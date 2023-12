Ceux qui frise la quarantaine se souviendront toujours de la Ford GT90 à l'époque où ils jouaient à Need For Speed 2 SE. Il s'agit sans conteste de l'un des concepts cars les plus fascinants de l'histoire de l'Ovale bleu. Près de 30 ans plus tard, cette supercar anguleuse parvient toujours à capter l'imagination des amateurs de voitures du monde entier. Mais pourquoi cette magnifique bête n'a-t-elle jamais été produite en série ? Pour le savoir, il faut remonter aux origines.

Nom: Ford GT90

Début: Salon de l'automobile 1995 de Detroit

Moteur: V12 de 6.0 litre

Puissance: 720 chevaux

Vitesse max: 380 km/h

Conçue à Dearborn, fabriquée à Coventry

Le concept GT90 a fait ses débuts au salon de l'automobile de Détroit en 1995, aux côtés d'une autre icône de Ford : la Taurus "jellybean" de troisième génération. Mais contrairement à la Taurus, la GT90 n'était pas un projet entièrement américain.

Issu d'une époque où le constructeur de Dearborn possédait Jaguar, le concept GT90 utilisait le même châssis, la même suspension à double triangulation et la même boîte de vitesses Ricardo à cinq rapports que la XJ220. Toute cette ingénierie britannique a été emballée sous une carrosserie légère en fibre de carbone qui a permis de maintenir le poids à vide à seulement 1 450 kg.

Le design, quant à lui, est tout droit venu de Dearborn. Bien que toujours inspiré par la GT40 originale, le designer James Hope avait une vision différente de la voiture de sport emblématique. La GT90 est l'un des premiers exemples de la philosophie de conception "New Edge" de Ford, qui a été appliquée à des voitures telles que la Mustang et la Focus en Amérique. La GT90 a été décrite par Ford comme "la supercar la plus puissante du monde".

"Ford nous a dit que nous voulions une nouvelle direction, que nous voulions quelque chose de frais, de nouveau et d'excitant", a déclaré Hope dans un épisode du Crown Unfiltered Car Design Podcast. "Je faisais donc toutes ces voitures furtives, et c'est ce qui a été adapté comme direction. Tout s'est mis en place pour créer un nouveau langage de conception, un langage de conception furtif et anguleux que personne ne faisait. C'était complètement étranger".

L'intérieur est encore plus agressivement anguleux. Un bleu violet recouvrait les panneaux de porte, les sièges et le tableau de bord. La console centrale est ornée d'un losange et d'une multitude de boutons argentés. Elle ressemblait beaucoup à la vision du futur d'un auteur de romans de science-fiction.

Même le moteur était un peu un concept étranger. Un mélange de deux moteurs V8 modulaires avec quatre turbocompresseurs Garrett ajoutés, Ford a développé le moteur en secret sous le capot d'un prototype de Lincoln Town Car. Le résultat final est un spectaculaire V12 de 6,0 litres à quatre turbocompresseurs monté en position centrale, développant 720 chevaux. Même Ford admet qu'il aurait pu être plus puissant : en augmentant la puissance, le douze cylindres aurait pu atteindre 900 chevaux.

Avec un régime de 6 300 tr/min, la GT90 pouvait atteindre une vitesse de pointe théorique de 380 km/h, ce qui en faisait l'une des voitures les plus rapides du monde à l'époque. Elle n'a toutefois jamais été officiellement testée par Ford. Mais cela ne veut pas dire que la GT90 n'était qu'une jolie voiture d'apparat.

Elle roulait (lentement)

Ford a construit un prototype semi-fonctionnel de la GT90 et a permis à une poignée de journalistes très chanceux de l'essayer. John McCormick, de Motor Trend, et Jeremy Clarkson, de Top Gear à l'époque, font partie des quelques personnes qui ont eu l'occasion de goûter aux joies de la bête à moteur V12. Mais comme il s'agit d'un concept, Ford n'a pas entièrement débloqué les 720 ch proposés. Au lieu de cela, Clarkson et McCormick ont parcouru les routes du Michigan au volant d'une version de 400 ch dont la vitesse de pointe avoisinait les 65 km/heure. Et aucun des deux journalistes n'a eu de bonnes choses à dire.

"J'ai vraiment conduit cette voiture et elle était horrible", a déclaré Clarkson quelques années plus tard. "Sa vitesse de pointe était de 60 km/h et elle se comportait comme dans un dessin animé."

"La GT90 est tout sauf accueillante", note McCormick dans sa critique. "Elle perturbe vos yeux avec sa posture bossue et sans charme et son design étrange composé de plans plats et de formes triangulaires."

Lorsque Motor Trend a conduit cette voiture unique en 1995, la GT90 était estimée à 3 millions de dollars, ce qui aurait été une somme folle pour n'importe quelle Ford. Même la Ford GT la plus chère aujourd'hui - le modèle Mk IV réservé aux circuits - coûte 1,4 million de dollars. Mais là encore, il ne s'agissait pas de n'importe quelle Ford.

Où en est-elle aujourd'hui ?

Bien qu'elle n'ait été développée qu'en six mois, le résultat restera à jamais gravé dans notre mémoire. La GT90 est encore spectaculaire aujourd'hui et les collectionneurs du monde entier feraient la queue pour s'en procurer une. Si vous souhaitez apercevoir l'unique concept GT90, il est actuellement exposé au Hajek Motorsports Museum à Ames, dans l'Oklahoma.