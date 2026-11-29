Accueil

Mercedes-Benz

GLA

Actualités

Mercedes ouvre les commandes pour le nouveau GLA hybride avec technologie 48 volts

Un aperçu des prix de la variante essence du SUV compact.

Photo: Mercedes-Benz

Par: Roland Hildebrandt

Traduit par: Emmanuel Rolland

Publié par: Emmanuel Rolland

29 Nov à 13:18

Ajouter Motor1.com en tant que source préférée sur Google

Partager

Mercedes a annoncé le lancement des commandes pour les variantes hybrides 48 volts du nouveau GLA en Europe. Suite au GLA entièrement électrique, le nouveau modèle à moteur thermique avec technologie mild-hybrid complète désormais l'offre de motorisations. L'offre initiale comprend cinq variantes équipées d'un nouveau moteur essence quatre cylindres de 1,5 litre, de la série M 252 de la famille de moteurs FAME. À la mi-2027, une autre variante de motorisation plus puissante devrait suivre, probablement signée AMG.

Uniquement essence, pas de diesel

Le nouveau GLA ne propose plus de moteurs diesel, seulement un moteur essence électrifié disponible en plusieurs puissances. Techniquement, le quatre cylindres en ligne de 1 499 centimètres cubes utilise le cycle de Miller avec une fermeture précoce des soupapes d'admission, un taux de compression de 12 pour 1, un carter en aluminium intégral avec des chemises de cylindre revêtues de Nanoslide, un collecteur d'échappement partiellement intégré dans la culasse ainsi qu'un turbocompresseur avec turbine segmentée et connexion de défilement commutable.

Un compresseur de fluide frigorigène électrique avec technologie 48 volts permet la climatisation à l'arrêt ainsi que lors de la conduite entièrement électrique. Le moteur électrique de 22 kW est directement intégré dans la nouvelle boîte de vitesses à double embrayage à huit rapports 8F eDCT, tire son énergie d'une batterie lithium-ion compacte de 48 volts avec une capacité allant jusqu'à 1,3 kWh et récupère dans les huit rapports jusqu'à 25 kW.

Le système n'utilise pas de démarreur à pignon conventionnel car le moteur électrique démarre via l'embrayage de séparation. Selon Mercedes, la conduite entièrement électrique est possible jusqu'à 110 km/h, les couples du moteur thermique et du moteur électrique s'additionnant.

Trois niveaux de puissance au choix

Le GLA 180 à traction avant développe 100 kW (136 ch) et atteint une puissance système de 115 kW, soit 156 ch, avec un couple système de 280 Nm. Il accélère en 9,6 secondes de 0 à 100 km/h, atteint une vitesse maximale de 201 km/h, consomme entre 6,0 et 5,5 l/100 km en cycle mixte WLTP et coûte à partir de 48 195 euros en Allemagne.

Mercedes GLA essence (2026) avec technologie 48 volts

Photo : Mercedes-Benz

Le GLA 200, également à traction avant, offre une puissance du moteur thermique de 120 kW (163 ch) ainsi qu'une puissance système de 135 kW, soit 184 ch, et un couple système de 330 Nm. Il passe de 0 à 100 km/h en 8,6 secondes, atteint 214 km/h, consomme entre 6,0 et 5,6 l/100 km et débute à 50 099 euros. En version GLA 200 4MATIC avec transmission intégrale, il passe à 100 km/h en 8,4 secondes, atteint 210 km/h, consomme entre 6,3 et 5,8 l/100 km et coûte à partir de 52 312 euros.

Mercedes GLA essence (2026) avec technologie 48 volts

Photo : Mercedes-Benz

Au-dessus, le GLA 220 délivre 140 kW (190 ch) et une puissance système de 155 kW, soit 211 ch, avec un couple système de 380 Nm. Avec la traction avant, il accélère en 7,8 secondes de 0 à 100 km/h, atteint 225 km/h, consomme entre 6,1 et 5,7 l/100 km et coûte à partir de 52 301 euros, tandis que le GLA 220 4MATIC atteint 100 km/h en 7,4 secondes, atteint 220 km/h, consomme entre 6,4 et 5,9 l/100 km et commence à 54 514 euros. Toutes les variantes affichent un poids à vide de 1 785 kg ou 1 855 kg et une charge utile de 465 kg.

À l'extérieur, le véhicule présente une silhouette plus aplatie, un empattement allongé et une calandre ornée de 150 étoiles chromées en relief, avec une option pour un contour éclairé. À l'intérieur, on trouve un nouvel espace redessiné avec toit panoramique et l'option MB.UX Superscreen.

Mercedes GLA essence (2026) avec technologie 48 volts

Photo : Mercedes-Benz

Le système d'exploitation MB.OS permet des mises à jour Over the Air incluant les systèmes d'assistance à la conduite et intègre via MB.UX et Multi Agent AI des systèmes comme Google Maps et l'Agent AI Automobilistique ainsi que des modèles d'IA de Microsoft et Google. De série, on trouve notamment le Distronic, huit caméras, cinq radars et douze capteurs à ultrasons, tandis que le MB.DRIVE ASSIST SAE niveau 2 avec assistant de changement de voie ainsi que les fonctions de stationnement et de manœuvre sont disponibles en option.

Lire aussi

Mercedes admet avoir abusé des écrans, mais affirme que les commandes numériques « restent agréables à utiliser »

Mercedes présente en avant-première la nouvelle SL : le PDG dévoile les premiers détails

Partager cette actualité

Tendances





Lancia fête ses 120 ans et fait face à un avenir incertain





Alpine 2027, toutes les nouveautés à venir





La Shelby de 60 Secondes Chrono revient avec un restomod





Manhart déclenche une tempête de 700 ch dans le Mercedes AMG G 63

Dernières actualités

Mercedes ouvre les commandes pour le nouveau GLA hybride avec technologie 48 volts 29 Nov - General

Avec l'hypercar GT41, Ford signe son retour au sommet du championnat du monde d'endurance et au Mans 29 Nov - Motorsport.com

Lancia fête ses 120 ans et fait face à un avenir incertain 29 Nov - Rétro & vintage

Manhart déclenche une tempête de 700 ch dans le Mercedes AMG G 63 28 Nov - Pièces Détachées / Tuning

76 diamants et 202 LED : la grille illuminée de Bentley Torcal en met plein la vue 28 Nov - Design

La Shelby de 60 Secondes Chrono revient avec un restomod 28 Nov - Curiosités

Surprise : Walter Röhrl est enthousiasmé par le nouveau Porsche 718 Boxster électrique 28 Nov - General

RECOMMANDÉ POUR VOUS





Manhart déclenche une tempête de 700 ch dans le Mercedes AMG G 63





Avec l'hypercar GT41, Ford signe son retour au sommet du championnat du monde d'endurance et au Mans





Si la voiture se conduit seule, à quoi sert le volant ?





Lancia fête ses 120 ans et fait face à un avenir incertain





Nouveaux tests Euro NCAP 2026 : neuf voitures sur dix obtiennent 5 étoiles





76 diamants et 202 LED : la grille illuminée de Bentley Torcal en met plein la vue





Mercedes admet avoir abusé des écrans, mais affirme que les commandes numériques « restent agréables à utiliser »