La mobilité au sein des grandes villes est aujourd'hui l'un des sujets majeurs pour celui qui souhaite mener une campagne électorale municipale. Il faut dire que les enjeux sont importants, sur fond d'écologie bien évidemment, mais aussi pour le bien-être des habitants où, comme chacun le sait, le transport peut rapidement devenir une source de stress majeure.

L'Adetec vient de publier son palmarès des villes françaises les plus vertueuses pour les transports, c'est-à-dire celles où l'on utilise le moins la voiture. Ce classement est basé sur des enquêtes mobilité mises au point et certifiées par un établissement public, à savoir le Cerema. Et, comme vous devez vous en douter si vous habitez en région parisienne, c'est dans la capitale que les habitants utilisent le moins leur voiture (quand ils en ont une), puisque seulement 12,8 % des déplacements se font en automobile.

Il y a évidemment plusieurs facteurs qui expliquent ce résultat à Paris, notamment le haut niveau de service en ce qui concerne les transports en commun, ou encore le déploiement de nombreuses infrastructures cyclables. 31,9 % des déplacements à Paris se font en transport, tandis que 52,3 % se font à pied, là aussi grâce à la proximité immédiate de certains commerces. Paradoxalement, même si les pistes cyclables sont de plus en plus remplies, seulement 3 % des déplacements à Paris se font à vélo.

La faible part des automobilistes dans Paris s'explique par la politique incitative de la mairie à exclure les voitures des rues de la capitale, en réduisant la vitesse à 30 km/h à partir du 30 août notamment, ou encore en réduisant considérablement le nombre de places de stationnement.

Strasbourg, Grenoble et Bordeaux sont les villes où les habitants se déplacent le plus à vélo, avec respectivement 8,9 %, 5,3 % et 6,4 % des trajets. À l’opposé, parmi les villes où l'on utilise le plus la voiture, il y a Metz, Clermont-Ferrand ou encore Dijon, mais il n'y a que Toulon dans ce Top 20 où les habitants utilisent le plus la voiture pour se déplacer. La faute notamment à un réseau de transports en commun peu développé, preuve en est avec 9,4 % des déplacements seulement, soit le plus faible taux de tout le classement des grandes villes.

