sera unique en son genre

Murray confirme une nouvelle plateforme GMA, un nouveau moteur et un concept distinct visant le plaisir de conduite sur circuit plutôt que les chiffres de puissance en tête d'affiche.

Photo: Gordon Murray Automotive

Par: Brian Potter

Publié par: Lucas Huaumé

27 Nov à 13:26

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Gordon Murray a confirmé que sa prochaine voiture n'était ni une variante de la T.50 ni une déclinaison de la T.33. Il s'agit d'une plateforme entièrement nouvelle, d'un nouveau moteur, et de ce qu'il qualifie comme un concept "complètement différent", conçu pour un marché que sa gamme actuelle n'aborde pas.

Le designer de 79 ans derrière la McLaren F1 y travaille discrètement depuis 18 mois, tandis que son équipe finalise la version définitive de la T.33.

Murray a révélé le projet dans une interview d'abord rapportée par Top Gear, synchronisée autour de l'arrivée chez les clients de la dernière variante de la T.33 : "Je travaille depuis 18 mois, ou un peu plus en réalité, à la conception de la prochaine plateforme de GMA, qui est complètement nouvelle et complètement différente", a-t-il déclaré.

Ce que Gordon Murray a confirmé

Gordon Murray Automotive T.33 Spider

Photo : Gordon Murray Automotive

Murray n'a pas donné de nom à la voiture, montré de croquis ou précisé son style de carrosserie. Ce qu'il a confirmé est limité mais concret : une nouvelle plateforme, un nouveau moteur, et un concept distinct de tout ce que Gordon Murray Automotive construit ou vend actuellement.

Il a également déclaré que la version finale de la T.33 est presque prête pour le lancement, clôturant une gamme de modèles qui a commencé comme le compagnon atmosphérique de la T.50 : "Nous sommes sur le point de lancer la dernière des trois versions de la T.33", a déclaré Murray, sans donner de date.

Aucun statut hybride, nombre de production, prix, ou date de révélation n'a été divulgué. Murray n'a donné aucun calendrier pour la sortie de ces informations, donc "nouvelle plateforme, nouveau moteur, marché différent" est tout ce qu'il y a pour l'instant.

La nouvelle plateforme GMA va au-delà de la T.50 et de la T.33

Moteur V12 Gordon Murray Automotive S1 LM

Photo : Gordon Murray Automotive

Les T.50 et T.33 partagent un V12 atmosphérique Cosworth d'environ 3,9 litres. La version de la T.50 monte jusqu'à 12 100 tr/min, tandis que celle de la T.33 culmine à 11 100 tr/min.

La T.50S réservée à la piste et son édition Niki Lauda se situent au-dessus en tant que dérivés axés sur le circuit. Le modèle S1 de GMA, produit à plus faible volume, associe une boîte de vitesses manuelle à une évolution de 4,2 litres de la même famille de V12.

Un moteur véritablement nouveau rompt ce schéma pour la première fois depuis la fondation de l'entreprise par Murray. Il n'a donné ni cylindrée, ni nombre de cylindres, ni chiffres de puissance. Les chiffres, dit-il, ne sont pas l'objectif : "GMA représente l'expérience de conduite. Oubliez les chiffres de puissance", a-t-il déclaré.

Cette philosophie façonne ce qu'il veut que la voiture accomplisse : "Nous voulons créer une voiture qui soit la plus amusante à conduire sur un circuit. Et accessible à un large éventail de compétences de conduite", a déclaré Murray.

Que cela signifie une voiture plus petite et plus légère que la T.50, une disposition de sièges différente ou un nouveau matériau de châssis n'a pas été abordé. Le CV de Murray inclut la McLaren F1 et plusieurs designs de Formule 1 championne du monde, et c'est le seul contexte qu'il a offert pour où ce projet pourrait aboutir.

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Source: Top Gear

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