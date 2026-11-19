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Mercedes admet avoir abusé des écrans, mais affirme que les commandes numériques « restent agréables à utiliser »

Mercedes réintroduit des boutons physiques sur plusieurs modèles, mais les écrans ne disparaîtront pas entièrement.

Par: Jeff Perez

Publié par: Lucas Huaumé

19 Nov à 10:26

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Les clients ont été très clairs : ils veulent de vrais boutons physiques dans leurs voitures, et non plus d'écrans tactiles. Et certains constructeurs automobiles commencent enfin à en prendre note. Mercedes-Benz a été parmi les premiers à adopter des intérieurs chargés d'écrans, mais même les dirigeants de Stuttgart reconnaissent que l'entreprise a peut-être été trop loin.

Lors d'une récente session de questions-réponses sur Reddit, le PDG de Mercedes, Ola Källenius, a admis que remplacer les commandes physiques par des écrans tactiles n'était pas nécessairement la meilleure manière de concevoir l'intérieur d'une voiture moderne. Après des années de transition vers des habitacles de plus en plus numériques, l'entreprise réintroduit désormais des boutons et interrupteurs là où ils se révèlent plus pertinents.

Mercedes admet que les commandes numériques ont été trop loin

Selon Källenius, le passage aux interfaces tactiles a été largement dicté par le mouvement de l'industrie vers la technologie numérique. Les écrans ont offert aux constructeurs plus de flexibilité, facilitant l'ajout de fonctionnalités, l'introduction de nouvelles fonctions et la mise à jour de l'expérience en voiture au fil du temps.

'Nous avons essentiellement suivi les tendances. De plus en plus, les voitures devenaient numériques, ce qui a joué un rôle dans l'ajout de fonctions à nos modèles.'

Mais le PDG reconnaît également que les commandes physiques ont des avantages que les écrans ne peuvent pas toujours reproduire. Il comprend pourquoi les conducteurs trouvent les boutons et interrupteurs traditionnels plus faciles à utiliser, et admet même qu'il préfère certains d'entre eux.

'J'aime moi-même un bon sélecteur et une bonne molette sur un volant.'

Plus important encore, Mercedes a appris que remplacer les commandes physiques par des fonctions tactiles ne garantit pas automatiquement un meilleur intérieur. C'est pourquoi l'entreprise commence à revenir sur certaines de ces décisions.

Mercedes-Benz MBUX Hyperscreen

Mercedes réintroduit des boutons dans les nouveaux modèles

Källenius a mentionné plusieurs modèles récemment introduits ou mis à jour qui mettent davantage l'accent sur les commandes physiques, y compris les GLS, GLE, Classe S, GLC EV et GLB EV. L'entreprise réintroduit également des commandes physiques dans d'autres modèles à venir, bien qu'il n'ait pas précisé lesquels.

Cependant, Mercedes n'est pas prêt à abandonner entièrement les interfaces numériques. Källenius a déclaré que revenir simplement à l'ancien modèle n'est pas non plus la solution. Au lieu de cela, le constructeur souhaite trouver un meilleur équilibre entre les commandes traditionnelles et les nouvelles manières d'interagir avec un véhicule.

'Revenir simplement en arrière n'est pas la bonne approche. Je pense que nous pouvons tous convenir que de nouvelles façons d'interagir avec la voiture doivent continuer à être créées... passer aux commandes numériques semblait juste et, pour la plupart, semble toujours être la bonne chose à faire en termes de développement de voitures modernes.'

Les conducteurs ne veulent pas plus d'écrans

Mercedes n'est pas le seul constructeur automobile à faire face aux critiques concernant des intérieurs de plus en plus chargés d'écrans. Les conducteurs ont réagi contre la perte de boutons dédiés pour les commandes de climatisation, les réglages audio et d'autres fonctions fréquemment utilisées.

Les tableaux de bord numériques et les écrans plus grands ne vont pas disparaître, mais le changement de direction de Mercedes suggère que les constructeurs automobiles commencent à reconnaître que chaque fonction n'a pas besoin d'être sur un écran tactile.

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Source: Reddit

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