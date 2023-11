Il y a quelques jours, nous avons partagé une vidéo très intéressante montrant une concession Ford abandonnée dans la ville d'Ingolstadt, en Allemagne, où quelques Ford des années 1980 flambant neuves se trouvent dans leur état d'origine. Cette vidéo a fait grand bruit dans le monde de l'automobile et de nombreuses questions ont été posées.

Créée au milieu des années 60

La chaîne YouTube Auto Retro propose maintenant une vidéo de suivi qui tente de répondre à la plupart des questions grâce à des informations supplémentaires recueillies auprès de différentes sources.

Cette nouvelle vidéo nous apprend que la concession a été créée au milieu des années 1960 et qu'elle était le principal concessionnaire de la marque à Ingolstadt. Son fondateur, Joseph Stock, avait du mal à faire face à la concurrence dans cette ville, car Audi y était de loin la marque la plus populaire. Un autre problème réside dans le fait que Ford ne reprend pas les voitures invendues, laissant Auto Stock avec des dizaines de véhicules invendus des années précédentes.

La situation s'est encore aggravée au milieu des années 1980, lorsque le constructeur automobile a mis fin à son partenariat avec Joseph Stock. Celui-ci est devenu un concessionnaire indépendant et, à sa mort en 1994, il a laissé plus de 300 Ford de différentes époques, dont plus de la moitié étaient des voitures neuves et jamais immatriculées. Sa veuve et son fils ont décidé de fermer l'entreprise et de vendre les actifs restants et, comme vous pouvez l'imaginer, les voitures les plus anciennes ont fait l'objet d'une grande attention. Par exemple, une Ford Granada sans aucun kilomètre au compteur a été vendue pour environ 10 000 Deutsche marks, ce qui correspondrait à environ 5 112 euros aujourd'hui, une véritable aubaine pour tout collectionneur.

Fermée pour de bons à cause de voleurs

Mais ce n'est pas tout. La concession disposait également d'un magasin complet de pièces détachées, essentiellement composé de panneaux de carrosserie neufs pour les Ford européennes des années 60 et 70. Au total, sept de ces nouvelles voitures ont été mises de côté par la veuve de Joseph Stock pour leurs petits-enfants. Il s'agit des voitures présentées dans la vidéo précédente : trois Sierra, une Escort, une Orion et deux Fiesta. Six de ces voitures se trouvent encore dans la salle d'exposition, l'une d'entre elles ayant été vendue il y a plus de 20 ans.

Mme Stock a également veillé à la propreté de la concession afin d'honorer son mari et sa réussite professionnelle après avoir construit la concession de A à Z. Elle laissait même entrer des visiteurs, mais certains d'entre eux ont commencé à voler des pièces et elle a décidé de fermer la salle d'exposition pour de bon.