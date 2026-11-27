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La BBC souhaitait le retour de Richard Hammond dans l'émission Top Gear mais il a refusé

L'ancien présentateur dit qu'il ne veut pas revenir sur le passé et pense que le reboot devrait emmener Top Gear dans une direction différente.

Par: Adrian Padeanu

Publié par: Lucas Huaumé

27 Nov à 17:25

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Dans ce qui aurait pu être un tournant inattendu, Richard Hammond aurait pu revenir à Top Gear, mais il ne voulait pas revenir sur le passé. L'ancien présentateur affirme que la BBC l'a approché pour diriger la prochaine relance de l'émission, mais il a décliné l'offre. S'exprimant sur BBC Radio 4's PM peu après l'annonce, Hammond a confirmé que la BBC l'avait sollicité pour revenir à l'émission.

"Pour être honnête, ils m'ont bien parlé de ça. Ils sont venus vers moi pour peut-être s'impliquer dans la direction du nouveau Top Gear, et je ne veux pas le ramener à ce qu'il était. C'est pourquoi je ne l'ai pas fait."

Hammond pense que l'émission doit évoluer dans une direction différente plutôt que de tenter de recréer la formule extrêmement réussie qu'il a contribué à établir aux côtés de Jeremy Clarkson et James May. Le trio a présenté Top Gear ensemble de 2002 à 2015, en faisant un phénomène télévisuel international avant de passer à The Grand Tour sur Amazon.

Richard Hammond

"Nous avons eu notre mandat et nous l'avons apprécié, et nous avons fait notre truc avec, et nous sommes devenus un peu fous avec," a déclaré Hammond.

Le présentateur de 56 ans a également reconnu l'historique d'incidents dangereux de l'émission. Il a subi un accident quasi fatal en 2006 en conduisant un dragster à réaction à plus de 480 km/h. L'ancien présentateur Andrew "Freddie" Flintoff a également été gravement blessé en décembre 2022 lors d'un tournage à l'aérodrome de Dunsfold.

Interrogé sur le fait de savoir si Top Gear était intrinsèquement dangereux, Hammond a suggéré que la nouvelle version pourrait emprunter une approche différente.

"Ça n'a pas besoin de l'être, n'est-ce pas ? Oui, Freddie a eu son moment – c'est mauvais. J'ai eu mon moment. Oui, nous nous sommes un peu emballés, mais peut-être qu'il ira dans une direction différente. Je pense que ça devrait."

Bien qu'il ait refusé l'offre de la BBC, Hammond est heureux de voir Top Gear revenir. Il pense que le diffuseur a besoin d'une véritable émission automobile, d'autant plus que l'industrie automobile évolue beaucoup.

Animateur de Top Gear Gordon Ramsay

Photo : BBC

Top Gear Revient Avec Un Nouveau Présentateur

Quant à Gordon Ramsay, Hammond ne semble pas avoir de doutes quant à ses compétences automobiles. Lorsqu'on lui a demandé si le chef connu pour son langage fleuri était un véritable passionné de voitures, il a offert une réponse typiquement malicieuse.

"C'est un chef télé. Ils aiment trois choses – eh bien, dans son cas, quatre – cuisiner, jurer, les grosses montres et les voitures. Donc je ne vais pas remettre en question ses compétences en termes d'amour des voitures." a plaisanté Hammond.

Ramsay est apparu trois fois en tant qu'invité sur Top Gear et est un véritable passionné de voitures, avec une collection qui comprend plusieurs modèles exotiques, dont une Ferrari Monza SP2. Il détient également une licence de course, donc il n'est pas exactement un outsider qui entre dans le monde automobile.

La BBC a promis une nouvelle approche du format de longue date, avec Ramsay rejoint par un groupe de co-présentateurs encore non annoncé. Le Stig reviendra également, tandis que la piste d'essai familière de Dunsfold dans le Surrey servira à nouveau de base à l'émission.

Il est tout à fait légitime de se demander si la nouvelle équipe pourra recréer la chimie qui a fait de Clarkson, Hammond et May un trio si réussi. Au moins, Hammond ne sera pas accusé d'essayer de ramener les vieux jours. On lui a proposé les clés de l'émission et il les a délibérément laissées sur la table.

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Il convient de se rappeler que Top Gear est bien plus ancien que l'ère Clarkson, Hammond et May. L'émission a fait ses débuts sur BBC Two en 1977 en tant que magazine automobile classique, avec Jeremy Clarkson rejoignant comme présentateur en 1988, bien avant que le format ne soit réinventé en 2002.

Cela signifie que Top Gear existe depuis près d'un demi-siècle, ce qui offre beaucoup d'histoire à exploiter sans nécessairement essayer de recréer la magie de son trio de présentateurs le plus célèbre.

Source: The Standard

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