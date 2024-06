La McLaren F1 a changé l'industrie de l'automobile lors de son arrivée il y a plus de 30 ans. Elle donnait une sensation résolument moderne qui illustrait son expérience de conduite analogique que beaucoup n'ont pas réussi à reproduire, ce qui a conduit Gordon Murray à concevoir la GMA T.50, le successeur spirituel de l'une de ses plus grandes créations de tous les temps. Voici leur comparaison.

Henry Catchpole, de Hagerty, a mis les deux bolides à l'épreuve pour déterminer leurs similitudes et leurs différences. La McLaren F1 est équipée d'un énorme moteur V12 atmosphérique de 6,1 litres développe 627 chevaux et 649 Nm de couple. La T.50 dispose également d'un V12 similaire, mais le moteur d'origine Cosworth est beaucoup plus petit avec ses 3,9 litres. Il est également un peu plus large avec un V de 65 degrés par rapport aux 60 degrés de la F1.

La T.50 développe tout de même 661 chevaux, soit plus que la F1, mais elle produit moins de couple à 478 Nm. Les deux modèles sont également de taille similaire, avec des empattements presque identiques. Cependant, la GMA est plus large de 3 cm et plus longue de 6,6 cm que l'emblématique McLaren.

Plus de T.50 sur le marché mais...

GMA a veillé à ce que la T.50 soit tout aussi pratique que la F1, en améliorant l'accès au stockage, l'appareillage de commutation et la technologie. La voiture contient un système audio Arcam à 10 haut-parleurs de 700 watts qui pèse la moitié de celui du système Kenwood de la McLaren, et elle dispose même d'Apple CarPlay et d'Android Auto. La T.50 est également équipée de pneus Michelin Pilot Sport 4S plus facilement accessibles, ce qui les rend plus faciles à remplacer que les pneus sur mesure de la F1.

GMA a produit sa première T.50 en mars 2023. L'entreprise n'en fabriquera que 100 exemplaires, tous assemblés à la main selon les spécifications uniques du client. Il n’y a pas deux véhicules identiques, mais votre opportunité d’en obtenir un est déjà passée. Gordon Murray Automotive les a vendus au début de 2022. Compte tenu des éloges reçues, nous pensons qu'ils vaudront beaucoup sur le marché de l'occasion.