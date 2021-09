Il y a quelques jours, nous vous avons parlé d'une Citroën 2CV Charleston un peu spéciale qui aurait pu défrayer la chronique avec une estimation de vente comprise entre 50 000 et 70 000 euros. Mais visiblement, la maison d'enchères Aguttes, en charge de la vente de cette 2CV, a largement sous-estimé les intentions de ceux qui convoitaient ce modèle bien particulier.

La 2CV que vous apercevez en photos s'est vendue pour la modique somme de 120 000 euros, sans même inclure les frais ! C'est un couple qui a réalisé cet achat, "un joli cadeau pour sa moitié" précise le mari : "Je suis passionné de voitures de sport, mon épouse me laisse vivre ma passion, elle voulait avoir une belle 2CV pour notre maison en Provence et on a pas trouvé mieux que cette magnifique 2CV de 1990". À la question de savoir si cette Citroën 2CV va rouler, visiblement ses acquéreurs semblent plutôt d'avis de la conserver, telle une pièce de musée.

Contrairement à ce que l'on pourrait croire, il ne s'agit pas d'un record pour une 2CV puisqu'un modèle Sahara s'est échangé lors de la vente Artcurial de Rétromobile en 2016 contre 172 840 euros. Le couple en question possède d'ailleurs une 2CV Sahara, mais est-ce qu'il s'agit du modèle le plus cher jamais vendu ? Mystère.

Concernant l'histoire de notre modèle protagoniste aujourd'hui, ce véhicule n'a jamais été vendu et est proposé avec un certificat de demande d’immatriculation d’un véhicule neuf d’époque. Et pour ceux qui douteraient encore de la véracité de ces propos, l'état de la voiture témoigne de son historique, sans parler de l'absence de perçage pour les plaques d'immatriculation.

Comble du luxe, il s'agit d'une Charleston rouge Delage, à savoir celle qui fut intégrée après la série limitée à la gamme régulière. Mais comme elle date de 1990, il s'agit donc de l'une des dernières Citroën 2CV produites.

Même si la voiture n'a jamais été immatriculée, elle a quand même eu un propriétaire, un propriétaire qui a souhaité rester discret. Ce dernier avait monté une société aux États-Unis qui se chargeait d'importer et de vendre des modèles Citroën. Il aurait ainsi acheté 30 des dernières 2CV produites, dont 27 auraient été vendues. Quid des trois dernières ? L'homme en question aurait gardé ces trois modèles, et cette Charleston serait l'une de ces voitures.

Cette 2CV fut conservée par un professionnel de l'automobile depuis sa sortie d'usine et n'a pas subi les affres du temps. L'état général est excellent, tandis que l'intérieur peut encore sentir le neuf. Ses fluides sont d'origine, tandis que l'air dans les pneus est encore le même qu'il y a 30 ans.