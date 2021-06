La Citroën 2CV Charleston n'est pas une voiture rare et introuvable en tant que tel puisque, régulièrement, les maisons d'enchères en proposent. Mais le modèle qui nous intéresse aujourd'hui est particulier à plus d'un titre, puisqu'il dispose d'un kilométrage plus que faible au vu de son âge. En effet, cette 2CV Charleston de 1981 possède seulement 39 petits kilomètres.

Les 2CV Charleston étant des modèles plutôt prisés, la voiture présentée ici-même devrait affoler les enchères puisque, évidemment, avec si peu de kilomètres, la voiture est presque neuve. Elle fut conservée sous une couverture pendant près de 40 ans, son moteur n'a pas démarré depuis près de quatre décennies et les freins n'ont pas été actionnés durant le même nombre d'années.

Pour la petite histoire, cette Citroën 2CV Charleston a été commandée en 1981, juste après son intégration à la gamme régulière de la firme aux chevrons à l'époque. Pour rappel, la Citroën 2CV Charleston fut avant ça une série limitée à 8000 exemplaires en noir et rouge Delage (avec cuvelage des phares en rouge Delage).

La version produite ensuite aura le droit, comme au modèle présenté ici, à des phares au cuvelage chromé. Deux autres coloris apparaîtront ensuite : une version Charleston jaune Hélios et noir (produite entre 1982 et 1983), et une version Charleston avec deux tons de gris, un gris Cormoran et un gris nocturne.

L'acquéreur de cette 2CV Charleston était un collectionneur bien connu de la marque à l'époque, et il a demandé notamment que sa voiture soit équipée de jantes d’Ami Super peintes en rouge Delage pour faire écho à la livrée Charleston. Selon la maison d'enchères, la voiture a parcouru environ 9 kilomètres au moment de sa livraison, soit la distance entre les ateliers de production ou encore les essais finaux, et les 30 kilomètres effectués après sa sortie d’usine en 1982. Son propriétaire n'a ensuite jamais repris son volant.

Les voitures de la vente, dont cette fameuse Citroën 2CV Charleston de 39 kilomètres, seront exposées les 18 et 19 juin, puis visibles sur rendez-vous le 20 juin au matin pour les potentiels acquéreurs, à l’Espace Charenton dans le 12ème arrondissement de Paris. Et pour ceux désirants franchir le pas, la vente débutera le dimanche 20 juin prochain à 15h.